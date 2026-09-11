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Loại quả nấu chín ruột thành sợi mì, ăn vào cực tốt cho sức khỏe

Thứ Sáu, 14:00, 11/09/2026
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VOV.VN - Không chỉ là lựa chọn thay thế hoàn hảo cho tinh bột tinh chế, bí sợi mì còn mang lại vô vàn lợi ích sức khỏe tuyệt vời nhờ bảng thành phần dinh dưỡng phong phú.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát cân nặng 

Bí sợi mì có hàm lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu nước và xơ. Thay thế mì pasta truyền thống bằng bí sợi mì giúp bạn cắt giảm đáng kể lượng calo tiêu thụ hàng ngày mà vẫn cảm thấy no lâu, từ đó hỗ trợ quá trình giảm cân tự nhiên mà không gây mất sức.

Hỗ trợ điều hòa đường huyết và phòng ngừa tiểu đường

Với chỉ số đường huyết (GI) thấp và chứa ít carbohydrate, bí sợi mì là lựa chọn hoàn hảo cho người bệnh tiểu đường hoặc người theo chế độ ăn Low-carb, Keto. Các hợp chất xơ trong bí giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu, ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn.

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Bí sợi mì có hàm lượng calo cực kỳ thấp nhưng lại giàu nước và xơ. (Ảnh: VTC News)

Cải thiện hệ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe ruột

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong bí sợi mì kích thích nhu động ruột, phòng ngừa táo bón và duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh đường ruột. Bổ sung loại củ này thường xuyên giúp làm sạch hệ tiêu hóa, giảm nhẹ triệu chứng chướng bụng và trào ngược.

Giàu chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào

Bí sợi mì chứa lượng lớn các chất chống oxy hóa mạnh như beta-carotene, vitamin C và flavonoid. Những hoạt chất này giúp vô hiệu hóa gốc tự do nguy hại, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Beta-carotene trong bí sợi mì khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A - dưỡng chất thiết yếu cho sức khỏe đôi mắt. Kết hợp cùng lutein và zeaxanthin, bí sợi mì giúp bảo vệ võng mạc, giảm tình trạng khô mắt và phòng ngừa bệnh đục thủy tinh thể cũng như thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Bí sợi mì cung cấp hàm lượng kali và magie cân đối, giúp thư giãn mạch máu và duy trì chỉ số huyết áp ổn định. Chất xơ hòa tan trong bí cũng tham gia vào quá trình liên kết với acid mật để hỗ trợ đào thải cholesterol xấu (LDL), giảm nguy cơ xơ vữa động mạch.

Tăng cường hệ miễn dịch và sức đề kháng

Nhờ sự kết hợp của vitamin C, vitamin B6 và các khoáng chất thiết yếu, bí sợi mì giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, củng cố hàng rào miễn dịch của cơ thể. Nhờ đó, cơ thể có khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm và mệt mỏi mạn tính.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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