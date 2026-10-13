English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Sau tuổi 40, những cơ quan nào bắt đầu lão hóa?

Thứ Ba, 11:21, 13/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau tuổi 40, thị lực, sức mạnh cơ bắp và khả năng hồi phục có thể bắt đầu suy giảm. Tuy nhiên, tốc độ lão hóa ở mỗi người khác nhau, phụ thuộc vào di truyền, lối sống và tình trạng sức khỏe.

 

Mắt thường xuất hiện thay đổi sớm

Sau tuổi 40, thủy tinh thể giảm độ đàn hồi khiến nhiều người khó nhìn gần, phải đưa sách hoặc điện thoại ra xa. Đây thường là dấu hiệu lão thị, nhưng cũng cần khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý như đục thủy tinh thể, bệnh võng mạc và tăng nhãn áp.

Cơ bắp giảm sức mạnh nếu ít vận động

Khối lượng và sức mạnh cơ bắp giảm dần theo tuổi, rõ hơn ở tuổi trung niên, đặc biệt với người ít vận động. Biểu hiện thường gặp là nhanh mệt khi leo cầu thang, khó mang vác đồ nặng và lâu hồi phục sau tập luyện. Để duy trì khối cơ, người sau tuổi 40 nên vận động thường xuyên, kết hợp bài tập sức bền, tăng sức mạnh và chế độ ăn đủ dưỡng chất, nhất là protein.

Mạch máu giảm độ đàn hồi theo thời gian

Theo tuổi tác, thành động mạch có thể cứng hơn, làm giảm độ đàn hồi của mạch máu và khiến huyết áp tâm thu tăng. Tăng huyết áp thường ít triệu chứng nhưng nếu không kiểm soát có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch. Sau tuổi 40, nên kiểm tra huyết áp định kỳ, vận động thường xuyên, kiểm soát cân nặng, hạn chế muối, rượu bia và tránh hút thuốc.

sau tuoi 40, nhung co quan nao bat dau lao hoa hinh anh 1
Sau tuổi 40, cơ thể bắt đầu bước vào giai đoạn lão hoá rõ rệt với nhiều thay đổi cả bên trong lẫn bên ngoài

Ở phụ nữ, buồng trứng thay đổi rõ hơn khi bước vào tuổi trung niên

Ở phụ nữ, dự trữ nang noãn và chức năng buồng trứng giảm dần theo tuổi, tiến tới mãn kinh. Giai đoạn tiền mãn kinh có thể gây rối loạn kinh nguyệt, bốc hỏa, mất ngủ và thay đổi tâm trạng. Sự suy giảm estrogen còn ảnh hưởng đến sức khỏe xương, tim mạch và thành phần cơ thể. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc ảnh hưởng sinh hoạt, phụ nữ nên đi khám để được tư vấn phù hợp.

Chức năng thận có thể suy giảm 

Khả năng lọc máu của thận có thể giảm dần theo tuổi, đặc biệt ở người mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc rối loạn chuyển hóa. Để bảo vệ thận, người trung niên nên kiểm soát bệnh nền, dùng thuốc theo hướng dẫn và kiểm tra chức năng thận khi có chỉ định. Tránh tự ý dùng thuốc kéo dài, nhất là thuốc giảm đau, vì có thể làm tăng nguy cơ tổn thương thận.

Gan dễ chịu tác động từ tuổi tác và lối sống

Gan có khả năng tái tạo nhưng vẫn dễ tổn thương do rượu bia, virus viêm gan, thừa cân, béo phì và rối loạn chuyển hóa. Khi tuổi tăng, khả năng chuyển hóa cũng thay đổi. Vì vậy, người trung niên nên hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý, ăn uống cân bằng và kiểm tra sức khỏe khi có yếu tố nguy cơ để bảo vệ gan.

Sau tuổi 40 nên kiểm tra sức khỏe gì?

Thay vì xét nghiệm tràn lan vì lo ngại lão hóa, mỗi người nên khám định kỳ và lựa chọn kiểm tra phù hợp với tuổi, giới tính, tiền sử gia đình và yếu tố nguy cơ. Các kiểm tra có thể gồm huyết áp, đường huyết, HbA1c, mỡ máu, chức năng gan, thận hoặc xét nghiệm viêm gan khi cần. Ngoài ra, cần chú ý sức khỏe thị lực và thực hiện tầm soát ung thư theo độ tuổi, nguy cơ cá nhân để phát hiện sớm bất thường.

Làm gì để duy trì sức khỏe khi tuổi tăng?

Lão hóa là quá trình tự nhiên, nhưng có thể duy trì sức khỏe bằng cách vận động thường xuyên, ăn uống cân bằng, ngủ đủ giấc, không hút thuốc và hạn chế rượu bia. Không nên chủ quan cho rằng mọi bất thường đều do tuổi tác. Các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê đột ngột một bên cơ thể, mất thị lực, tiểu ra máu hoặc sụt cân nhanh không rõ nguyên nhân cần được thăm khám kịp thời.

chong-nang-2.jpg

Sau tuổi 40, làn da cần chống nắng hay chống lão hóa trước?

VOV.VN - Bước sang tuổi 40, làn da dễ khô, kém đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn, đốm nâu và không đều màu. Vì vậy, phụ nữ tuổi 40 nên kết hợp chống nắng với dưỡng ẩm và các hoạt chất phù hợp để bảo vệ da và hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

6 dưỡng chất đàn ông sau tuổi 40 nên bổ sung đúng cách
6 dưỡng chất đàn ông sau tuổi 40 nên bổ sung đúng cách

VOV.VN - Sau tuổi 40, nam giới cần chú ý bổ sung những dưỡng chất nào để duy trì năng lượng và sức khỏe? Đây là thời điểm cơ thể có nhiều thay đổi, khiến nhu cầu về một số vitamin, khoáng chất trở nên đáng lưu tâm.

6 dưỡng chất đàn ông sau tuổi 40 nên bổ sung đúng cách

6 dưỡng chất đàn ông sau tuổi 40 nên bổ sung đúng cách

VOV.VN - Sau tuổi 40, nam giới cần chú ý bổ sung những dưỡng chất nào để duy trì năng lượng và sức khỏe? Đây là thời điểm cơ thể có nhiều thay đổi, khiến nhu cầu về một số vitamin, khoáng chất trở nên đáng lưu tâm.

Muốn chậm lão hóa sau tuổi 40, phụ nữ nên ăn 7 loại quả này
Muốn chậm lão hóa sau tuổi 40, phụ nữ nên ăn 7 loại quả này

VOV.VN - Bước vào tuổi 40, làn da và sức khỏe bắt đầu có nhiều thay đổi. Bổ sung đa dạng trái cây giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có thể góp phần hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh, duy trì làn da và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Muốn chậm lão hóa sau tuổi 40, phụ nữ nên ăn 7 loại quả này

Muốn chậm lão hóa sau tuổi 40, phụ nữ nên ăn 7 loại quả này

VOV.VN - Bước vào tuổi 40, làn da và sức khỏe bắt đầu có nhiều thay đổi. Bổ sung đa dạng trái cây giàu vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa có thể góp phần hỗ trợ cơ thể khỏe mạnh, duy trì làn da và làm chậm các dấu hiệu lão hóa.

Sau tuổi 40, phụ nữ ăn sáng thế nào để giữ dáng, khỏe xương?
Sau tuổi 40, phụ nữ ăn sáng thế nào để giữ dáng, khỏe xương?

VOV.VN - Sau tuổi 40, phụ nữ có nhiều thay đổi về chuyển hóa, nội tiết và khối cơ, đồng thời tăng nguy cơ thừa cân, loãng xương, đái tháo đường và bệnh tim mạch. Vì vậy, một bữa sáng cân đối, giàu dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Sau tuổi 40, phụ nữ ăn sáng thế nào để giữ dáng, khỏe xương?

Sau tuổi 40, phụ nữ ăn sáng thế nào để giữ dáng, khỏe xương?

VOV.VN - Sau tuổi 40, phụ nữ có nhiều thay đổi về chuyển hóa, nội tiết và khối cơ, đồng thời tăng nguy cơ thừa cân, loãng xương, đái tháo đường và bệnh tim mạch. Vì vậy, một bữa sáng cân đối, giàu dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe và kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe