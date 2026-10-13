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Loại nước giá chỉ vài nghìn một cốc, giúp đốt mỡ, ngừa ung thư, bảo vệ tim mạch

Thứ Ba, 14:00, 13/10/2026
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VOV.VN - Được chế biến từ lá của cây trà mà không trải qua quá trình oxy hóa, trà xanh giữ lại trọn vẹn các hợp chất sinh học có lợi.

 

Hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và giảm cân hiệu quả

Sự kết hợp hoàn hảo giữa EGCG và Caffeine tạo nên cơ chế "kép" giúp kích thích quá trình trao đổi chất và tăng cường sinh nhiệt (thermogenesis) – quá trình cơ thể đốt cháy calo để tạo ra nhiệt lượng. EGCG còn giúp ức chế enzym phá hủy hormone norepinephrine, làm tăng nồng độ hormone này trong máu, từ đó thúc đẩy tín hiệu phân hủy các tế bào mỡ thừa thành năng lượng. 

Bảo vệ tim mạch và giảm cholesterol xấu (ldl)

Bệnh tim mạch là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới, và trà xanh chính là "lá chắn" tự nhiên hữu hiệu cho hệ tuần hoàn. Các polyphenol chống oxy hóa mạnh mẽ trong trà xanh ngăn chặn quá trình oxy hóa của cholesterol xấu (LDL) – mắt xích cốt lõi hình thành nên các mảng xơ vữa gây hẹp và cứng động mạch.

Nhờ đó, việc uống trà xanh đều đặn giúp duy trì độ đàn hồi của mạch máu, hỗ trợ hạ huyết áp nhẹ và cải thiện lưu lượng máu. Nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy những người uống trà xanh thường xuyên có nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ thấp hơn đáng kể so với người không uống.

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Trà xanh là thức uống mang lại nhiều giá trị diệu kỳ cho sức khỏe. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường chức năng não bộ

Không giống như cà phê thường mang lại cảm giác tỉnh táo dồn dập rồi dễ bồn chồn hay mệt mỏi sau đó, trà xanh mang đến trạng thái tỉnh táo êm dịu và bền vững. Điều này nhờ vào sự kết hợp độc đáo giữa Caffeine và L-theanine (một loại amino acid đặc trưng trong lá trà).

L-theanine có khả năng vượt qua hàng rào máu não, làm tăng hoạt tính của chất truyền thần kinh ức chế GABA, kích thích sản sinh sóng não Alpha – trạng thái não bộ vừa thư giãn sâu vừa tập trung cao độ. Đồng thời, các chất chống oxy hóa trong trà xanh còn bảo vệ tế bào thần kinh khỏi sự thoái hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh thần kinh mãn tính như Alzheimer và Parkinson ở người cao tuổi.

Phòng ngừa nguy cơ ung thư

Tổn thương tế bào do sự tấn công của các gốc tự do là nguyên nhân hàng đầu gây ra biến đổi gen và hình thành các khối u ung thư. EGCG trong trà xanh là một trong những chất trung hòa gốc tự do mạnh nhất trong tự nhiên, giúp bảo vệ DNA khỏi sự tổn hại.

Nhiều nghiên cứu quan sát đã ghi nhận rằng các polyphenol trong trà xanh có khả năng ngăn chặn sự phân chia bất thường của tế bào ung thư, thúc đẩy chu trình tự chết (apoptosis) của tế bào biến tính và làm giảm sự hình thành mạch máu mới nuôi dưỡng khối u. Thói quen uống trà xanh có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư phổ biến như ung thư vú, tuyến tiền liệt, đại trực tràng và dạ dày.

Tăng cường sức đề kháng

Các hợp chất catechin trong trà xanh không chỉ chống oxy hóa mà còn đóng vai trò như chất kháng khuẩn, kháng vi-rút tự nhiên. Trong khoang miệng, catechin giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn Streptococcus mutans – thủ phạm chính gây ra mảng bám, vi khuẩn sâu răng và viêm nướu.

Nhờ khả năng diệt khuẩn này, trà xanh giúp giảm thiểu nguy cơ mắc các bệnh về răng miệng và giữ cho hơi thở luôn thơm mát tự nhiên. Tác dụng kháng khuẩn của trà xanh cũng góp phần củng cố hệ miễn dịch tổng thể, giúp cơ thể chống lại các bệnh cảm cúm thông thường hiệu quả hơn.

Lưu ý quan trọng khi uống trà xanh

- Không uống khi bụng đói: Tanin trong trà xanh có thể kích thích dạ dày tiết nhiều axit, gây cảm giác cồn cào, nôn nao.

- Không uống ngay sau bữa ăn: Hãy đợi khoảng 30–60 phút sau ăn mới uống trà, vì chất tanin có thể cản trở sự hấp thu sắt và canxi từ thực phẩm.

- Pha trà ở nhiệt độ vừa phải: Dùng nước ấm khoảng 70–80°C để pha trà, tránh dùng nước sôi 100°C vì sẽ làm đắng trà và phá hủy bớt hợp chất EGCG.

- Tránh uống muộn vào buổi tối: Tránh uống trà xanh vào tối muộn nếu bạn nhạy cảm với caffeine để bảo vệ giấc ngủ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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