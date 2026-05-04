15 năm phát triển, DND bền bỉ trên hành trình chăm sóc triệu ánh nhìn

Công nghệ hiện đại - nền tảng nâng cao chất lượng điều trị

Xác định công nghệ là yếu tố then chốt, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND luôn chú trọng đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị đồng bộ. Hiện nay, bệnh viện đã phát triển 4 trung tâm chuyên khoa mũi nhọn gồm: Khúc xạ; Phaco - Chấn thương; Dịch kính võng mạc; và Thẩm mỹ vùng mắt - mặt, đáp ứng toàn diện nhu cầu điều trị từ cơ bản đến chuyên sâu.

ThS.BS Đặng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết, DND là một trong số ít đơn vị tại miền Bắc triển khai đầy đủ các phương pháp phẫu thuật khúc xạ tiên tiến nhất thế giới. Việc đầu tư hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại không chỉ giúp bác sĩ đưa ra chỉ định chính xác, hạn chế rủi ro mà còn mở ra cơ hội để người dân tiếp cận kỹ thuật cao với chi phí hợp lý ngay tại Việt Nam.

"Việc liên tục cập nhật công nghệ không chỉ thể hiện năng lực đầu tư mà còn là cam kết của DND trong việc mang lại kết quả điều trị tối ưu và bền vững cho từng bệnh nhân", ThS.BS Đặng Thị Như Quỳnh nhấn mạnh.

Bệnh viện Mắt Quốc tế đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đội ngũ bác sĩ tinh hoa – yếu tố quyết định uy tín chuyên môn

Nếu công nghệ là nền tảng, thì đội ngũ bác sĩ chính là yếu tố quyết định trực tiếp đến chất lượng điều trị. Một ca phẫu thuật thành công không chỉ phụ thuộc vào thiết bị mà còn đòi hỏi năng lực đánh giá, kinh nghiệm lâm sàng và khả năng xử lý tình huống của phẫu thuật viên.

Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, đội ngũ bác sĩ quy tụ nhiều chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nhãn khoa, trong đó có những phẫu thuật viên với gần 40 năm kinh nghiệm. Hàng trăm nghìn ca phẫu thuật thành công là nền tảng để đơn vị xây dựng uy tín chuyên môn và sự tin cậy từ người bệnh.

Bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Đăng Dũng – Giám đốc bệnh viện là người đặt nền móng cho sự phát triển của DND. Với gần 40 năm kinh nghiệm, ông là một trong những phẫu thuật viên tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực phẫu thuật Phaco và khúc xạ, với hơn 150.000 ca Phaco và 150.000 ca khúc xạ đã thực hiện.

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND quy tụ nhiều chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực nhãn khoa

Theo bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng, việc duy trì chất lượng chuyên môn không chỉ dựa vào kinh nghiệm mà còn đến từ quá trình đào tạo liên tục và hội nhập quốc tế. Đội ngũ bác sĩ tại DND thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo, hội chẩn chuyên sâu, hợp tác và chuyển giao kỹ thuật với các nền y học tiên tiến như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore.

Đáng chú ý, nhiều bác sĩ trẻ đã gắn bó với bệnh viện trong suốt quá trình phát triển. Sự kế thừa này tạo nên một đội ngũ vừa có chiều sâu kinh nghiệm, vừa có tính ổn định – yếu tố không dễ xây dựng trong lĩnh vực y tế.

Cá nhân hóa điều trị – bước tiến khẳng định vị thế

Trong xu hướng y học hiện đại, cá nhân hóa điều trị được xem là bước tiến tiếp theo sau cuộc đua công nghệ. Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, định hướng này được triển khai xuyên suốt từ khâu thăm khám, chỉ định đến phẫu thuật và hậu phẫu.

Mỗi bệnh nhân được đánh giá toàn diện dựa trên các chỉ số lâm sàng, đặc điểm cấu trúc mắt và nhu cầu thị giác trong cuộc sống. Hệ thống dữ liệu số hóa và các thiết bị chẩn đoán hiện đại đóng vai trò hỗ trợ, trong khi quyết định cuối cùng vẫn thuộc về bác sĩ – người trực tiếp phân tích và lựa chọn phương án điều trị phù hợp.

“Toàn bộ hệ thống máy móc được kết nối trên nền tảng dữ liệu thống nhất giúp nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất vẫn là khả năng của bác sĩ trong việc đưa ra quyết định đúng cho từng ca bệnh”, BS Dũng đại diện bệnh viện cho biết.

DND áp dụng mô hình điều trị cá nhân hóa, hướng tới mục tiêu mang lại giải pháp thị lực tối ưu cho từng bệnh nhân

Cách tiếp cận này không chỉ giúp tối ưu kết quả thị lực mà còn đảm bảo tính an toàn và phù hợp lâu dài với từng bệnh nhân. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên sự khác biệt của DND trong bối cảnh nhiều cơ sở y tế cùng đầu tư mạnh về công nghệ.

Sau 15 năm phát triển, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND không chỉ mở rộng quy mô mà còn từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng điều trị và định hướng chuyên môn rõ ràng. Khi công nghệ dần trở thành tiêu chuẩn chung, chính con người và cách tiếp cận điều trị mới là yếu tố quyết định giá trị của một cơ sở y tế.

Trong chặng đường tiếp theo, bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ và hoàn thiện mô hình điều trị cá nhân hóa, hướng tới mục tiêu mang lại giải pháp thị lực tối ưu cho từng bệnh nhân, không chỉ nhìn rõ, mà còn nhìn phù hợp với chính cuộc sống của họ.

Hiện tại, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đang triển khai chương trình ưu đãi dịp sinh nhật 15 năm với mức hỗ trợ chi phí phẫu thuật khúc xạ lên tới 40% – cơ hội tối ưu thị lực rõ ràng hơn bao giờ hết.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: https://matquocte.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp đến Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

Hotline: 0968.11.55.88