Tổng thống Zelensky cho biết cuộc tấn công được Ukraine tiến hành sau một chiến dịch chưa từng có tiền lệ nhằm từng bước phá hủy hệ thống phòng không, radar và các năng lực tác chiến điện tử của Nga.

Các đoạn video và hình ảnh do ông Zelensky đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy một nhịp vòm chính của phần đường bộ trên cầu Crimea đã sập xuống eo biển Kerch, gây cản trở hoạt động hàng hải. Tuy nhiên, Reuters cho biết chưa thể xác minh độc lập những hình ảnh này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận vụ tấn công vào cây cầu Crimea. Ảnh: Reuters

Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, phần vòm và một nhịp cầu thuộc tuyến đường bộ đã bị sập sau những đòn tấn công mạnh. Trong khi đó, phần đường sắt vẫn đứng vững, dù một vòm cầu cũng bị hư hại.

Phía Nga chưa đưa ra xác nhận chính thức về mức độ thiệt hại của cầu Crimea. Đây là công trình mang tính biểu tượng, gắn liền với Tổng thống Vladimir Putin sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Putin đã được thông báo về vụ tấn công. Các cơ quan điều tra Nga xác nhận kết cấu cây cầu bị hư hại. Ông Peskov cho biết kế hoạch sửa chữa sẽ được xây dựng và khẳng định cây cầu sẽ được khôi phục với khả năng chịu lực tốt hơn trước.

Trong khi đó, ông Andrey Sizov, chuyên gia thuộc công ty tư vấn Sovecon, nhận định việc một phần cầu Crimea bị sập có thể “làm chậm đáng kể khả năng khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua biển Azov”, do các mảnh vỡ cần được dọn khỏi luồng tàu.

Ukraine đã nhiều lần tấn công cây cầu này kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện vào tháng 2/2022. Tháng 10/2022, một vụ đánh bom bằng xe tải khiến 4 người thiệt mạng, đồng thời làm suy giảm năng lực lưu thông của cây cầu trong nhiều tháng.

Một số blogger quân sự Nga cho rằng cuộc tấn công mới nhất dường như nhằm cắt đứt tuyến kết nối trực tiếp giữa Crimea và Nga, đồng thời cho thấy những hạn chế trong hệ thống phòng không của bán đảo.

Quy mô và tần suất các cuộc tấn công của Ukraine gia tăng trong bối cảnh Nga cũng đẩy mạnh chiến dịch tập kích bằng UAV và tên lửa, tạo thành cuộc chiến tiêu hao kéo dài. Cả hai bên đều nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các tài sản chiến lược khác.

Các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn bất chấp những nỗ lực thúc đẩy hòa bình do Mỹ làm trung gian tại Abu Dhabi tuần trước. Đây là vòng đàm phán đầu tiên sau 9 tháng, bên cạnh các cuộc gặp riêng giữa các đặc phái viên Mỹ với Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky.

Trong vòng đàm phán tuần trước, Kiev và Moscow đã nhất trí về một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn, song không đạt được đột phá đáng kể đối với những vấn đề lớn hơn, đặc biệt là vấn đề lãnh thổ. Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, trong khi chiến tuyến giữa hai bên gần như không thay đổi trong nhiều tháng.

Tổng thống Putin dự kiến bắt đầu một loạt cuộc gặp tại Trung Quốc vào ngày 18/11, trước khi tham gia hội nghị thượng đỉnh ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối tuần.