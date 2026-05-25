Cải chính

Vị thuốc vừa thơm vừa bổ lại chống lão hoá, nhiều người không biết vẫn hay đổ bỏ

Thứ Hai, 05:45, 25/05/2026
VOV.VN - Khi ăn cam chúng ta thường có thói quen bóc vỏ và vứt vào sọt rác mà không hề biết rằng bản thân vừa lãng phí một "kho báu" dinh dưỡng. Vậy cụ thể vỏ cam có tác dụng gì cho sức khỏe và làm thế nào để tận dụng tối đa nguồn dược liệu quý giá này?

Tăng cường sức đề kháng và bảo vệ hệ hô hấp 

Nhờ chứa hàm lượng vitamin C và các chất chống oxy hóa vượt trội, vỏ cam hoạt động như một tấm khiên tự nhiên giúp hệ miễn dịch luôn khỏe mạnh. Các hoạt chất kháng viêm trong vỏ cam có khả năng làm sạch phổi, tiêu đờm, hỗ trợ làm loãng dịch nhầy và làm dịu nhanh chóng tình trạng sưng tấy, đau rát ở niêm mạc họng.

Việc sử dụng trà vỏ cam ấm hàng ngày là phương pháp tuyệt vời để cắt đứt các cơn ho dai dẳng, ngăn ngừa viêm họng, viêm phế quản và các bệnh đường hô hấp khi thời tiết chuyển mùa.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hỗ trợ hạ huyết áp

Hợp chất flavonoid tên là hesperidin có rất nhiều trong vỏ cam được chứng minh là có khả năng kiểm soát huyết áp và giảm cholesterol xấu (LDL) trong máu một cách hiệu quả. Sử dụng vỏ cam đúng cách sẽ giúp mạch máu thông thoáng, giảm áp lực lên thành mạch và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, xơ vữa động mạch.

vi thuoc vua thom vua bo lai chong lao hoa, nhieu nguoi khong biet van hay do bo hinh anh 1
Sử dụng vỏ cam đúng cách sẽ giúp mạch máu thông thoáng, giảm áp lực lên thành mạch và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ, xơ vữa động mạch. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Vỏ cam là một nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên vô cùng dồi dào, đặc biệt là các chất xơ hòa tan như pectin. Chất xơ này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột, giúp hệ tiêu hóa hoạt động ổn định và ngăn ngừa chứng táo bón, đầy hơi, khó tiêu hiệu quả.

Ngoài ra, tinh dầu trong vỏ cam còn có tác dụng trung hòa axit dạ dày, làm giảm đáng kể tình trạng ợ nóng, ợ chua sau các bữa ăn quá nhiều dầu mỡ.

Hỗ trợ giảm cân an toàn

Đối với những ai đang trong chế độ ăn kiêng, vỏ cam chính là một người bạn đồng hành tuyệt vời giúp kiểm soát vóc dáng. Với lượng calo cực thấp nhưng lại giàu chất xơ, vỏ cam giúp bạn kéo dài cảm giác no, giảm sự thèm ăn vô tội vạ.

Bên cạnh đó, các hoạt chất sinh học trong vỏ cam còn kích thích tốc độ trao đổi chất nội bào diễn ra mạnh mẽ hơn, thúc đẩy cơ thể đốt cháy năng lượng và hạn chế tối đa quá trình tích tụ mỡ thừa ở các vùng như bụng, bắp tay, bắp đùi.

Chống lão hóa toàn diện

Nguồn chất chống oxy hóa mạnh mẽ kết hợp cùng vitamin C trong vỏ cam được ví như một "liều thuốc thanh xuân" dành cho phái đẹp. Các hợp chất này khi đi vào cơ thể sẽ chủ động tìm kiếm và trung hòa các gốc tự do, bảo vệ màng tế bào khỏi tổn thương sâu từ bên trong, từ đó đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa sớm và giảm nếp nhăn.

Bạn có thể dùng bột vỏ cam phơi khô làm mặt nạ dưỡng da để giúp làm mờ các vết thâm sạm, trị mụn đầu đen và mang lại làn da trắng sáng, mịn màng căng bóng.

Giảm căng thẳng thần kinh, thư giãn trí não

Mùi hương từ tinh dầu vỏ cam (đặc biệt là d-limonene) từ lâu đã được ứng dụng trong liệu pháp mùi hương nhờ khả năng xoa dịu hệ thần kinh trung ương trung khu. Khi bạn cảm thấy áp lực, mệt mỏi hoặc mất ngủ, chỉ cần ngửi hương thơm từ vỏ cam tươi hoặc uống một tách trà vỏ cam ấm trước khi ngủ 30 phút.

Liệu pháp này giúp điều hòa huyết áp, giảm nồng độ hormone gây stress, từ đó xua tan lo âu, giúp tinh thần thoải mái, dễ đi vào giấc ngủ và ngủ sâu giấc hơn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Loại nước chua thanh, ngọt nhẹ uống vào siêu bổ dưỡng lại không lo tăng cân

VOV.VN - Kombucha không còn là cái tên xa lạ trong giới "ăn sạch sống khỏe". Được mệnh danh là "trà bất tử", thức uống lên men này không chỉ mang lại hương vị chua ngọt sảng khoái mà còn là nguồn cung cấp lợi khuẩn dồi dào cho cơ thể.

Muốn ăn vặt mà không tăng cân? Đừng bỏ qua 6 mẹo đơn giản này

VOV.VN - Ăn vặt không nhất thiết gây tăng cân nếu bạn biết lựa chọn thực phẩm phù hợp và kiểm soát hợp lý. Từ món ăn, thời điểm sử dụng đến thói quen khi ăn đều ảnh hưởng đến cân nặng, vì vậy chỉ cần áp dụng đúng cách, bạn vẫn có thể ăn vặt mà giữ dáng hiệu quả.

Muốn giải nhiệt, hỗ trợ gan khỏe mạnh, nên bổ sung ngay 4 loại rau này

VOV.VN - Chế độ ăn uống khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe, đặc biệt là hỗ trợ chức năng gan và điều hòa thân nhiệt. Một số loại rau quen thuộc, dễ tìm không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất mà còn góp phần hỗ trợ cơ thể đào thải độc tố hiệu quả.

