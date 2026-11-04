English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bị ho có phải kiêng ăn lươn? Sự thật không phải ai cũng biết

Thứ Tư, 15:07, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lươn giàu protein, chất béo, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người băn khoăn liệu ăn lươn khi bị ho có khiến cổ họng khó chịu hoặc làm triệu chứng kéo dài. Thực tế, người bị ho có thể ăn lươn nếu dung nạp tốt và chế biến đúng cách.

 

Bị ho ăn lươn được không?

Lươn giàu protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Người bị ho vẫn có thể ăn lươn nếu không dị ứng và không thuộc nhóm phải kiêng theo chỉ định y tế. Hiện chưa có bằng chứng cho thấy ăn lươn khiến tình trạng ho nặng hơn ở tất cả mọi người. Tuy nhiên, ho có thể do nhiều nguyên nhân như nhiễm virus, dị ứng, hen suyễn hoặc trào ngược dạ dày. Vì vậy, người bệnh nên ăn với lượng phù hợp, chú ý phản ứng của cơ thể và ngừng sử dụng nếu thấy cổ họng khó chịu hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Ăn lươn khi bị ho có giúp bổ sung dưỡng chất cho cơ thể?

Bổ sung protein, vitamin và khoáng chất cho cơ thể

Protein trong thịt lươn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì khối lượng cơ, xây dựng và phục hồi các mô, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động sinh lý. Bên cạnh đó, lươn còn cung cấp một số vitamin và khoáng chất, góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hàng ngày.

bi ho co phai kieng an luon su that khong phai ai cung biet hinh anh 1
Lươn giàu protein, chất béo, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể

Đối với người đang bị ho, việc duy trì chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất giúp bảo đảm thể trạng và hỗ trợ cơ thể phục hồi. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy ăn lươn có khả năng trực tiếp làm dịu cơn ho hoặc rút ngắn thời gian mắc bệnh.

Bổ sung năng lượng cho cơ thể

Lươn chứa protein và chất béo, góp phần cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. Tuy nhiên, giá trị năng lượng của món ăn còn phụ thuộc nhiều vào cách chế biến.

Chẳng hạn, lươn chiên hoặc xào nhiều dầu mỡ thường cung cấp năng lượng cao hơn so với các món hấp, nấu cháo hoặc chế biến ít chất béo. Vì vậy, người bị ho nên ưu tiên những cách nấu đơn giản, phù hợp với khả năng tiêu hóa và nhu cầu dinh dưỡng.

Người bị ho nên ăn lươn như thế nào?

Người bị ho vẫn có thể ăn lươn nếu cơ thể dung nạp tốt, nhưng cần chú ý cách chế biến để bảo đảm an toàn và dễ tiêu hóa. Nên làm sạch lươn, nấu chín kỹ, ưu tiên các món như cháo lươn, lươn hấp hoặc lươn nấu rau củ, hạn chế món chiên xào nhiều dầu mỡ. Đồng thời, không nên sử dụng quá nhiều ớt, tiêu và gia vị cay nếu chúng khiến cổ họng nóng rát hoặc kích thích ho. Người bệnh cũng cần ăn với khẩu phần vừa phải, kết hợp đa dạng thực phẩm như rau xanh, trái cây, ngũ cốc và các nguồn protein khác để bảo đảm dinh dưỡng.

Những ai bị ho cần thận trọng khi ăn lươn?

Người từng dị ứng với lươn nên tránh sử dụng thực phẩm này, kể cả khi đã nấu chín. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay, ngứa, sưng môi, lưỡi hoặc khó thở sau khi ăn, cần ngừng sử dụng và đi cấp cứu nếu có biểu hiện nghiêm trọng. Người mắc bệnh mạn tính hoặc đang áp dụng chế độ ăn đặc biệt nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh khẩu phần phù hợp. Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, nên ăn lượng nhỏ và theo dõi phản ứng của cơ thể. Riêng trẻ em cần được ăn lươn đã nấu chín kỹ, lọc bỏ hoàn toàn xương và điều chỉnh khẩu phần theo độ tuổi để tránh hóc nghẹn.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thực phẩm cực sẵn ở chợ, tốt chẳng kém thuốc bổ, ngừa thiếu máu
Thực phẩm cực sẵn ở chợ, tốt chẳng kém thuốc bổ, ngừa thiếu máu

VOV.VN - Lươn từ lâu đã được biết đến là một loại thực phẩm bổ dưỡng, xuất hiện phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Theo Đông y lẫn Y học hiện đại, lươn không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn là một "vị thuốc" giúp bồi bổ cơ thể và hỗ trợ phòng điều trị nhiều bệnh lý.

Thực phẩm cực sẵn ở chợ, tốt chẳng kém thuốc bổ, ngừa thiếu máu

Thực phẩm cực sẵn ở chợ, tốt chẳng kém thuốc bổ, ngừa thiếu máu

VOV.VN - Lươn từ lâu đã được biết đến là một loại thực phẩm bổ dưỡng, xuất hiện phổ biến trong ẩm thực Việt Nam. Theo Đông y lẫn Y học hiện đại, lươn không chỉ mang lại hương vị thơm ngon mà còn là một "vị thuốc" giúp bồi bổ cơ thể và hỗ trợ phòng điều trị nhiều bệnh lý.

Lươn kỵ rau củ gì? Những điều không phải ai cũng biết khi chế biến
Lươn kỵ rau củ gì? Những điều không phải ai cũng biết khi chế biến

VOV.VN - Lươn giàu protein, vitamin và khoáng chất, được chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguyên liệu kết hợp và chế biến đúng cách là cần thiết để bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế vấn đề tiêu hóa.

Lươn kỵ rau củ gì? Những điều không phải ai cũng biết khi chế biến

Lươn kỵ rau củ gì? Những điều không phải ai cũng biết khi chế biến

VOV.VN - Lươn giàu protein, vitamin và khoáng chất, được chế biến thành nhiều món ăn quen thuộc. Tuy nhiên, việc lựa chọn nguyên liệu kết hợp và chế biến đúng cách là cần thiết để bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế vấn đề tiêu hóa.

Cách làm cháo và súp lươn Nghệ An cực ngon tại nhà
Cách làm cháo và súp lươn Nghệ An cực ngon tại nhà

VOV.VN - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vừa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; không quá khó để làm súp lươn Nghệ An, cháo lươn Nghệ An tại nhà.

Cách làm cháo và súp lươn Nghệ An cực ngon tại nhà

Cách làm cháo và súp lươn Nghệ An cực ngon tại nhà

VOV.VN - Tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vừa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; không quá khó để làm súp lươn Nghệ An, cháo lươn Nghệ An tại nhà.

 
ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe