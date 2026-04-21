  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Nhật Bản công bố đợt cải cách lớn đối với các quy tắc xuất khẩu quốc phòng

Thứ Ba, 11:47, 21/04/2026
VOV.VN - Ngày 21/4, Chính phủ Nhật Bản đã chính thức công bố đợt cải cách lớn nhất trong nhiều thập kỷ đối với các quy tắc xuất khẩu quốc phòng. Quyết định này đánh dấu việc dỡ bỏ hầu hết các hạn chế về bán vũ khí ra nước ngoài, mở đường cho Tokyo xuất khẩu các thiết bị quân sự hạng nặng như tàu chiến, tên lửa...

Sự thay đổi này của Chính phủ Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đang gây áp lực cực lớn lên năng lực sản xuất vũ khí của Mỹ, tạo ra khoảng trống và cơ hội cho ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản. Đồng thời, các đồng minh của Mỹ tại châu Âu và châu Á đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung vũ khí khi các cam kết an ninh dài hạn của Mỹ trở nên khó lường hơn.

Xe tự hành không người lái của Mitsubishi Heavy Industries được trưng bày tại triển lãm quốc phòng DSEI Nhật Bản. Ảnh: Reuters

Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi đã quyết định xóa bỏ 5 danh mục xuất khẩu hạn chế trước đây, vốn chỉ cho phép kinh doanh các thiết bị cứu hộ, vận tải, cảnh báo, giám sát và rà phá bom mìn. Thay vào đó, các bộ trưởng và quan chức sẽ đánh giá trực tiếp giá trị của từng hợp đồng cụ thể. Mặc dù Nhật Bản vẫn duy trì ba nguyên tắc xuất khẩu cốt lõi, bao gồm sàng lọc nghiêm ngặt và cấm bán cho các bên đang có xung đột, nhưng chính phủ nhấn mạnh rằng các trường hợp ngoại lệ có thể được xem xét nếu điều đó là cần thiết cho an ninh quốc gia.

Mục tiêu chiến lược của Nhật Bản là củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng bằng cách tăng sản lượng và giảm giá thành đơn vị sản phẩm. Các tập đoàn lớn như Mitsubishi Heavy Industries, vốn trước đây chỉ phụ thuộc vào các đơn hàng nhỏ lẻ từ Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, nay đã có thể tiếp cận thị trường quốc tế với các hệ thống tiên tiến như tàu ngầm và máy bay chiến đấu.

Song song với việc đẩy mạnh xuất khẩu, Nhật Bản cũng đang chi tiêu ngân sách kỷ lục để mua sắm tên lửa và tiêm kích tàng hình nhằm tăng cường năng lực răn đe trong khu vực, đồng thời hợp tác với Anh và Italy để phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới vào giữa thập kỷ 2030.

Động thái này được xem là bước đi quyết liệt tiếp theo của Nhật Bản nhằm thoát ly khỏi những ràng buộc hòa bình vốn đã định hình chính sách an ninh hậu chiến của quốc gia này suốt hơn nửa thế kỷ qua.

Đào Trang/VOV1
Theo: Reuters
Tag: Nhật Bản cải cách xuất khẩu quốc phòng Nhật Bản Nhật Bản xuất khẩu vũ khí chính sách quốc phòng Nhật Bản
Nhật Bản vẫn duy trì được lượng dự trữ dầu thô hàng đầu thế giới
VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn cung dầu mỏ, Chính phủ Nhật Bản vẫn khẳng định duy trì được cung và cầu năng lượng với cơ sở là một lượng dự trữ thích hợp.

Thủ tướng Nhật Bản tiếp tục nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân
VOV.VN - Kết quả cuộc thăm dò dư luận do báo Sankei Shimbun và Mạng lưới Tin tức Fuji (FNN) tiến hành cho thấy, tỷ lệ ủng hộ đối với Nội các của Thủ tướng Takaichi Sanae tiếp tục duy trì ở mức rất cao với 70,2%.

Tàu chiến Nhật Bản đi qua eo biển Đài Loan, Trung Quốc lên tiếng phản đối
VOV.VN - Nguồn tin từ Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản cho biết, một tàu chiến của nước này đã thực hiện hải trình qua eo biển Đài Loan vào ngày 17/4. Động thái này ngay sau đó đã vấp phải phản ứng từ phía Trung Quốc.

