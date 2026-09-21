5 dấu hiệu cho thấy cơ thể có thể đang lão hóa sớm

Dễ thức giấc vào ban đêm

Khi tuổi tác tăng, chất lượng giấc ngủ có thể giảm, với biểu hiện ngủ không sâu, dễ tỉnh giữa đêm hoặc thức dậy sớm. Những thay đổi này có thể liên quan đến nhịp sinh học, hormone melatonin và ở phụ nữ còn có biến động nội tiết giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh. Thiếu ngủ kéo dài dễ gây mệt mỏi, giảm tập trung và ảnh hưởng trí nhớ. Tuy nhiên, rối loạn giấc ngủ còn có nhiều nguyên nhân khác nên cần theo dõi nếu tình trạng kéo dài.

Nhanh mệt khi leo cầu thang hoặc vận động nhẹ

Khối lượng cơ, sức bền và khả năng hoạt động của tim phổi có thể giảm theo tuổi, nhất là khi ít vận động. Nếu các hoạt động quen thuộc như leo cầu thang, đi bộ nhanh hay mang vật nhẹ khiến bạn nhanh hụt hơi, mệt hơn trước, đó có thể là dấu hiệu thể lực thay đổi. Tuy nhiên, tình trạng này cũng có thể do thiếu vận động, thừa cân hoặc bệnh tim phổi; nếu xuất hiện đột ngột hoặc tăng dần, nên đi khám để tìm nguyên nhân.

Lão hóa không chỉ biểu hiện qua nếp nhăn hay làn da kém đàn hồi mà còn có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ, thể lực

Cơ thể phục hồi chậm hơn sau hoạt động

Khi tuổi tăng, cơ thể có thể phục hồi chậm hơn sau thức khuya, vận động nhiều hoặc căng thẳng. Đau mỏi kéo dài sau tập luyện, mệt lâu sau chuyến đi hoặc cần nhiều thời gian hồi phục sau stress có thể phản ánh sự thay đổi thể trạng. Tuy nhiên, cần xem xét đồng thời mức độ vận động, dinh dưỡng và sức khỏe tổng thể.

Nhạy cảm hơn với thời tiết lạnh

Khi tuổi tăng, một số người có thể dễ cảm thấy lạnh hơn, nhất là ở tay, chân. Nguyên nhân có thể liên quan đến giảm khối lượng cơ, tốc độ chuyển hóa và khả năng điều hòa thân nhiệt. Ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh, thay đổi nội tiết cũng có thể ảnh hưởng cảm giác nóng, lạnh. Tuy nhiên, nhạy cảm với lạnh còn có thể liên quan đến thiếu máu, rối loạn tuyến giáp hoặc các vấn đề sức khỏe khác.

Giọng nói thay đổi theo thời gian

Giọng nói có thể thay đổi theo tuổi do cơ và dây thanh quản suy giảm, khiến giọng yếu hơn, dễ hụt hơi hoặc khó duy trì âm lượng. Những thay đổi thường diễn ra từ từ, nhưng khàn tiếng kéo dài hoặc thay đổi giọng đột ngột cần được thăm khám để loại trừ bệnh lý thanh quản, đường hô hấp và các nguyên nhân khác.