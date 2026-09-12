5 cặp trái cây không nên ăn cùng nhau để tránh gây hại sức khỏe ít người biết

Không kết hợp dưa hấu với táo, lê

Dưa hấu là loại trái cây tiêu hóa nhanh nhất do hàm lượng nước cao. Khi ăn kèm với các loại trái cây tiêu hóa chậm hơn như táo hoặc lê, chúng thường dẫn đến quá trình lên men trong dạ dày. Điều này có thể gây đầy hơi, buồn nôn và thậm chí tiêu chảy. Vì vậy, tốt nhất nên ăn dưa hấu một các riêng lẻ, không nên kết hợp cùng trái cây khác.

Không kết hợp đu đủ với chanh

Mặc dù đu đủ nổi tiếng với các enzyme tiêu hóa, nhưng việc kết hợp nó với chanh có thể làm mất cân bằng độ pH trong cơ thể. Tính axit của chanh xung đột với tính kiềm của đu đủ, có thể dẫn đến khó chịu ở dạ dày hoặc trào ngược axit. Sự kết hợp này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em hoặc những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Việc kết hợp sai các loại hoa quả với nhau có thể dẫn đến phản ứng hóa học bất lợi trong dạ dày. (Ảnh: VTC News)

Không kết hợp ổi với chuối

Mặc dù cả ổi và chuối đều giàu chất dinh dưỡng, nhưng chúng lại không phải là sự kết hợp lý tưởng cho hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ cao trong ổi kết hợp với kết cấu tinh bột của chuối có thể dẫn đến đầy hơi và ợ chua. Theo thời gian, điều này có thể gây kích ứng niêm mạc ruột và làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.

Không kết hợp trái cây giàu tinh bột với trái cây giàu protein

Tinh bột cần môi trường tiêu hóa kiềm, trong khi protein lại cần môi trường axit. Khi kết hợp cả hai, bạn sẽ tạo ra một sự tắc nghẽn sinh hóa. Hệ tiêu hóa của bạn buộc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc theo cách mà nó không được thiết kế, điều này có thể dẫn đến chứng khó tiêu, kém hấp thu chất dinh dưỡng và mệt mỏi.

Tránh trộn lẫn trái cây có vị chua với trái cây có vị ngọt

Các loại trái cây có tính axit và hơi chua như bưởi, dâu tây, táo, lựu và đào không bao giờ nên kết hợp với các loại trái cây ngọt như chuối và nho khô. Đây là một trong những sự kết hợp trái cây không tốt thường dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa, buồn nôn, nhiễm toan và đau đầu.