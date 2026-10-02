English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

6 loại dầu tự nhiên giúp “giải cứu” làn da khô mùa thu

Thứ Sáu, 11:27, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mùa thu, độ ẩm thay đổi dễ khiến da khô căng, bong tróc. Một số dầu thực vật giàu axit béo có thể giúp làm mềm da, hạn chế mất nước, nhưng người da dầu, dễ nổi mụn hoặc nhạy cảm nên thận trọng khi dùng trực tiếp lên mặt.

Dầu dừa

Giúp làm mềm da, tạo lớp màng hạn chế mất nước, phù hợp với vùng da khô ráp như khuỷu tay, đầu gối, bàn tay, gót chân. Có thể thoa một lượng nhỏ lên da còn hơi ẩm sau khi tắm. Tuy nhiên, dầu dừa có thể gây bít tắc lỗ chân lông, nên người da dầu, dễ nổi mụn ưu tiên dùng cho cơ thể và thử trước với lượng nhỏ.

Dầu ô liu

Dầu ô liu Giàu axit béo và chất chống oxy hóa, giúp làm mềm da và hạn chế mất nước, phù hợp hơn với da thường đến khô, đặc biệt ở vùng da cơ thể. Tuy nhiên, kết cấu đặc có thể gây nhờn, bí da; người da dầu, dễ nổi mụn hoặc nhạy cảm nên thử trên vùng nhỏ trước khi sử dụng.

6 loai dau tu nhien giup giai cuu lan da kho mua thu hinh anh 1
Dầu oliu có thể mang lại lợi ích cho da, thông qua các chế độ dinh dưỡng và các biện pháp chăm sóc da

Dầu hạt hướng dương

Dầu hạt hướng dương chứa axit linoleic và vitamin E, có thể hỗ trợ duy trì độ ẩm, góp phần bảo vệ hàng rào tự nhiên của da. Một số nghiên cứu về dầu thực vật ghi nhận dầu hướng dương có khả năng cải thiện chức năng hàng rào bảo vệ da, nhất là trong các trường hợp da khô hoặc hàng rào da bị suy yếu.

Với kết cấu tương đối dễ sử dụng, dầu hạt hướng dương được ứng dụng trong nhiều sản phẩm dưỡng da. Tuy nhiên, người có làn da nhạy cảm vẫn nên thử trước trên một vùng nhỏ để kiểm tra khả năng dung nạp, đặc biệt khi lần đầu sử dụng.

Dầu argan

Dầu argan được sử dụng rộng rãi trong các sản phẩm chăm sóc da và tóc nhờ chứa axit béo cùng vitamin E. Loại dầu này giúp làm mềm bề mặt da, giảm cảm giác khô ráp và hỗ trợ cải thiện độ mượt mà.

Với người có làn da thường đến khô, dầu argan có thể là một lựa chọn dưỡng ẩm khi thời tiết chuyển lạnh và hanh hơn vào mùa thu. Khi thoa lên mặt, nên bắt đầu bằng lượng nhỏ, nhất là với người có làn da dễ nổi mụn. Thử trước trên một vùng da hẹp sẽ giúp đánh giá mức độ phù hợp trước khi đưa vào quy trình chăm sóc thường xuyên.

Dầu hạnh nhân

Dầu hạnh nhân ngọt chứa nhiều axit béo có khả năng làm mềm da, thường được sử dụng trong các sản phẩm dưỡng thể và dầu massage. Nhờ kết cấu mượt, loại dầu này có thể giúp cải thiện cảm giác khô ráp, sần sùi ở những vùng da cơ thể dễ mất độ ẩm khi thời tiết thay đổi.

Tuy nhiên, người có tiền sử dị ứng với các loại hạt cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn sản phẩm chứa dầu hạnh nhân. Khi mới sử dụng, nên thử một lượng nhỏ trên vùng da khuất và theo dõi phản ứng trước khi thoa ở diện rộng.

Dầu hạt tầm xuân

Giàu axit linoleic và alpha-linolenic, giúp làm mềm, hỗ trợ hàng rào bảo vệ và duy trì độ ẩm cho da. Có kết cấu khá nhẹ, nhưng vẫn có thể gây kích ứng ở một số người nên thử với lượng nhỏ trước.

Khi dùng dầu dưỡng, nên chọn sản phẩm rõ nguồn gốc, phù hợp loại da và thử trên vùng nhỏ. Nếu ngứa, đỏ, rát hoặc nổi mẩn, cần ngừng sử dụng. Dầu dưỡng không thay thế kem chống nắng; người da nhạy cảm hoặc đang có vấn đề về da nên thận trọng. Đặc biệt, không nhầm dầu thực vật với tinh dầu cô đặc và không tự ý thoa tinh dầu nguyên chất lên da.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bỏ túi 4 bước chăm sóc da mùa hanh khô từ bác sĩ da liễu
Bỏ túi 4 bước chăm sóc da mùa hanh khô từ bác sĩ da liễu

VOV.VN - Mùa thu đang bước vào giai đoạn đẹp nhất nhưng cũng là giai đoạn da trở nên nhạy cảm nhất. Dưới đây là những tư vấn của bác sĩ Phạm Ly (Bs. Phạm Ly) – Bác sĩ chuyên khoa da liễu uy tín chia sẻ nguyên nhân và cách để chăm sóc da tốt nhất vào mùa hanh khô.

Bỏ túi 4 bước chăm sóc da mùa hanh khô từ bác sĩ da liễu

Bỏ túi 4 bước chăm sóc da mùa hanh khô từ bác sĩ da liễu

VOV.VN - Mùa thu đang bước vào giai đoạn đẹp nhất nhưng cũng là giai đoạn da trở nên nhạy cảm nhất. Dưới đây là những tư vấn của bác sĩ Phạm Ly (Bs. Phạm Ly) – Bác sĩ chuyên khoa da liễu uy tín chia sẻ nguyên nhân và cách để chăm sóc da tốt nhất vào mùa hanh khô.

7 loại đồ uống “vàng” giúp giữ ẩm và làm đẹp da trong mùa hanh khô
7 loại đồ uống “vàng” giúp giữ ẩm và làm đẹp da trong mùa hanh khô

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng, tia UV mạnh cùng không khí hanh khô khiến làn da dễ mất nước, trở nên khô ráp, xỉn màu và nhanh lão hóa. Việc bổ sung nước và dưỡng chất từ bên trong vì thế trở thành yếu tố quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh trong những ngày giao mùa.

7 loại đồ uống “vàng” giúp giữ ẩm và làm đẹp da trong mùa hanh khô

7 loại đồ uống “vàng” giúp giữ ẩm và làm đẹp da trong mùa hanh khô

VOV.VN - Thời tiết nắng nóng, tia UV mạnh cùng không khí hanh khô khiến làn da dễ mất nước, trở nên khô ráp, xỉn màu và nhanh lão hóa. Việc bổ sung nước và dưỡng chất từ bên trong vì thế trở thành yếu tố quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh trong những ngày giao mùa.

Da sạm màu, thiếu sức sống, thử ngay 4 cách chăm sóc đơn giản này
Da sạm màu, thiếu sức sống, thử ngay 4 cách chăm sóc đơn giản này

VOV.VN - Làn da đều màu, mịn màng là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến da dễ xỉn màu, khô ráp và xuất hiện nám, tàn nhang. Áp dụng đúng cách chăm sóc da sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng lâu dài.

Da sạm màu, thiếu sức sống, thử ngay 4 cách chăm sóc đơn giản này

Da sạm màu, thiếu sức sống, thử ngay 4 cách chăm sóc đơn giản này

VOV.VN - Làn da đều màu, mịn màng là mong muốn của nhiều người, đặc biệt là phụ nữ. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường và thói quen sinh hoạt thiếu khoa học khiến da dễ xỉn màu, khô ráp và xuất hiện nám, tàn nhang. Áp dụng đúng cách chăm sóc da sẽ giúp duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng lâu dài.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe