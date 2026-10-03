Sau khi hoàn tất chuỗi thử nghiệm nghiệm thu và chạy thử trên biển tại Đức, tàu Sentinel dự kiến sẽ được bàn giao và đưa vào vận hành từ năm 2028, trong khi ba tàu còn lại tiếp tục được hoàn thiện đóng mới.

Tàu Tuần tra Sentinel – Sát thủ chống “drone” mới của Hải quân Singapore. Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore

Về khả năng tác chiến, tàu được thiết kế để ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa từ thiết bị không người lái (drone) trên không và trên biển thông qua hệ thống cảm biến tiên tiến cùng hệ thống pháo có dẫn đường STRALES. Bên cạnh vũ khí sát thương, tàu còn tích hợp đa dạng các giải pháp phi động lực để kiểm soát mức độ leo thang xung đột như thiết bị phóng lựu ít gây sát thương, hệ thống chiếu laser làm chói mắt (laser dazzler) và hệ thống giám sát hiện đại.

Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Chan Chun Sing nhấn mạnh tàu tuần tra Sentinel mang thiết kế mở, được chuẩn bị sẵn không gian cho hệ thống điện, làm mát và hạ tầng mạng có thể dễ dàng nâng cấp công nghệ trong tương lai mà không cần cải tạo cấu trúc phức tạp.