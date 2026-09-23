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7 thực phẩm quen thuộc có thể giúp kiểm soát huyết áp

Thứ Tư, 11:21, 23/09/2026
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VOV.VN - Một số thực phẩm quen thuộc có thể bổ sung kali, chất xơ và chất chống oxy hóa, góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp và sức khỏe tim mạch. Tuy nhiên, chế độ ăn không thay thế thuốc hay điều trị theo chỉ định.

Nước cam

Cam giàu vitamin C, đồng thời cung cấp kali và một số hợp chất chống oxy hóa. Việc bổ sung cam hoặc nước cam với lượng phù hợp trong chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Tuy nhiên, nên ưu tiên ăn cam nguyên quả để bổ sung thêm chất xơ và hạn chế lượng đường hấp thu nhanh. Với nước cam, không nên thêm đường và cũng không nên uống quá nhiều trong ngày, đặc biệt ở người cần kiểm soát đường huyết.

Khoai lang tím

Khoai lang tím chứa chất xơ, kali và nhiều hợp chất chống oxy hóa, trong đó có anthocyanin. Đây là những dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch và có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

7 thuc pham quen thuoc co the giup kiem soat huyet ap hinh anh 1

Khoai lang nên được luộc hoặc hấp thay vì chiên, rán để hạn chế lượng chất béo và năng lượng bổ sung. Lượng ăn cần phù hợp với nhu cầu năng lượng của mỗi người, không nhất thiết phải ăn nhiều mỗi ngày để hạ huyết áp.

Rong biển

Rong biển chứa một số khoáng chất và hợp chất sinh học có thể có lợi cho sức khỏe tim mạch. Đây cũng là thực phẩm có thể bổ sung vào chế độ ăn đa dạng.

Có thể dùng rong biển để nấu canh cùng đậu phụ hoặc kết hợp với các thực phẩm khác. Tuy nhiên, cần chú ý lượng muối trong món ăn, bởi chế độ ăn nhiều natri có thể làm huyết áp tăng. Với rong biển chế biến sẵn, nên kiểm tra hàm lượng muối trước khi sử dụng.

Ớt

Ớt chứa capsaicin, hợp chất tạo vị cay được nghiên cứu về nhiều tác động đối với hệ tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy capsaicin có thể ảnh hưởng đến chức năng mạch máu và quá trình điều hòa huyết áp.

7 thuc pham quen thuoc co the giup kiem soat huyet ap hinh anh 2

Tuy nhiên, không nên xem ớt là thực phẩm có tác dụng điều trị tăng huyết áp. Người có bệnh lý dạ dày, trào ngược hoặc nhạy cảm với đồ cay nên hạn chế nếu ăn ớt làm triệu chứng trở nên nghiêm trọng hơn.

Kiwi

Kiwi cung cấp kali, chất xơ, vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa. Việc bổ sung các loại trái cây giàu kali vào chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Một số nghiên cứu cũng ghi nhận mối liên quan giữa việc ăn kiwi thường xuyên và mức huyết áp thấp hơn ở một số nhóm người. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn kiwi có thể thay thế thuốc điều trị hoặc làm huyết áp giảm nhanh chóng.

Vang đỏ

Vang đỏ chứa resveratrol và từng được nghiên cứu về sức khỏe tim mạch, nhưng không nên uống rượu vang để phòng tăng huyết áp hay bệnh tim mạch. Rượu bia có thể làm tăng huyết áp, vì vậy người không uống không nên bắt đầu vì lý do sức khỏe và người đang uống nên hạn chế.

Nước củ dền

Củ dền giàu nitrate, có thể góp phần làm giãn mạch và hỗ trợ lưu thông máu; một số nghiên cứu ghi nhận nước ép củ dền có thể giúp giảm huyết áp ngắn hạn ở một số người. Củ dền cũng cung cấp chất xơ, folate, kali và chất chống oxy hóa, nhưng không thay thế điều trị tăng huyết áp. Người bệnh nên ăn đa dạng, tăng rau xanh, trái cây, thực phẩm giàu kali, hạn chế muối, đồ chế biến sẵn và rượu bia, đồng thời vận động, kiểm soát cân nặng và dùng thuốc theo chỉ định.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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