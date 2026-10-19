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Những thực phẩm không nên dùng cùng trà xanh, nhiều người dễ bỏ qua

Thứ Hai, 11:26, 19/10/2026
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VOV.VN - Trà xanh giàu chất chống oxy hóa nhưng uống cùng hoặc ngay sau bữa ăn có thể làm giảm hấp thu sắt từ một số thực phẩm, nhất là nguồn sắt thực vật. Biết những nhóm thực phẩm cần lưu ý sẽ giúp bạn chọn thời điểm uống trà hợp lý, đặc biệt khi có nguy cơ thiếu sắt.

 

Thịt đỏ

Thịt bò, thịt lợn và thịt cừu cung cấp protein cùng nhiều dưỡng chất, trong đó có sắt heme - dạng sắt có khả năng hấp thụ tốt hơn sắt non-heme từ thực vật. Polyphenol trong trà xanh có thể cản trở quá trình hấp thụ sắt, nhưng tác động thường rõ rệt hơn với sắt non-heme so với sắt heme trong thịt.

Dù vậy, bạn vẫn nên hạn chế uống trà xanh ngay trong hoặc sau bữa ăn có thịt đỏ, đặc biệt nếu đang cần cải thiện lượng sắt trong cơ thể. Thay vào đó, hãy uống nước lọc trong bữa ăn và chuyển sang thưởng thức trà vào thời điểm khác để giảm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dưỡng chất.

Gan và nội tạng động vật

Gan bò, gan lợn và một số loại nội tạng động vật chứa lượng sắt đáng kể, đồng thời cung cấp vitamin B12 cùng nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Tuy nhiên, uống trà xanh cùng bữa ăn có những thực phẩm này có thể làm giảm lượng sắt được hấp thụ.

nhung thuc pham khong nen dung cung tra xanh, nhieu nguoi de bo qua hinh anh 1

Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến polyphenol và tanin trong trà, những hợp chất có khả năng liên kết với sắt trong đường tiêu hóa. Vì vậy, nếu bữa ăn có gan hoặc nội tạng động vật, nên ưu tiên nước lọc và tránh uống trà ngay sau khi ăn. Việc uống trà cách bữa ăn một khoảng thời gian phù hợp sẽ giúp hạn chế tác động này.

Nhuyễn thể có vỏ giàu sắt như nghêu, sò, hàu

Nghêu, sò và hàu là những thực phẩm có thể cung cấp lượng sắt đáng kể, bên cạnh protein và các khoáng chất khác. Tuy nhiên, nếu uống trà xanh ngay trong bữa ăn, polyphenol trong trà có thể làm giảm khả năng hấp thụ một phần lượng sắt từ thực phẩm.

Điều này không có nghĩa bạn phải loại bỏ trà xanh khi ăn hải sản hoặc tránh dùng hai loại thực phẩm trong cùng 1 ngày. Cách phù hợp hơn là uống nước lọc trong bữa ăn và để trà xanh sang thời điểm khác, tránh uống ngay sau khi ăn.

Rau lá xanh đậm, đậu và hạt

Rau lá xanh đậm, các loại đậu và hạt như rau bina, đậu lăng, đậu nành, mè cung cấp sắt non-heme, vốn khó hấp thụ hơn sắt từ động vật. Polyphenol trong trà xanh có thể làm giảm thêm khả năng hấp thụ loại sắt này. Để hạn chế ảnh hưởng, nên kết hợp thực phẩm giàu sắt với nguồn vitamin C như cam, kiwi, ớt chuông và uống trà cách xa bữa ăn. Người thiếu sắt, ăn chay, phụ nữ mang thai hoặc đang điều trị thiếu máu cần đặc biệt lưu ý. Nếu bổ sung sắt, nên uống thuốc với nước lọc theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ, không dùng trà xanh thay thế.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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