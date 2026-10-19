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Ăn củ dền sống hay nấu chín để nhận được nhiều dưỡng chất hơn?

Thứ Hai, 09:27, 19/10/2026
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VOV.VN - Củ dền giàu chất xơ, folate, mangan và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, ăn sống hay luộc chín tốt hơn còn phụ thuộc vào cách chế biến và khả năng giữ lại dưỡng chất của thực phẩm.

 

Những lợi ích sức khỏe của củ dền

Củ dền chứa nitrat tự nhiên và betalain, có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp giãn mạch và điều hòa huyết áp. Nitrat còn được nghiên cứu về khả năng cải thiện hiệu quả sử dụng oxy khi vận động. Bên cạnh đó, betalain có đặc tính chống oxy hóa, còn folate tham gia tổng hợp DNA và tạo máu. Chất xơ trong củ dền hỗ trợ tiêu hóa, trong khi mangan, kali cùng các vitamin và khoáng chất góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ thể.

An cu den song hay nau chin de nhan duoc nhieu duong chat hon hinh anh 1
Củ dền giàu chất xơ, folate, mangan và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe

Nên ăn củ dền sống hay luộc chín tốt hơn cho sức khỏe?

Không có cách chế biến nào luôn tốt hơn. Củ dền sống có thể giữ được nhiều dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt, đồng thời cung cấp chất xơ, folate và nitrat tự nhiên. Tuy nhiên, cần rửa sạch trước khi ăn để hạn chế nguy cơ nhiễm vi sinh vật. Trong khi đó, luộc giúp củ dền mềm, dễ nhai nhưng có thể làm thất thoát một phần dưỡng chất hòa tan trong nước. Dù ăn sống hay chín, củ dền vẫn cung cấp nitrat, betalain và các khoáng chất có lợi. Bạn có thể luân phiên 2 cách chế biến, tùy khẩu vị và khả năng tiêu hóa; nếu luộc, nên tránh nấu quá lâu để hạn chế hao hụt dưỡng chất.

Ăn củ dền thế nào để tốt cho sức khỏe?

Để tận dụng lợi ích của củ dền, bạn nên luân phiên các cách chế biến như ăn sống, hấp, luộc hoặc nướng, đồng thời tránh nấu quá lâu để hạn chế hao hụt dưỡng chất. Nếu ăn sống, cần rửa sạch đất cát và sử dụng dụng cụ chế biến vệ sinh. Củ dền nên được kết hợp với rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và nguồn protein để bảo đảm chế độ ăn cân bằng, không dùng thay thế việc điều trị bệnh. Đặc biệt, người có tiền sử sỏi thận nên thận trọng vì củ dền chứa oxalate, có thể góp phần hình thành sỏi ở người có nguy cơ.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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