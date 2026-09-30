5 loại trái cây dễ tìm lại chứa nguồn omega-3 tuyệt vời cho cơ thể ít ai biết

Quả đu đủ

Bên cạnh lượng vitamin A và C phong phú, quả đu đủ chín cũng chứa một hàm lượng nhỏ nhưng ổn định các axit béo Omega-3 và Omega-6 có lợi. Lượng Omega-3 này kết hợp cùng hợp chất papain và chất xơ hòa tan giúp giảm tình trạng viêm hệ thống, hỗ trợ lưu thông máu lên não tốt hơn, giảm căng thẳng thần kinh và bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện.

Mít

Trong 100g mít chứa khoảng 0,05g ALA (một dạng axit béo Omega-3). Mít non sở hữu kết cấu dai ngon cùng khả năng thấm hút gia vị vượt trội, trở thành nguyên liệu thay thế thịt vô cùng quen thuộc trong chế độ ăn chay. Khi chín, quả tỏa mùi thơm nức đặc trưng cùng vị ngọt đậm đà, rất thích hợp để ăn tươi hoặc làm thành phần cho các món tráng miệng hấp dẫn. Không chỉ thơm ngon, mít còn là nguồn cung cấp carbohydrate dồi dào, giúp nạp năng lượng nhanh chóng cùng vô số vitamin và khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

Các loại trái cây và quả hạt hoàn toàn có thể là nguồn cung cấp Omega-3 gốc thực vật (ALA) tuyệt vời cho cơ thể. (Ảnh: VTC News)

Quả bơ

Bơ là loại trái cây nhiệt đới nổi tiếng với kết cấu dẻo mịn cùng hàm lượng chất béo bão hòa đơn và axit béo Omega-3 dồi dào. Việc ăn bơ thường xuyên không chỉ hỗ trợ điều hòa huyết áp, cải thiện độ đàn hồi của mạch máu mà còn giúp tăng cường khả năng hấp thụ các vitamin tan trong dầu (như vitamin A, D, E, K) từ các thực phẩm khác, giúp nuôi dưỡng tế bào thần kinh và duy trì sự minh mẫn cho não bộ.

Quả việt quất

Tuy hàm lượng Omega-3 trong việt quất không quá cao như các loại quả hạt béo, nhưng chúng lại sở hữu tỷ lệ chất béo lành mạnh tối ưu cùng lượng chất chống oxy hóa anthocyanin khổng lồ. Sự kết hợp giữa Omega-3 và anthocyanin giúp bảo vệ vi mạch máu ở tim và não, cải thiện tốc độ truyền tín hiệu giữa các tế bào thần kinh, từ đó tăng cường trí nhớ và phòng ngừa nguy cơ đột quỵ.

Quả kiwi

Rất ít người biết rằng hạt nhỏ li ti bên trong quả kiwi chứa một lượng axit béo Omega-3 vô cùng ấn tượng. Bổ sung kiwi vào thực đơn hằng ngày không chỉ giúp bạn nhận được lượng vitamin C dồi dào để tăng cường sức đề kháng mà còn cung cấp Omega-3 hỗ trợ giảm nguy cơ đông máu bất thường, giảm triglyceride và duy trì nhịp tim khỏe mạnh.