3 loại rau siêu dưỡng gan cứ ra chợ là thấy, giá lại cực bình dân

Thứ Bảy, 14:00, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Gan được ví như "nhà máy thải độc" của cơ thể. Để bảo vệ, hỗ trợ hoạt động gan trơn tru, việc bổ sung các loại rau xanh vào thực đơn hàng ngày là cách đơn giản và hiệu quả nhất. Dưới đây là 3 loại rau tốt cho gan cực kỳ dễ tìm tại chợ hay siêu thị nhưng lại sở hữu công năng giải độc tuyệt vời.

Phần lớn mọi người quan tâm nhiều hơn đến cân nặng, tiêu hóa hay đường huyết mà quên rằng gan đang âm thầm đảm nhiệm nhiều chức năng quan trọng. Cơ quan này giúp xử lý chất dinh dưỡng, lọc độc tố, hỗ trợ quá trình chuyển hóa và góp phần duy trì mức năng lượng của cơ thể. Song, sức khỏe gan thường chỉ được chú ý khi xuất hiện vấn đề.

Thực thể, chỉ cần những thay đổi nhỏ trong chế độ ăn uống hằng ngày cũng có thể hỗ trợ gan khỏe mạnh. Không nhất thiết phải áp dụng các chế độ ăn phức tạp hay những phương pháp “thải độc” cực đoan, việc bổ sung đều đặn một số loại rau quen thuộc cũng có thể mang lại lợi ích lâu dài.

3 loai rau sieu duong gan cu ra cho la thay, gia lai cuc binh dan hinh anh 1
Để bảo vệ, hỗ trợ hoạt động gan trơn tru, việc bổ sung các loại rau xanh vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản và hiệu quả nhất. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Saurabh Sethi, chuyên gia tiêu hóa được đào tạo tại Đại học Harvard và Stanford (Mỹ) mới đây đã chia sẻ về 3 loại rau ông sử dụng mỗi tuần để hỗ trợ sức khỏe gan. Những lựa chọn của ông rất đơn giản, dễ tìm và được chứng minh bằng hiệu quả sức khỏe đáng chú ý.

  • Củ dền: Bác sĩ Sethi bắt đầu với củ dền. Loại củ này giàu các hợp chất gọi là betalain. Chính những hợp chất này tạo nên màu đỏ đậm cho củ dền. Ông giải thích rằng các hợp chất này giúp giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Stress oxy hóa thấp hơn đồng nghĩa với việc gan ít bị quá tải hơn và chức năng tổng thể tốt hơn.
  • Bông cải xanh cùng các loại rau họ cải như bắp cải hay súp lơ: Bông cải xanh chứa sulforaphane là hợp chất có khả năng hỗ trợ các con đường thải độc tự nhiên của gan. Từ đó, gan có thể thực hiện chức năng của mình tốt hơn. Nếu không quen ăn bông cải xanh, bạn có thể thay thế bằng các loại rau họ cải khác với lợi ích tương tự, đồng thời dễ đưa vào bữa ăn hằng ngày.
  • Mướp đắng (khổ qua): Đây là thực phẩm quen thuộc với tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Bác sĩ Sethi cho biết mướp đắng cải thiện độ nhạy insulin. Điều này đặc biệt quan trọng vì kháng insulin là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến gan nhiễm mỡ. Khi chức năng insulin được cải thiện, sức khỏe gan cũng được hỗ trợ gián tiếp.

Tuy nhiên, bác sĩ Sethi cũng nhấn mạnh rằng những thực phẩm trên không có thể mang lại hiệu quả sức khỏe tức thì. Tuy nhiên, việc bổ sung chúng một cách đều đặn có thể giúp cải thiện sức khỏe gan theo thời gian.

Điều quan trọng không nằm ở việc thay đổi toàn bộ chế độ ăn trong thời gian ngắn mà là duy trì thói quen ăn uống lành mạnh một cách bền vững. Mỗi người có thể bắt đầu từ những bước đơn giản như thêm một hoặc hai loại rau kể trên vào thực đơn hàng tuần thay vì áp dụng những phương pháp cực đoan.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
