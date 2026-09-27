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4 thói quen dưỡng da cần tránh khi trời chuyển sang mùa thu

Chủ Nhật, 11:29, 27/09/2026
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VOV.VN - Mùa thu, độ ẩm không khí giảm khiến da dễ mất nước, khô ráp và bong tróc. Một số thói quen chăm sóc da như làm sạch quá kỹ, tẩy tế bào chết thường xuyên hoặc dùng sản phẩm không phù hợp có thể khiến da nhạy cảm hơn.

Dùng sản phẩm làm sạch khiến da căng khô sau khi rửa

Rửa mặt quá kỹ có thể làm mất lớp dầu tự nhiên, khiến da khô, căng và nhạy cảm hơn. Vào mùa thu, nên dùng sản phẩm làm sạch dịu nhẹ, rửa mặt khoảng 2 lần/ngày, tránh nước quá nóng và dưỡng ẩm khi da còn hơi ẩm để hạn chế mất nước.

Tẩy tế bào chết quá thường xuyên

Khi da khô, sần hoặc bong tróc, không nên tăng tần suất tẩy tế bào chết vì có thể làm da đỏ, châm chích và tổn thương hàng rào bảo vệ. Tần suất tẩy da chết cần phù hợp với loại da và sản phẩm; khi da đang kích ứng, nên ưu tiên dưỡng ẩm, phục hồi và dùng AHA, BHA đúng hướng dẫn.

4 thoi quen duong da can tranh khi troi chuyen sang mua thu hinh anh 1
Mùa thu, độ ẩm không khí giảm khiến da dễ mất nước, khô ráp và bong tróc

Vẫn dùng kem dưỡng quá mỏng nhẹ

Kem dưỡng mỏng nhẹ phù hợp thời tiết nóng nhưng có thể không đủ ẩm khi độ ẩm không khí giảm. Khi da khô, nên cân nhắc sản phẩm có khả năng giữ ẩm tốt hơn, chứa ceramide, glycerin, squalane hoặc axit béo. Tuy nhiên, cần chọn kết cấu và lượng kem phù hợp với tình trạng da, tránh thoa quá nhiều gây bí da.

Bỏ qua kem chống nắng vì thời tiết mùa thu dịu hơn

Thời tiết mát hơn không có nghĩa da ít tiếp xúc với tia UV. Tia UVA vẫn có quanh năm, có thể xuyên qua mây và cửa kính, vì vậy cần duy trì kem chống nắng hằng ngày. Nên chọn sản phẩm bảo vệ cả UVA và UVB, phù hợp loại da, thoa đủ lượng và bôi lại khi ở ngoài trời lâu, đổ mồ hôi hoặc tiếp xúc với nước.

Một số lưu ý giúp làn da khỏe hơn vào mùa thu

Chế độ ăn đa dạng với rau xanh, trái cây, cá, trứng, các loại hạt và chất béo lành mạnh, cùng việc uống đủ nước, ngủ đủ giấc giúp hỗ trợ sức khỏe làn da. Khi giao mùa, nên tránh tắm nước quá nóng, hạn chế môi trường quá khô và duy trì độ ẩm phù hợp nếu dùng điều hòa hoặc máy sưởi. Nếu da khô nhẹ, có thể tăng dưỡng ẩm; trường hợp đỏ, ngứa, bong tróc hoặc kích ứng kéo dài, nên khám da liễu.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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