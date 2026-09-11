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5 lý do vì sao ăn trái cây tươi tốt hơn chỉ uống nước ép

Thứ Sáu, 14:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Mặc dù nước ép trái cây mang lại cảm giác giải khát tiện lợi và thơm ngon, việc ăn trái cây tươi nguyên quả luôn là lựa chọn vượt trội hơn hẳn về mặt giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe lâu dài. Dưới đây là 5 lý do vì sao bạn nên ưu tiên ăn trái cây tươi thay vì uống nước ép.

Giữ trọn vẹn hàm lượng chất xơ tuyệt vời

Nhược điểm chính của việc uống nước ép trái cây là thiếu chất xơ. Quá trình ép nước giải phóng đường trong trái cây và loại bỏ chất xơ - thành phần quan trọng nhất giúp làm sạch hệ tiêu hóa. Chất xơ không chỉ nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, ngăn ngừa táo bón mà còn tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ kiểm soát cân nặng tự nhiên hiệu quả. Đó là lý do tại sao bạn nên luôn ăn trái cây vì chúng giàu chất xơ.

5 ly do vi sao an trai cay tuoi tot hon chi uong nuoc ep hinh anh 1
Dưới đây là 5 lý do vì sao bạn nên ưu tiên ăn trái cây tươi thay vì uống nước ép.

Ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột

Khi uống nước ép, lượng đường đường tự nhiên (fructose) hấp thụ rất nhanh vào máu do thiếu đi chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa. Ngược lại, ăn nguyên quả giúp đường giải phóng từ từ, giữ chỉ số đường huyết ổn định, ngăn ngừa nguy cơ kháng insulin và bệnh tiểu đường tuýp 2.

Bảo tồn tối đa vitamin, chất chống oxy hóa

Nhiều loại vitamin nhạy cảm (đặc biệt là Vitamin C) và các chất chống oxy hóa rất dễ bị phân hủy khi tiếp xúc với không khí và nhiệt độ sinh ra từ lưỡi dao máy ép. Ăn quả tươi ngay khi gọt giúp giữ lại trọn vẹn các vi chất sinh học và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương tốt hơn.

Kích thích hoạt động cơ hàm và hệ tiêu hóa

Hành động nhai trái cây tươi giúp kích thích tuyến nước bọt tiết ra các enzyme tiêu hóa tự nhiên, chuẩn bị môi trường tối ưu cho dạ dày hoạt động. Nhai cũng gửi tín hiệu no đến não bộ nhanh hơn, giúp bạn tận hưởng hương vị trọn vẹn mà không lo ăn quá đà.

Kiểm soát cơn đói

Cách tốt nhất để giảm cảm giác đói là ăn trái cây. Ăn trái cây vào giờ ăn nhẹ có thể giúp giảm cảm giác đói bằng cách điều chỉnh sự thèm ăn và các cơn thèm ăn liên quan. Đồng thời, trái cây cung cấp đủ lượng calo cần thiết, không quá nhiều, để cơ thể thực hiện mọi hoạt động một cách dễ dàng.

Trái cây giúp bạn cảm thấy no lâu hơn và tránh ăn quá nhiều đồ ăn nhanh, từ đó giúp bạn kiểm soát cân nặng, bệnh tiểu đường và lượng đường trong máu. Nó cũng giúp bạn tránh phải đến bác sĩ và kiềm chế cơn thèm ăn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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