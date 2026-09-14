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7 cách giúp não bộ khỏe hơn mà không cần dùng thuốc

Thứ Hai, 14:59, 14/09/2026
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VOV.VN - Ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên, ăn uống cân đối và duy trì giao tiếp xã hội là những thói quen đơn giản giúp não bộ hoạt động hiệu quả, duy trì trí nhớ và sự minh mẫn.

Ngủ đầy đủ để tăng cường trí nhớ

Giấc ngủ giúp cơ thể và não bộ phục hồi, đồng thời củng cố trí nhớ và xử lý thông tin. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm giảm khả năng tập trung, phán đoán và ra quyết định. Vì vậy, nên duy trì 7-8 giờ ngủ mỗi đêm; nếu mất ngủ kéo dài, ảnh hưởng sinh hoạt, cần thăm khám và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Tập thể dục đều đặn

Hoạt động thể chất mang lại lợi ích không chỉ cho tim mạch, cơ bắp mà còn đối với não bộ. Việc vận động thường xuyên giúp tăng cường tuần hoàn máu lên não, hỗ trợ hoạt động của các tế bào thần kinh và góp phần làm chậm những thay đổi liên quan đến quá trình lão hóa.

Ngay cả những buổi tập với thời lượng khoảng 15 phút, duy trì 3 lần mỗi tuần, cũng có thể mang lại lợi ích cho khả năng tập trung và ghi nhớ nếu được thực hiện đều đặn.

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Ăn uống lành mạnh kết hợp vận động thường xuyên giúp duy trì chức năng nhận thức và bảo vệ sức khỏe não bộ

Bạn có thể lựa chọn những hình thức vận động phù hợp với thể trạng và sở thích như đi bộ, chạy bộ, bơi lội hoặc yoga. Điều quan trọng là duy trì thói quen vận động thay vì chỉ tập luyện trong thời gian ngắn rồi bỏ dở.

Kiểm tra huyết áp hàng ngày

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ tổn thương não. Huyết áp cao kéo dài có thể ảnh hưởng đến mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, từ đó làm giảm lượng máu và oxy được cung cấp cho não.

Theo dõi huyết áp thường xuyên giúp mỗi người chủ động phát hiện những bất thường và có hướng xử lý phù hợp. Đặc biệt, với người đã được chẩn đoán tăng huyết áp, việc tuân thủ kế hoạch điều trị, kiểm soát huyết áp và tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ sức khỏe não bộ.

Dinh dưỡng cân bằng

Thực phẩm hàng ngày có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể, trong đó có hoạt động của não. Một chế độ ăn cân đối, giàu rau xanh, trái cây, cá, ngũ cốc nguyên hạt, dầu olive và các loại hạt, tương tự chế độ ăn Địa Trung Hải, được nhiều nghiên cứu đánh giá có lợi cho chức năng não và có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Trong bữa ăn của người Việt, có thể ưu tiên cá, rau xanh, các loại củ quả và trái cây tươi, đồng thời bổ sung những thực phẩm cung cấp omega-3 và vitamin nhóm B. Thay vì tập trung vào một loại thực phẩm riêng lẻ, nên duy trì chế độ ăn đa dạng, cân bằng và phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Kiểm tra các chỉ số qua xét nghiệm máu

Theo dõi các chỉ số sức khỏe định kỳ cũng là một cách giúp chủ động bảo vệ não bộ. Thông qua xét nghiệm máu, bác sĩ có thể đánh giá một số yếu tố như cholesterol, nồng độ acid uric và đường huyết, qua đó phát hiện sớm những bất thường hoặc bệnh lý có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe mạch máu và chức năng não.

Bên cạnh đó, kiểm tra chức năng gan, thận và tuyến giáp khi cần thiết cũng giúp đánh giá toàn diện hơn tình trạng sức khỏe. Việc phát hiện và kiểm soát sớm các vấn đề liên quan đến chuyển hóa, nội tiết hoặc cơ quan khác có thể góp phần hạn chế những tác động bất lợi đến não bộ.

Tập thể dục não

Đọc sách, học kỹ năng mới và thường xuyên trải nghiệm những điều khác biệt giúp kích thích não bộ, rèn luyện khả năng tập trung, ghi nhớ và tư duy. Thay vì dành quá nhiều thời gian lướt mạng xã hội, bạn có thể thử đọc sách, học nhạc cụ, làm bánh hoặc khám phá một lĩnh vực mới.

Tham gia các hoạt động xã hội

Duy trì các mối quan hệ và giao tiếp thường xuyên có thể giúp não bộ linh hoạt, đồng thời cải thiện tâm trạng và giảm cảm giác cô đơn. Bạn nên dành thời gian gặp gỡ gia đình, bạn bè hoặc tham gia các hoạt động tập thể để tăng kết nối xã hội và hỗ trợ sức khỏe tinh thần.

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Muốn trí nhớ tốt hơn, đừng bỏ qua 5 thực phẩm này

VOV.VN - Trí nhớ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó chế độ ăn uống cân bằng góp phần cung cấp dưỡng chất cần thiết cho não bộ, hỗ trợ khả năng tập trung và ghi nhớ. Vì vậy, bổ sung những thực phẩm giàu dưỡng chất có lợi cho não là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe trí não.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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