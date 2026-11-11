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Ăn khoai lang thay cơm có giúp giảm cân?

Thứ Tư, 08:48, 11/11/2026
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VOV.VN - Nhiều người ăn khoai lang thay cơm để giảm cân, nhưng hiệu quả còn phụ thuộc vào khẩu phần, cách chế biến và tổng năng lượng nạp vào cơ thể mỗi ngày.

 

Khoai lang từ lâu được xem là thực phẩm quen thuộc trong thực đơn của những người muốn kiểm soát cân nặng. Nhiều người chọn ăn khoai lang thay cơm hoặc dùng trước bữa chính với hy vọng giảm lượng thức ăn nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, loại củ này có thực sự giúp giảm cân và ăn thế nào để phát huy lợi ích?

Theo bác sĩ Huỳnh Tấn Vũ, nguyên giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược TP.HCM, khoai lang mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, trong đó có khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng nhờ thành phần dinh dưỡng và hàm lượng chất xơ.

Theo Bảng thành phần thực phẩm Việt Nam của Viện Dinh dưỡng, 100 g khoai lang cung cấp khoảng 116 kcal, 1,2 g protein, 27,1 g carbohydrate và 0,8 g chất xơ, cùng nhiều vitamin, khoáng chất. Như vậy, một củ khoai lang nặng khoảng 100 g cung cấp 116 kcal. Lượng năng lượng thực tế có thể thay đổi tùy kích thước, giống khoai và cách chế biến.

Khoai lang chứa carbohydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể. Chất xơ trong thực phẩm giúp làm chậm quá trình tiêu hóa, góp phần kéo dài cảm giác no và hạn chế ăn quá nhiều trong bữa tiếp theo. Đây là lý do loại củ này thường xuất hiện trong các thực đơn kiểm soát cân nặng.

An khoai lang thay com co giup giam can hinh anh 1
Khoai lang giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Vũ cho biết, ăn khoai lang trước bữa chính có thể giúp giảm cảm giác đói, từ đó hạn chế lượng thức ăn tiêu thụ. Tuy nhiên, hiệu quả giảm cân phụ thuộc vào tổng năng lượng nạp vào và tiêu hao trong ngày, không chỉ riêng một loại thực phẩm.

Khoai lang gần như không chứa chất béo, không có cholesterol tự nhiên. Dù vậy, điều này không đồng nghĩa ăn càng nhiều càng giảm cân. Khoai lang vẫn cung cấp năng lượng và chứa lượng carbohydrate đáng kể. Nếu ăn quá nhiều hoặc chế biến với đường, bơ, dầu mỡ, lượng calo có thể tăng lên, ảnh hưởng đến mục tiêu kiểm soát cân nặng.

Ngoài giá trị dinh dưỡng, khoai lang còn chứa các hợp chất chống oxy hóa, đặc biệt là beta-carotene ở loại ruột vàng, cam và anthocyanin ở một số giống ruột tím. Những chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do, hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Một số nghiên cứu ghi nhận tiềm năng có lợi của các hợp chất trong khoai lang đối với sức khỏe tim mạch và quá trình chống oxy hóa. Tuy nhiên, không nên xem việc ăn khoai lang là biện pháp phòng ngừa hay điều trị ung thư.

Để tận dụng lợi ích của thực phẩm này, nên ưu tiên khoai lang luộc hoặc hấp thay vì chiên rán, tẩm đường hay chế biến cùng nhiều chất béo. Có thể sử dụng khoai lang luân phiên với cơm, ngũ cốc và các nguồn tinh bột khác, kết hợp rau xanh, thực phẩm giàu đạm để bảo đảm chế độ ăn cân đối.

Người muốn giảm cân cũng không nên chỉ ăn khoai lang thay thế hoàn toàn các nhóm thực phẩm khác. Việc cắt giảm quá mức năng lượng hoặc loại bỏ nguồn dinh dưỡng cần thiết có thể khiến cơ thể mệt mỏi, thiếu chất và khó duy trì chế độ ăn lâu dài.

Theo bác sĩ Vũ, khoai lang là thực phẩm có lợi khi được sử dụng hợp lý, song mỗi người cần căn cứ vào khẩu vị, nhu cầu năng lượng và tình trạng sức khỏe để lựa chọn khẩu phần phù hợp. Không nên lạm dụng loại củ này với mục đích giảm cân nhanh mà cần kết hợp chế độ ăn khoa học, vận động thường xuyên và duy trì lối sống lành mạnh.

Như Loan/VTC News
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