Lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục tấn công cầu Crimea, khiến hoạt động giao thông qua công trình này phải tạm dừng, người đứng đầu Cộng hòa Crimea Sergey Aksyonov thông báo.

“Đối phương lại tấn công cầu Crimea. Hiện giao thông qua cầu đã bị đình chỉ. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi tình hình có diễn biến mới”, ông Aksyonov viết trên ứng dụng nhắn tin Max.

Hình ảnh cây cầu Crimea nối liền đất liền Nga với bán đảo qua eo biển Kerch, Crimea. Ảnh: Reuters

Quan chức này đồng thời khuyến cáo người dân và du khách tại bán đảo Crimea không di chuyển về phía cầu, đồng thời tính đến tình hình thực tế khi lên kế hoạch đi lại. Theo thông báo, giao thông đường bộ qua cầu Crimea bị đình chỉ từ 23h54 ngày 16/11 (theo giờ Moscow).

Bình luận về vụ việc, nghị sĩ Duma Quốc gia Nga Mikhail Sheremet cho rằng việc Ukraine tấn công cầu Crimea nhằm cản trở các nỗ lực đàm phán hòa bình do Mỹ thúc đẩy.

Trả lời hãng thông tấn TASS, ông Sheremet nhận định các cuộc tấn công của Ukraine có thể được xem là hành động đi ngược lại những nỗ lực của Washington nhằm chấm dứt xung đột. Nghị sĩ này cũng đưa ra những chỉ trích nhằm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng Kiev không thực sự muốn thúc đẩy đối thoại hòa bình.

Trong khi đó, một nghị sĩ Duma Quốc gia khác đại diện cho Crimea, ông Leonid Ivlev, cũng cáo buộc nhà lãnh đạo Ukraine không muốn chấm dứt xung đột. Theo ông Ivlev, Kiev chỉ coi những bước tiến hướng tới thỏa thuận hòa bình là cơ hội để tích trữ thêm vũ khí và tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Nga.

Ông Ivlev cho rằng chính quyền Kiev, với sự hậu thuẫn của các nước Tây Âu, sẵn sàng tiếp tục những hành động quân sự nhằm vào các mục tiêu của Nga. Nghị sĩ này khẳng định cầu Crimea vẫn đứng vững bất chấp những nỗ lực tấn công, đồng thời bác bỏ các thông tin suy đoán về mức độ thiệt hại của công trình.

Phía Ukraine chưa có phản hồi về cáo buộc liên quan đến vụ tấn công trong những thông tin được công bố.