Nhật Bản công bố đợt cải cách lớn đối với các quy tắc xuất khẩu quốc phòng

Sự thay đổi này của Chính phủ Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đang gây áp lực cực lớn lên năng lực sản xuất vũ khí của Mỹ, tạo ra khoảng trống và cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản. Đồng thời, các đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khi các cam kết an ninh dài hạn của Mỹ trở nên khó lường hơn.

Xe tự hành không người lái của Mitsubishi Heavy Industries được trưng bày tại triển lãm quốc phòng DSEI Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đã quyết định xóa bỏ 5 danh mục xuất khẩu hạn chế trước đây, vốn chỉ cho phép kinh doanh các thiết bị cứu hộ, vận tải, cảnh báo, giám sát và rà phá bom mìn. Thay vào đó, các bộ trưởng và quan chức sẽ đánh giá trực tiếp giá trị của từng hợp đồng cụ thể. Mặc dù Nhật Bản vẫn duy trì ba nguyên tắc xuất khẩu cốt lõi, bao gồm sàng lọc nghiêm ngặt và cấm bán cho các bên đang có xung đột, nhưng chính phủ nhấn mạnh rằng các trường hợp ngoại lệ có thể được xem xét nếu điều đó là cần thiết cho an ninh quốc gia.

Mục tiêu chiến lược của Nhật Bản là củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng bằng cách tăng sản lượng và giảm giá thành đơn vị sản phẩm. Các tập đoàn lớn như Mitsubishi Heavy Industries, vốn trước đây chỉ phụ thuộc vào các đơn hàng nhỏ lẻ từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, nay đã có thể tiếp cận thị trường quốc tế với các hệ thống tiên tiến như tàu ngầm và máy bay chiến đấu.

Song song với việc đẩy mạnh xuất khẩu, Nhật Bản cũng đang chi tiêu ngân sách kỷ lục để mua sắm tên lửa và tiêm kích tàng hình nhằm tăng cường năng lực răn đe trong khu vực, đồng thời hợp tác với Anh và Italy để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới vào giữa thập kỷ 2030.

Động thái này được xem là bước đi quyết liệt tiếp theo của Nhật Bản nhằm thoát ly khỏi những ràng buộc hòa bình vốn đã định hình chính sách an ninh hậu chiến của quốc gia này suốt hơn nửa thế kỷ qua.