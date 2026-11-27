Dứa (Thơm)

Theo Times of India, dứa chứa hàm lượng lớn axit hữu cơ cùng enzyme bromelain có khả năng phân hủy protein rất mạnh; do đó, khi ăn dứa lúc bụng rỗng, các tác nhân này sẽ trực tiếp tấn công và làm bào mòn lớp niêm mạc dạ dày, dẫn đến cảm giác cào ruột, đau thắt bụng, nôn nao và thậm chí gây viêm loét dạ dày cấp tính.

Chuối

Mặc dù chuối là thực phẩm bổ dưỡng, nhưng việc ăn chuối khi đói sẽ khiến lượng magie và kali trong máu tăng đột ngột, gây mất cân bằng tỷ lệ magie/canxi trong hệ tuần hoàn và tạo ra áp lực lớn lên hệ tim mạch, đồng thời chất xơ pectin trong chuối cũng dễ làm bạn cảm thấy đầy hơi, khó chịu.

Một số loại trái cây có thể gây hại cho sức khoẻ nếu ăn lúc bụng đói. (Ảnh: VTC News)

Cà chua

Cà chua chứa rất nhiều axit pectin và phenolic – những hợp chất dễ dàng phản ứng hóa học với axit gastric trong dạ dày khi bụng rỗng để tạo thành các khối gel đông đặc không hòa tan. Những khối gel này không chỉ gây đau thắt, nôn nao, ợ chua mà về lâu dài còn có nguy cơ hình thành sỏi dạ dày nguy hiểm.

Hồng

Tương tự như cà chua, quả hồng (đặc biệt là hồng giòn hoặc hồng chưa chín kỹ) sở hữu hàm lượng lớn chất tannin và pectin rất cao; khi tiếp xúc với môi trường axit đậm đặc của dạ dày trống rỗng, chúng sẽ kết tủa thành các cục xơ cứng gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, dẫn đến đau bụng dữ dội và buồn nôn.

Các loại quả họ cam, quýt, bưởi

Hàm lượng axit citric và axit ascorbic vô cùng phong phú trong cam, quýt, bưởi chính là "kẻ thù" của một chiếc dạ dày rỗng, bởi chúng sẽ kích thích tế bào niêm mạc tiết ra nhiều axit hơn, gây ra hiện tượng nóng rát lồng ngực, trào ngược dạ dày - thực quản và làm trầm trọng thêm các vết loét có sẵn.

Đu đủ

Đu đủ vốn nổi tiếng là loại quả giàu dưỡng chất nhờ chứa papain – một loại enzyme tự nhiên có khả năng phân giải protein cực kỳ mạnh mẽ, giúp hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru. Dù vậy, đu đủ có thể gây khó chịu đường tiêu hóa nếu ăn nhiều khi đói. Để phát huy tối đa lợi ích của đu đủ mà không gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa, tốt nhất bạn chỉ nên ăn với lượng vừa phải và thưởng thức như một món tráng miệng sau bữa ăn chính.

Táo

Táo là loại trái cây nổi tiếng giàu dinh dưỡng và chứa hàm lượng lớn chất xơ hòa tan (đặc biệt là pectin) nằm tập trung nhiều nhất ở phần vỏ. Tuy nhiên, do chứa nhiều chất xơ hòa tan, táo cũng có có thể gây đầy hơi hoặc chướng bụng khi ăn lúc đói bụng, đặc biệt là nếu ăn cả vỏ.

Để tận dụng tối đa lợi ích của táo mà không gây áp lực cho hệ tiêu hóa, bạn tốt nhất nên thưởng thức táo sau bữa ăn chính khoảng 1 tiếng hoặc kết hợp cùng các thực phẩm khác trong một bữa ăn nhẹ cân bằng.

Quả hồng

Tương tự như cà chua, quả hồng (đặc biệt là hồng giòn hoặc hồng chưa chín kỹ) sở hữu hàm lượng lớn chất tannin và pectin rất cao; khi tiếp xúc với môi trường axit đậm đặc của dạ dày trống rỗng, chúng sẽ kết tủa thành các cục xơ cứng gây tắc nghẽn đường tiêu hóa, dẫn đến đau bụng dữ dội và buồn nôn.