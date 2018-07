8 lý do đáng ngạc nhiên khiến bạn buồn nôn

Chứng đau nửa đầu: Chứng đau nửa đầu thường đi kèm với buồn nôn, nôn mửa và nhạy cảm với ánh sáng, âm thanh. Các chuyên gia cho rằng chất serotonin trong não gửi tín hiệu đến các mạch máu trong não, đôi khi có thể kích hoạt một phần não gây ra cảm giác buồn nôn và nôn. Lo âu có thể kích hoạt hệ thống thần kinh tự trị của bạn, đôi khi, máu chảy nhiều vào cơ bắp thay vì các cơ quan tạo nên hệ thống tiêu hóa sẽ gây buồn nôn. Các hormone kích thích như cortisol, epinephrine, và những loại khác cũng bị đổ vào máu, làm tăng số lượng các cơn co thắt trong dạ dày của bạn, tạo ra cảm giác khó chịu. Mất nước xảy ra khi cơ thể của bạn không có đủ nước để thực hiện các quá trình bình thường của nó. Khi bạn có ít chất lỏng tuần hoàn trong cơ thể, cơ thể sẽ gửi chất lỏng đó và máu đến các cơ quan quan trọng nhất là não và trái tim. Điều này có thể làm giảm lưu lượng máu đến các cơ quan của đường tiêu hóa của bạn, gây buồn nôn và đau bụng. Lượng đường trong máu quá thấp: Hormone của bạn hoạt động để điều chỉnh lượng đường trong máu. Nhưng nếu lượng đường trong máu bắt đầu giảm quá thấp (hạ đường huyết), một số hormone (như glucagon và epinephrine) tăng đột biến để giúp cơ thể sản sinh ra nhiều glucose hơn. Khi điều này xảy ra, dạ dày của bạn trải qua một sự đột biến có thể tạo ra cảm giác buồn nôn. Trào ngược axit: Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) có thể gây buồn nôn do axit dạ dày tăng lên và tràn ra khỏi dạ dày vào thực quản dưới. Axit này có thể làm hỏng lớp lót thực quản của bạn, có thể khiến bạn cảm thấy buồn nôn. Các triệu chứng phổ biến khác của trào ngược axit bao gồm đau ngực, ợ nóng, khó nuốt thức ăn, hoặc cảm thấy như bạn có một cục u trong cổ họng. Loét dạ dày là do nhiễm trùng từ vi khuẩn H.plyori: Nó xảy ra khi axit thâm nhập sâu vào niêm mạc dạ dày của bạn, gây ra một vết loét mở. Điều này có thể dẫn đến đau dạ dày, đầy hơi, ợ nóng và buồn nôn. Dị ứng theo mùa: Cùng với mắt chảy nước, cổ họng ngứa, và hắt hơi liên tục, dị ứng theo mùa có thể gây ra nhỏ giọt sau mũi, có nghĩa là chất nhầy dư thừa trong mũi chảy xuống phía sau cổ họng thay vì ra khỏi lỗ mũi. Điều này có thể dễ dàng kích thích cổ họng của bạn hoặc gây ra ho, nhưng khi chất nhày đó làm cho nó xuống thực quản và vào dạ dày của bạn, buồn nôn có thể xảy ra. Uống thuốc khi đói: Buồn nôn là một tác dụng phụ thường gặp của nhiều loại thuốc khác nhau bao gồm thuốc chống trầm cảm, thuốc huyết áp, thuốc tránh thai, thuốc giảm đau, thuốc kháng sinh,... Đường ruột của bạn xử lý thức ăn bằng cách giải phóng axit dạ dày, vì vậy khi bạn uống thuốc trước khi ăn, axit đó vẫn sẽ được giải phóng, gây kích thích hoặc buồn nôn.

