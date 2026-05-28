English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

5 loại nước những ngày nắng đỉnh điểm uống vào vừa giải khát, vừa tránh tăng cân

Thứ Năm, 14:00, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa hè oi bức với những đợt nắng nóng kéo dài khiến cơ thể chúng ta luôn trong tình trạng mất nước và thèm các loại thức uống giải khát để hạ nhiệt ngay lập tức. Dưới đây là 5 loại nước tốt nhất trong mùa hè không lo tăng cân, béo phì mà bạn có thể dễ dàng tự làm tại nhà.

Nước dừa tươi

Nước dừa tươi từ lâu đã được xem là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho chúng ta trong những ngày hè đổ lửa nhờ hương vị thanh mát, ngọt dịu tự nhiên. Loại nước này chứa rất nhiều các chất điện giải thiết yếu như kali, natri, magie, giúp cơ thể nhanh chóng phục hồi năng lượng và cân bằng lại lượng nước đã mất đi qua tuyến mồ hôi.

Đặc biệt, nước dừa tươi chứa ít calo và có khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, giúp bạn giải khát thả ga mà chẳng cần bận tâm về cân nặng.

5 loai nuoc nhung ngay nang dinh diem uong vao vua giai khat, vua tranh tang can hinh anh 1
5 loại nước tốt nhất trong mùa hè không lo tăng cân, béo phì mà bạn có thể dễ dàng tự làm tại nhà. 

Nước ép dưa hấu nguyên chất

Dưa hấu là loại trái cây đặc trưng của mùa hè với thành phần chứa đến hơn 92% là nước, giúp bổ sung độ ẩm tức thì cho làn da và các cơ quan nội tạng của bạn. Khi ép dưa hấu lấy nước uống, bạn sẽ nhận được một lượng lớn lycopene - một chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Nhờ vị ngọt thanh tự nhiên có sẵn trong quả, bạn hoàn toàn không cần cho thêm bất kỳ thìa đường nào vào ly nước ép mà vẫn có được một thức uống thơm ngon, bổ dưỡng và cực kỳ ít năng lượng.

Trà xanh

Trà xanh thêm đá đá là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai vừa muốn giải nhiệt mùa hè, vừa muốn chủ động đốt cháy lượng mỡ thừa đáng ghét tích tụ trong cơ thể. Trong lá trà xanh có chứa hàm lượng chất chống oxy hóa EGCG (Epigallocatechin gallate) vô cùng dồi dào, có khả năng kích thích hệ tiêu hóa hoạt động mạnh mẽ và tăng cường tốc độ đốt cháy calorie lên gấp nhiều lần.

Thưởng thức một ly trà xanh mát lạnh vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều không chỉ giúp bạn tỉnh táo làm việc mà còn hỗ trợ duy trì vóc dáng thon gọn một cách vô cùng tự nhiên.

Nước chanh bạc hà

Sự kết hợp giữa chanh và lá bạc hà đang trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp vóc dáng được hàng triệu người ưa chuộng trong những năm gần đây. Chanh rất giàu Vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch trong khi bạc hà mang lại cảm giác mát lạnh, sảng khoái và hỗ trợ tiêu hóa rất tốt.

Loại nước này giúp thanh lọc cơ thể, đào thải các độc tố tích tụ lâu ngày ra ngoài và ngăn chặn cảm giác thèm ăn vặt một cách hiệu quả trong mùa nóng.

Sinh tố cam xoài giàu protein 

Không chỉ dừng lại ở một món tráng miệng thơm ngon, sinh tố cam xoài mang lại khả năng chống oxy hóa tuyệt vời, kích thích cơ thể sản sinh collagen tự nhiên để nuôi dưỡng làn da luôn căng mịn, hồng hào và có đủ sức mạnh để chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường hay tia UV.

Ngoài ra, lượng chất xơ hòa tan có sẵn trong xoài còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, giúp bạn duy trì một cơ thể nhẹ nhàng, tràn đầy sức sống mà không phải lo lắng về hàm lượng calo dư thừa.

Lưu ý quan trọng khi uống nước trong mùa hè để tránh tăng cân

Để các loại thức uống trên phát huy tối đa công dụng giải nhiệt và giảm cân, nguyên tắc cốt lõi là bạn tuyệt đối không được thêm đường cát, sữa đặc hay các loại siro tạo ngọt vào quá trình chế biến.

Bên cạnh đó, dù là những loại nước tốt cho sức khỏe nhưng bạn cũng cần uống một lượng vừa phải, chia đều thành nhiều ngụm nhỏ trong ngày chứ không nên uống quá nhiều một lúc gây áp lực lên hệ bài tiết.

Cuối cùng, bạn hãy hạn chế tối đa việc uống nước quá lạnh hoặc cho quá nhiều đá viên vào thức uống vì điều này có thể gây kích ứng cổ họng, làm chậm quá trình tiêu hóa và gây co thắt mạch máu dạ dày.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: nước uống nước uống giải nhiệt mùa hè ngày nắng nóng nên uống gì nước dừa nước ép nắng nóng gay gắt nắng nóng
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện thêm một lợi ích sức khoẻ đáng kinh ngạc của chuối với sức khoẻ
Phát hiện thêm một lợi ích sức khoẻ đáng kinh ngạc của chuối với sức khoẻ

VOV.VN - Không chỉ là loại quả quen thuộc, dễ ăn, thường xuất hiện trong thực đơn của người Việt, chuối còn được các chuyên gia tim mạch chỉ ra rằng có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu.

Phát hiện thêm một lợi ích sức khoẻ đáng kinh ngạc của chuối với sức khoẻ

Phát hiện thêm một lợi ích sức khoẻ đáng kinh ngạc của chuối với sức khoẻ

VOV.VN - Không chỉ là loại quả quen thuộc, dễ ăn, thường xuất hiện trong thực đơn của người Việt, chuối còn được các chuyên gia tim mạch chỉ ra rằng có thể hỗ trợ kiểm soát mỡ máu.

Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ
Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ

VOV.VN - Khi ăn cam chúng ta thường có thói quen bóc vỏ và vứt vào sọt rác mà không hề biết rằng bản thân vừa lãng phí một "kho báu" dinh dưỡng. Vậy cụ thể vỏ cam có tác dụng gì cho sức khỏe và làm thế nào để tận dụng tối đa nguồn dược liệu quý giá này?

Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ

Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ

VOV.VN - Khi ăn cam chúng ta thường có thói quen bóc vỏ và vứt vào sọt rác mà không hề biết rằng bản thân vừa lãng phí một "kho báu" dinh dưỡng. Vậy cụ thể vỏ cam có tác dụng gì cho sức khỏe và làm thế nào để tận dụng tối đa nguồn dược liệu quý giá này?

Không cần nhịn ăn cực đoan: 5 món giúp giảm đường và giữ dáng hiệu quả
Không cần nhịn ăn cực đoan: 5 món giúp giảm đường và giữ dáng hiệu quả

VOV.VN - Giảm cân không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn nâng cao sức khỏe. Trong đó, kiểm soát lượng đường trong khẩu phần ăn là cách giảm cân hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, việc hạn chế đường khá khó do chúng có mặt trong nhiều thực phẩm hàng ngày.

Không cần nhịn ăn cực đoan: 5 món giúp giảm đường và giữ dáng hiệu quả

Không cần nhịn ăn cực đoan: 5 món giúp giảm đường và giữ dáng hiệu quả

VOV.VN - Giảm cân không chỉ giúp cải thiện vóc dáng mà còn nâng cao sức khỏe. Trong đó, kiểm soát lượng đường trong khẩu phần ăn là cách giảm cân hiệu quả và bền vững. Tuy nhiên, việc hạn chế đường khá khó do chúng có mặt trong nhiều thực phẩm hàng ngày.

Da đầu yếu, tóc rụng nhiều: Bí quyết phục hồi từ gốc ít ai biết
Da đầu yếu, tóc rụng nhiều: Bí quyết phục hồi từ gốc ít ai biết

VOV.VN - Chăm sóc da đầu yếu đúng cách giúp cải thiện tình trạng tóc gãy rụng, da đầu khô - nhờn bất thường, ngứa hoặc nhạy cảm. Đây cũng là dấu hiệu phản ánh sức khỏe nang tóc. Tình trạng này thường gặp ở người tạo kiểu nhiều, căng thẳng hoặc chăm sóc tóc sai cách.

Da đầu yếu, tóc rụng nhiều: Bí quyết phục hồi từ gốc ít ai biết

Da đầu yếu, tóc rụng nhiều: Bí quyết phục hồi từ gốc ít ai biết

VOV.VN - Chăm sóc da đầu yếu đúng cách giúp cải thiện tình trạng tóc gãy rụng, da đầu khô - nhờn bất thường, ngứa hoặc nhạy cảm. Đây cũng là dấu hiệu phản ánh sức khỏe nang tóc. Tình trạng này thường gặp ở người tạo kiểu nhiều, căng thẳng hoặc chăm sóc tóc sai cách.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe