Theo trang tin quân sự Militarnyi, phiên bản SPYS nâng cấp được phát triển dựa trên phản hồi của các đơn vị chiến đấu từng thử nghiệm những nguyên mẫu đầu tiên nhằm đánh chặn UAV sử dụng động cơ phản lực. Cải tiến quan trọng nhất tập trung vào thiết kế khí động học, giúp nâng cao tốc độ và hiệu suất hoạt động.

Máy bay không người lái đánh chặn mới của Ukraine có thể đạt tốc độ 500 km/h. Ảnh: Wiydrones

Cụ thể, SPYS được thiết kế lại với cánh hẹp hơn, phần thân trước và cửa hút gió được điều chỉnh. Vị trí và thiết kế ăng-ten cũng được thay đổi nhằm giảm lực cản không khí. Ngoài ra, thân UAV được chuyển từ màu đen sang trắng sau khi các thử nghiệm cho thấy lớp vỏ màu đen có thể nóng tới 80 độ C dưới ánh nắng mùa hè, gây ảnh hưởng đến hệ thống điện tử bên trong.

Thân SPYS tiếp tục được chế tạo bằng công nghệ in 3D, cho phép nhanh chóng điều chỉnh thiết kế. Kết cấu UAV cũng được tối ưu hóa để chuẩn bị cho sản xuất hàng loạt.

Đáng chú ý, trọng lượng đầu đạn được tăng từ 300 lên 500 gram. Thay vì sử dụng đầu đạn tự chế do quân nhân lắp ráp, phiên bản mới được trang bị đầu đạn nổ mạnh tiêu chuẩn, sản xuất tại nhà máy và đã được phê duyệt, cùng ngòi nổ tiêu chuẩn và bao bì bảo quản an toàn.

Đầu đạn này được thiết kế nhằm phá hủy kết cấu thân UAV đối phương, khiến mục tiêu giảm tốc độ hoặc kích nổ đầu đạn mà nó mang theo. Tầm hoạt động của SPYS cũng được nâng từ 33 lên 45 km.

Hệ thống điện tử được gia cố, giúp UAV vận hành ổn định hơn ở tốc độ cao và có thể tái sử dụng. Để hoạt động trong môi trường bị gây nhiễu định vị vệ tinh, nhà phát triển tích hợp hệ thống đèn hiệu vô tuyến, cho phép xác định tọa độ bằng phương pháp định vị tam giác và tự động điều chỉnh ăng-ten trạm điều khiển mặt đất để duy trì tín hiệu ổn định.

Trước đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đã tiếp nhận Alexa Spatium, mẫu UAV đánh chặn nội địa đầu tiên sử dụng động cơ phản lực tuabin, được thiết kế để đối phó với các UAV Geran-3, Geran-4 và Geran-5 của Nga.

Theo RBC-Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Yevhenii Khmara cũng đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) tài trợ phát triển các UAV đánh chặn nhằm đối phó với những mục tiêu sử dụng động cơ phản lực.