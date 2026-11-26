Cải thiện hệ tiêu hóa

Theo Health line, hàm lượng tinh bột trong sắn dây đã qua chế biến rất dễ tiêu hóa và hấp thu. Khi đi vào đường ruột, bột sắn dây đóng vai trò như một chất làm dịu, bao bọc lấy niêm mạc dạ dày và đại tràng, ngăn ngừa sự kích ứng từ axit dịch vị. Đặc biệt, bột sắn dây chín chứa nhiều tinh bột kháng - nguồn dinh dưỡng nuôi dưỡng các lợi khuẩn đường ruột, giúp cải thiện hệ vi sinh, giảm tình trạng kiết lỵ, tiêu chảy, đầy hơi.

Hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch bền vững

Các flavonoid, đặc biệt là Puerarin trong bột sắn dây, đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng mạch máu, giảm trở lực ngoại vi và tăng cường lưu lượng máu đến cơ tim. Tác động này giúp cải thiện tình trạng thiếu máu cơ tim, giảm sự tích tụ của các mảng xơ vữa động mạch và ngăn ngừa các cơn co thắt ngực. Bổ sung bột sắn dây điều độ giúp duy trì sự đàn hồi của thành mạch, giảm nguy cơ mắc các biến chứng tim mạch nguy hiểm như đột quỵ hay tai biến.

Bột sắn dây mang lại vô vàn tác dụng hỗ trợ chăm sóc sức khỏe toàn diện. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát đường huyết

Dù chứa tinh bột, nhưng bột sắn dây lại có chỉ số đường huyết tương đối an toàn và chứa hàm lượng chất xơ/tinh bột kháng cao. Khi nạp vào cơ thể, bột sắn dây hấp thụ nước và nở ra, giúp làm chậm quá trình rỗng của dạ dày và kéo dài cảm giác no, từ đó hạn chế việc tiêu thụ calo dư thừa. Đồng thời, chất Puerarin còn giúp tăng độ nhạy của tế bào đối với insulin, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu ổn định cho người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Bảo vệ sức khoẻ gan

Bột sắn dây chứa tinh bột kháng, isoflavone và một số hợp chất chống oxy hóa, có thể hỗ trợ chuyển hóa và giảm gánh nặng cho gan gián tiếp thông qua việc cải thiện tiêu hóa và giảm viêm nhẹ.

Một số nghiên cứu tại châu Á cũng ghi nhận isoflavone trong sắn dây có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa, yếu tố liên quan đến tổn thương gan mạn tính. Tuy vậy, các chuyên gia nhấn mạnh, đây chỉ là tác dụng hỗ trợ, không phải điều trị.

Cải thiện trao đổi chất cho cơ thể

Công dụng này xuất phát từ việc bột sắn làm giảm tốc độ tiêu hoá thức ăn và tăng độ nhạy của tế bào đối với insulin (loại hormore đồng hoá chính của cơ thể). Từ đó giúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn, ngăn ngừa những loại bệnh do rối loạn trao đổi chất như: béo phì, tiểu đường, tim mạch

Lưu ý khi sử dụng bột sắn dây

- Với người khỏe mạnh, dùng bột sắn với lượng vừa phải, nhưng không nên coi đây là thực phẩm bắt buộc phải dùng hằng ngày. Một chế độ ăn đa dạng, đủ rau xanh, trái cây, ngũ cốc, protein và uống đủ nước vẫn quan trọng hơn việc duy trì một loại thực phẩm riêng biệt. Đặc biệt, nếu pha bột sắn dây với nhiều đường, việc uống thường xuyên có thể làm tăng lượng đường đưa vào cơ thể.

- Bột sắn dây là thực phẩm giàu tinh bột. Nếu sử dụng quá nhiều, đặc biệt dưới dạng pha thêm nhiều đường, có thể làm tăng đáng kể lượng carbohydrate và năng lượng đưa vào cơ thể. Dùng thường xuyên với lượng lớn không có lợi cho việc kiểm soát cân nặng và đường huyết, nhất là ở người thừa cân, béo phì hoặc mắc đái tháo đường.

- Dùng quá nhiều bột sắn đây cùng một lúc cũng có thể gây đầy bụng, khó chịu ở đường tiêu hóa đối với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm. Một chế độ ăn đa dạng, đủ rau xanh, trái cây, ngũ cốc, protein và uống đủ nước vẫn quan trọng hơn việc duy trì một loại thực phẩm riêng biệt. Đặc biệt, nếu pha bột sắn dây với nhiều đường, việc uống thường xuyên có thể làm tăng lượng đường đưa vào cơ thể.