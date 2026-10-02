Hải quân Mỹ trao hợp đồng tên lửa SM-6 trị giá tới 24,4 tỷ USD cho Raytheon

Hợp đồng có thời hạn ban đầu năm năm và kèm theo hai năm tùy chọn. Theo Hải quân Mỹ, thỏa thuận dài hạn này nhằm bảo đảm nguồn cung tên lửa SM-6 ổn định, đồng thời tạo điều kiện để Raytheon mở rộng dây chuyền và tăng tốc độ sản xuất.

SM-6 là tên lửa đa nhiệm được triển khai chủ yếu trên các tàu chiến của Hải quân Mỹ. Tên lửa có thể đánh chặn máy bay, máy bay không người lái và tên lửa hành trình, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chống hạm và tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Một biến thể của SM-6 còn được trang bị cho máy bay chiến đấu F/A-18 Super Hornet để thực hiện nhiệm vụ không đối không tầm xa.

Ảnh minh họa: Defense Feeds

Hợp đồng SM-6 là thỏa thuận mới nhất trong chuỗi hợp đồng vũ khí quy mô lớn được Lầu Năm Góc ký trong năm nay. Mục tiêu của Washington là tạo đơn hàng dài hạn, giúp các nhà thầu có cơ sở đầu tư thêm nhà máy, nhân lực và chuỗi cung ứng để nâng sản lượng.

Cuối tháng 9, Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon hợp đồng trị giá tối đa 20,7 tỷ đô la để sản xuất tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AMRAAM. Thỏa thuận này hướng tới nâng sản lượng lên khoảng 1 nghìn 900 quả mỗi năm.

Trước đó, vào tháng 7, Lockheed Martin nhận hợp đồng trị giá tới 58,6 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn cho hệ thống phòng không Patriot. Hải quân Mỹ cũng trao cho Ray-thi-ơn hợp đồng 22,9 tỷ USD nhằm tăng tốc sản xuất tên lửa hành trình Tomahawk.

Cuộc chiến với Iran buộc lực lượng Mỹ phải sử dụng hàng trăm tên lửa đánh chặn để đối phó với các đợt tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Việc sử dụng vũ khí phòng thủ có giá thành cao để đánh chặn những phương tiện tấn công rẻ hơn đã đặt ra thách thức lớn đối với khả năng duy trì kho dự trữ.