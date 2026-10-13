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7 dấu hiệu ung thư dạ dày không nên bỏ qua

Thứ Ba, 15:11, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ung thư dạ dày là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm và khó phát hiện, dưới đây là 7 dấu hiệu ung thư dạ dày không nên bỏ qua.

 

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có sự tư vấn y khoa của Thạc sĩ, Bác sĩ Chuyên khoa 1 Ngô Tuấn Phúc cho biết ung thư dạ dày là sự thay đổi hay phát triển bất thường xuất phát từ vài tế bào và có thể dần dần tiến triển tạo nên tổn thương ung thư dạng chồi sùi hay dạng loét. Quá trình này có thể ít nhất là vài tháng hoặc vài năm. Chính vì vậy, trong giai đoạn đầu hình thành khối u, nếu không tầm soát sớm sẽ không thể phát hiện ra bệnh.

Ung thư dạ dày là gì?

Bệnh có thể ảnh hưởng đến bất kỳ bộ phận nào của dạ dày, nhưng phổ biến nhất là phần chính của dạ dày (thân dạ dày) và nơi giao nhau của dạ dày - thực quản (thực quản là ống dẫn thức ăn từ miệng xuống dạ dày).

Ung thư dạ dày không phải lúc nào xuất hiện triệu chứng ở giai đoạn đầu. Các triệu chứng có thể không xảy ra cho đến khi ung thư tiến triển. Ung thư dạ dày lan sang bộ phận khác được gọi là ung thư dạ dày di căn có triệu chứng cụ thể ở vị trí lây lan. Ví dụ, khi ung thư lan đến hạch bạch huyết sẽ xuất hiện khối u có thể sờ thấy qua da; ung thư lan đến gan có thể gây vàng da và vàng mắt; ung thư di căn xuống bụng có thể khiến chất lỏng tràn vào bụng, trông sưng lên.

7 dau hieu ung thu da day khong nen bo qua hinh anh 1
Ung thư dạ dày thường rất khó nhận biết

Dựa vào mức độ tổn thương, bệnh ung thư dạ dày được chia thành 5 giai đoạn, bao gồm:

Giai đoạn 0: tế bào ung thư mới xuất hiện ở lớp niêm mạc dạ dày. Đây còn được gọi là ung thư biểu mô, là giai đoạn sớm của ung thư dạ dày.

Giai đoạn 1: tế bào ung thư đã gây tổn thương ở lớp thứ 2 của dạ dày.

Giai đoạn 2: tế bào ung thư đã xâm lấn qua lớp niêm mạc dạ dày. Giai đoạn này còn được gọi là ung thư dưới cơ.

Giai đoạn 3: tế bào ung thư đã phát triển vào hạch bạch huyết và cơ quan khác trong cơ thể.

Giai đoạn 4: ở giai đoạn cuối này, tế bào ung thư đã di căn khắp cơ thể, gây nguy cơ tử vong cao.

Dấu hiệu nhận biết ung thư dạ dày

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của bác sĩ Đinh Văn Chỉnh cho biết, dưới đây là 7 dấu hiệu ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm bạn cần nhận biết sớm để không bỏ qua “giai đoạn vàng” trong điều trị bệnh.

- Xuất hiện những cơn đau bụng, đầy hơi: Đây là triệu chứng có thể gặp phải ngay cả khi người bệnh nghỉ ngơi và có thể xảy ra vào ban đêm khi người bệnh đi ngủ.

- Cảm giác ợ nóng sau khi ăn có thể là do bệnh viêm dạ dày nhưng cũng có thể là “lời cảnh báo sớm” của ung thư dạ dày.

- Chán ăn.

- Phân thay đổi bất thường: Nếu phân có lẫn máu và có màu đen, bạn nên đi khám sớm.

- Giảm cân đột ngột: Khi cảm giác ăn không ngon miệng, chán ăn,.. bệnh nhân có thể sụt cân. Nếu tình trạng sụt cân nhanh và không rõ lý do, bạn cũng nên đi khám sớm vì đây có thể là triệu chứng sớm của ung thư dạ dày.

- Mệt mỏi: Những tế bào ung thư xuất hiện khiến cho bệnh nhân cảm thấy mệt và yếu hơn bình thường.

- Nôn ra máu: Đây là vấn đề bất thường mà bạn tuyệt đối không thể chủ quan. Rất có thể đây chính là 1 trong 7 dấu hiệu ung thư dạ dày thường gặp. Do đó, nếu xuất hiện triệu chứng này, bạn nên đi khám sớm.

Khi có dấu hiệu của ung thư dạ dày, người bệnh hãy đến cơ sở y tế uy tín để bác sĩ khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Điều trị ung thư dạ dày có nhiều khả năng thành công nhất nếu phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm. Tiên lượng người bệnh ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm có kết quả khá tốt, nhiều người bệnh có thể được chữa khỏi. Tuy nhiên, hầu hết bệnh ung thư dạ dày được phát hiện khi ung thư phát triển ở giai đoạn muộn và khó có khả năng chữa khỏi.

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Thanh Thanh/VTCNews
tổng hợp
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