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Cây thuốc mát gan, tốt cho tim mạch và tiêu hoá, nấu món gì cũng ngon

Thứ Sáu, 05:45, 25/09/2026
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VOV.VN - Không chỉ là nguyên liệu cho các món ăn, tách trà thơm ngon, atiso còn chứa vô số dưỡng chất quý giá gồm chất chống oxy hóa, vitamin C, K, folate cùng các khoáng chất thiết yếu giúp bảo vệ cơ thể toàn diện.

Giải độc và bảo vệ tế bào gan

Atiso nổi tiếng nhất với khả năng làm mát và phục hồi chức năng gan nhờ chứa hai hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ là cynarin và silymarin. Các hợp chất này giúp kích thích tái tạo tế bào gan bị tổn thương, hỗ trợ đào thải độc tố do rượu bia, thuốc tây hoặc thực phẩm bẩn, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ xơ gan và nóng trong người.

Tăng cường tiết mật và hỗ trợ tiêu hóa

Hoạt chất cynarin trong atiso không chỉ bảo vệ gan mà còn kích thích túi mật tăng tiết dịch mật. Điều này giúp hệ tiêu hóa phân giải chất béo hiệu quả hơn, cải thiện tình trạng đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu sau các bữa ăn nhiều mỡ, đồng thời củng cố hệ vi sinh đường ruột và ngăn ngừa táo bón.

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Atiso là một loại thảo dược nổi tiếng được xem như "thần dược" cho sức khỏe và sắc đẹp.

Giảm cholesterol và bảo vệ tim mạch

Chiết xuất từ lá atiso có khả năng làm giảm đáng kể lượng cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, đồng thời thúc đẩy sản sinh cholesterol tốt (HDL). Nhờ đó, việc sử dụng atiso thường xuyên giúp ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, giảm huyết áp và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Atiso chứa hàm lượng chất xơ dồi dào cùng các hoạt chất giúp làm chậm quá trình hấp thu đường vào máu sau khi ăn. Nhờ khả năng cải thiện độ nhạy của insulin, atiso là thực phẩm hỗ trợ lý tưởng giúp duy trì chỉ số đường huyết ổn định, rất tốt cho người bị tiền tiểu đường hoặc bệnh nhân tiểu đường tuýp 2.

Làm đẹp da và ngăn ngừa mụn nóng

Mụn nhọt, mẩn ngứa thường xuất phát từ việc gan bị quá tải và cơ thể tích tụ độc tố. Nhờ đặc tính giải độc gan vượt trội kết hợp với vitamin C và các polyphenol chống oxy hóa, atiso giúp thanh nhiệt từ bên trong, giảm mụn nhọt, hỗ trợ làm sáng da và làm chậm quá trình lão hóa da hiệu quả.

Hỗ trợ giảm cân và tăng cường thể lực

Với lượng calo thấp nhưng lại rất giàu chất xơ và nước, atiso giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn vặt trong quá trình ăn kiêng. Bên cạnh đó, khả năng làm sạch đường tiêu hóa và tối ưu hóa quá trình trao đổi chất giúp cơ thể đốt cháy mỡ thừa tốt hơn và duy trì vóc dáng thon gọn.

Ngăn ngừa lão hóa

Atiso nằm trong nhóm các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa nhất. Các polyphenol, rutin, quercetin và vitamin C trong atiso có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương di truyền, từ đó nâng cao hệ miễn dịch và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nguy hiểm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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