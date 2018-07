Ăn những thực phẩm sẽ khiến nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn

Nguyên nhân gây ra nếp nhăn: Da được tạo thành từ hai protein là collagen và elastin. Những protein này hoạt động để giữ cho làn da mịn màng và không bị nhăn. Ánh nắng mặt trời là nguyên nhân đầu tiên vì nó làm hỏng collagen, phá vỡ các sợi cấu trúc bên dưới da. Khi collagen bị tổn thương, da sẽ suy yếu, dẫn đến chảy xệ và nếp nhăn là một kết quả không thể tránh khỏi. Đường: Đường làm tăng sự hình thành AGE (chất độc trong thức ăn), làm tổn thương collagen. Sợi collagen phải duy trì liên kết với nhau để giúp duy trì cấu trúc của da. Đường gây ảnh hưởng đến mối liên kết giữa các sợi collagen, và trở nên trầm trọng hơn khi tiếp xúc với tia cực tím từ mặt trời. Collagen càng bị phá vỡ, nếp nhăn càng xuất hiện. Carbohydrates: Sau khi được tiêu hóa, carbohydrate bị phân hủy thành đường tinh khiết và gây ra AGE. Nhưng không phải tất cả các carb đều được tạo ra như nhau. Carbohydrate trong trái cây và rau quả có đặc tính dinh dưỡng tuyệt vời mà thực sự có thể ngăn ngừa nếp nhăn. Vì vậy, nếu hoàn toàn tránh carb để tránh nếp nhăn sẽ có hại cho sức khỏe và làn da của bạn. Bơ thực vật: Trong một thời gian dài, bơ thực vật được xem là một lựa chọn tốt vì hàm lượng chất béo bão hòa thấp. Nhưng một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of American College of Nutrition năm 2001 cho thấy những người thường xuyên ăn bơ thực vật có nhiều nếp nhăn hơn những người ăn ít. Sữa bò: Mặc dù các sản phẩm từ sữa cung cấp canxi - một khoáng chất quan trọng cho sức khỏe của xương và chức năng cơ bắp. Nhưng chúng cũng có xu hướng làm tăng viêm, dẫn đến sự gia tăng stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân gây lão hóa sớm. Sữa cũng có hàm lượng đường cao, được gọi là lactose, có thể làm tăng sự hình thành AGE, dẫn đến tổn thương collagen. Thịt đỏ có thể dẫn đến sự hình thành các nếp nhăn, nhưng chỉ khi nó bị cháy. Thịt nạc đỏ là một nguồn protein và chất dinh dưỡng lành mạnh trong chế độ ăn uống nhưng khi thịt bị cháy, nó tạo thành hydrocarbon gây viêm, làm hư hại nhiều cơ quan của cơ thể bao gồm cả da. Ngoài ra, thịt chế biến như xúc xích, thịt xông khói có nhiều chất natri và các chất bảo quản khác, có thể làm tăng tình trạng viêm da. Uống rượu không làm bạn xấu đi sau một đêm. Nhưng việc uống rượu thường xuyên có thể có ảnh hưởng lâu dài đến làn da. Uống rượu gây mất nước, nó làm tăng viêm và tăng tốc độ lão hóa. Ngoài ra, mất nước có thể làm cho làn nhợt nhạt và khô. Rượu cũng làm mất đi lượng chất dinh dưỡng quan trọng cần thiết để duy trì làn da, tóc và móng tay khỏe mạnh. Không chỉ hạn chế hoặc tránh các loại thực phẩm gây hại cho da bạn cũng nên chọn để ăn các loại thực phẩm có nhiều dinh dưỡng để có làn da khỏe mạnh. Cách tốt nhất là tăng lượng trái cây và rau hàng ngày. Chọn trái cây và rau quả có chứa vitamin C (dâu tây, cam quýt, ớt chuông) và vitamin A (cà rốt, khoai lang). Những chất chống oxy hóa giúp giữ cho làn da của bạn khỏe mạnh và cung cấp collagen và elastin các chất dinh dưỡng cần thiết để ngăn ngừa nếp nhăn. Thật khó để loại bỏ nếp nhăn khi chúng xuất hiện, vì vậy việc phòng ngừa là quan trọng nhất. Một lối sống lành mạnh sẽ giúp làn da của bạn trông tuyệt vời. Cùng với chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc và quản lý căng thẳng cũng có thể bảo vệ làn da khoẻ mạnh.

