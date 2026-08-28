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Vị thuốc bổ máu, giúp sáng mắt chống lão hoá tự nhiên cứ ra chợ là có

Thứ Sáu, 05:45, 28/08/2026
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VOV.VN - Nhãn là loại trái cây nhiệt đới vô cùng quen thuộc và được yêu thích tại Việt Nam nhờ vị ngọt thanh, giòn ngon đặc trưng. Không chỉ là một món ăn vặt giải nhiệt mùa hè, quả nhãn từ lâu đã được sử dụng như một vị thuốc dân gian nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào.

Tăng cường hệ miễn dịch và chống lão hóa

Nhãn là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tự nhiên vô cùng dồi dào, giúp kích thích sự sản sinh của các tế bào bạch cầu nhằm củng cố vững chắc hàng rào miễn dịch bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn, virus gây bệnh. Đồng thời, hàm lượng polyphenol và flavonoid phong phú trong thịt nhãn đóng vai trò là những chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp trung hòa triệt để các gốc tự do gây hại, thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen tự nhiên để bảo vệ làn da khỏi nếp nhăn, tàn nhang và làm chậm đáng kể quá trình lão hóa tế bào.

Bổ thần kinh, giảm căng thẳng và hỗ trợ giấc ngủ ngon

Trong y học cổ truyền, long nhãn (nhãn sấy khô) từ lâu đã nổi tiếng là bài thuốc "dưỡng tâm, an thần" hàng đầu nhờ khả năng tác động trực tiếp lên hệ thần kinh trung ương để xua tan cảm giác mệt mỏi, lo âu và suy nhược thần kinh.

Việc tiêu thụ nhãn đúng cách sẽ giúp xoa dịu các tình trạng căng thẳng do áp lực công việc, kích thích não bộ sản sinh các hormone thư giãn, từ đó giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ, hạn chế tình trạng trằn trọc giữa đêm và mang lại một giấc ngủ sâu trọn vẹn hơn.

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Nhãn là một trong những nguồn cung cấp Vitamin C tự nhiên vô cùng dồi dào, giúp kích thích sự sản sinh của các tế bào bạch cầu. (Ảnh: VTC News)

Thúc đẩy tạo máu, cải thiện tình trạng thiếu máu

Quả nhãn chứa hàm lượng khoáng chất đồng và sắt tương đối cao - hai yếu tố vi lượng vô cùng then chốt tham gia trực tiếp vào quá trình tái tạo tế bào hồng cầu và tổng hợp hemoglobin trong máu. Nhờ cơ chế thúc đẩy tuần hoàn máu hiệu quả này, việc ăn nhãn khoa học sẽ giúp cung cấp oxy tối ưu đến mọi cơ quan trong cơ thể, hỗ trợ cải thiện triệt để các triệu chứng do thiếu máu mãn tính gây ra như hoa mắt, chóng mặt, da dẻ xanh xao hay mệt mỏi kéo dài.

Bảo vệ thị lực và duy trì đôi mắt sáng khỏe

Thịt nhãn là nguồn bổ sung dồi dào Riboflavin (Vitamin B2) - một loại vitamin đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của tế bào giác mạc và võng mạc. Việc nạp đủ lượng Riboflavin từ quả nhãn giúp giảm nguy cơ mắc các rối loạn về mắt, đặc biệt là bệnh đục thủy tinh thể hay thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi, đồng thời giúp đôi mắt bớt mệt mỏi khi phải làm việc liên tục trước màn hình thiết bị điện tử.

Bổ sung năng lượng tức thời cho cơ thể

Lượng đường tự nhiên bao gồm glucose và fructose trong quả nhãn rất dễ hấp thụ, giúp cơ thể chuyển hóa nhanh chóng thành nguồn năng lượng dự trữ dồi dào. Nhờ đặc tính này, nhãn là sự lựa chọn tuyệt vời để bạn nạp lại năng lượng tức thì sau những giờ làm việc trí óc căng thẳng, tập luyện thể thao mất sức hay khi cơ thể có dấu hiệu bị hạ đường huyết nhẹ, giúp tinh thần nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo và sung sức.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch và điều hòa huyết áp

Hàm lượng Kali dồi dào có trong quả nhãn đóng vai trò là một chất điện giải quan trọng giúp duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể và làm thư giãn các thành mạch máu.

Khi độc tố natri dư thừa được đào thải nhờ Kali, áp lực lên hệ thống động mạch sẽ giảm đi đáng kể, từ đó hỗ trợ kiểm soát chỉ số huyết áp ở mức ổn định, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông và bảo vệ sức khỏe tim mạch một cách lâu dài.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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