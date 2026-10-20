Bộ ba yếu tố “vàng” tạo nên chuẩn điều trị khúc xạ tại DND

Theo ThS.BS Đặng Thị Như Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, điều tạo nên hiệu quả điều trị tối ưu là sự kết hợp giữa hệ thống công nghệ tiên tiến, đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm và phác đồ điều trị được cá nhân hóa cho từng bệnh nhân. Đây cũng là ba trụ cột mà DND kiên định xây dựng trong suốt hành trình phát triển, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng thị giác tối ưu cho người bệnh.

DND - Tiên phong cập nhật công nghệ hiện đại

Với hơn 15 năm phát triển, DND là một trong những đơn vị tiên phong đưa các công nghệ điều trị hiện đại vào Việt Nam.

Hệ thống máy khám và chẩn đoán hình ảnh thông qua máy đo bản đồ giác mạc tiên tiến (Obscan II, Atlas, Pentacam), máy chụp cắt lớp bán phần trước (OCT) hay máy đo cơ sinh học giác mạc (ORA) giúp đánh giá được chất lượng và hình thái giác mạc trên từng mắt của bệnh nhân. Hệ thống máy mổ gồm 5 máy thế hệ mới nhất trên thế giới trong ngành nhãn khoa: Visumax800, MEL 90, FEMTO LDV Z8, SCHWIND AMARIS 1050RS… cho phép bác sĩ phẫu thuật có thêm sự lựa chọn phù hợp và hoàn chỉnh nhất cho từng bệnh nhân với những đặc thù riêng mang lại hiệu quả an toàn và chính xác nhất.

Từ năm 2012, DND đã trở thành bệnh viện đầu tiên tại miền Bắc ứng dụng công nghệ SMILE trong điều trị tật khúc xạ, tiếp đó là công nghệ SMILE Pro trên hệ thống máy VISUMAX 800.

DND Sở hữu đội ngũ chuyên gia gần 40 năm kinh nghiệm trong ngành nhãn khoa

Bác sĩ CKII Nguyễn Đăng Dũng, Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND chia sẻ: “Nếu công nghệ là nền móng, thì con người mới là nhân tố quyết định”. Một bệnh viện hiện đại không thể chỉ dựa vào một công nghệ duy nhất. Sự đa dạng trong hệ thống thiết bị được đầu tư nhằm bảo đảm rằng mỗi bệnh nhân đều có thể được tiếp cận giải pháp phù hợp nhất với đặc điểm đôi mắt của mình.

Việc lựa chọn phương pháp điều trị không chỉ dựa trên tên gọi công nghệ mà phụ thuộc rất lớn vào kinh nghiệm chuyên môn và khả năng đánh giá của bác sĩ.

Bs Nguyễn Đăng Dũng đang phẫu thuật tật khúc xạ cho bệnh nhân

“Máy móc chỉ đưa ra dữ liệu, bác sĩ mới là người quyết định cuối cùng” - Bác sĩ Nguyễn Đăng Dũng nhấn mạnh. Từ các chỉ số về giác mạc, quang sai, độ khúc xạ cho đến nhu cầu thị lực của từng người bệnh, bác sĩ sẽ phân tích và đưa ra phương án điều trị phù hợp nhất. Đây cũng là yếu tố tạo nên sự khác biệt giữa một ca phẫu thuật đơn thuần và một chiến lược điều trị được xây dựng bài bản cho từng bệnh nhân.

Cá nhân hóa điều trị cho từng bệnh nhân

Sự ra đời của các công nghệ như SMILE Pro, CLEAR, Femto Pro, Phakic ICL…đều mang đến nhiều lựa chọn hơn cho bệnh nhân mắc tật khúc xạ. Tuy nhiên, điều này cũng khiến không ít khách hàng băn khoăn trước hàng loạt tên gọi phương pháp và khó xác định đâu mới là lựa chọn phù hợp nhất.

Mỗi bệnh nhân đều trải qua quy trình khám chuyên sâu chuẩn Quốc tế

Trước phẫu thuật, mỗi khách hàng sẽ trải qua quy trình thăm khám chuyên sâu 8 bước với sự tham gia trực tiếp của đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm cùng hệ thống thiết bị hiện đại. Dựa trên bản đồ giác mạc, độ dày giác mạc, quang sai và nhu cầu thị lực cá nhân, các bác sĩ sẽ xây dựng lộ trình điều trị phù hợp nhất cho từng trường hợp, từ đó đem lại chất lượng thị giác tối ưu cho bệnh nhân, phù hợp với nhu cầu sinh hoạt, nghề nghiệp của bệnh nhân sau này.

Suốt 15 năm hình thành và phát triển, DND luôn kiên định với mục tiêu nâng cao chất lượng thị giác toàn diện cho người Việt. Trong bối cảnh ngành nhãn khoa đang bước vào kỷ nguyên điều trị chính xác, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, chuyên môn bác sĩ và cá nhân hóa điều trị đang trở thành bộ 3 tạo nên chuẩn điều trị mới - nơi người bệnh không chỉ nhìn rõ hơn mà còn có được chất lượng thị giác bền vững trong tương lai.

DND Carnaval 2026 - Ưu đãi đến 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ

Từ 1/10/2026 - 31/10/2026, khách hàng đăng ký phẫu thuật khúc xạ tại DND được hưởng ưu đãi lên tới 50% chi phí phẫu thuật khúc xạ bằng các phương pháp hiện đại như SMILE Pro DND, SMILE/CLEAR, Femto-Lasik, SmartSurfACE, Lasik hay Phakic kết hợp kỹ thuật Cross-Linking.

Bên cạnh đó, chương trình còn miễn phí khám chuyên sâu trước mổ cận, hoàn trả tới 2 triệu đồng chi phí phẫu thuật cho khách hàng tham gia chia sẻ trải nghiệm sau điều trị trên cộng đồng mạng xã hội, nhận ngay voucher Quà tặng yêu thương và rất nhiều quà tặng giá trị…

Bệnh viện mắt Quốc tế DND ưu đãi lên tới 50% chi phí mổ cận trong chương trình DND CARNAVAL 2026

Thông tin chi tiết về chương trình DND CARNAVAL 2026 được cập nhật tại website của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND : https://matquocte.vn/ hoặc qua hotline 0968.11.55.88.

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