Thứ nước dân dã dùng đúng cách bổ dưỡng chẳm kém nhân sâm, tổ yến

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Chanh là một trong những loại quả giàu Vitamin C (axit ascorbic) nhất. Vitamin C đóng vai trò trung tâm trong việc kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp tăng cường hàng rào bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây bệnh như vi khuẩn, virus. Thường xuyên uống nước chanh giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường như cảm cúm, cảm lạnh.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa và ngăn ngừa đầy hơi

Axit citric tự nhiên có trong nước chanh giúp kích thích dạ dày tiết ra các enzyme tiêu hóa, hỗ trợ quá trình phân giải thức ăn diễn ra trơn tru hơn. Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy giúp kích thích nhu động ruột, giảm tình trạng chướng bụng, ợ hơi và ngăn ngừa táo bón hiệu quả.

Một ly nước chanh pha ấm hay lạnh nguyên chất còn mang lại hàng loạt công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe nhờ nguồn vitamin C dồi dào. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Thay thế các loại nước ngọt chứa nhiều đường bằng nước chanh ít calo là chiến lược tuyệt vời cho người đang muốn giảm cân. Trong chanh có chứa chất xơ hòa tan Pectin (đặc biệt khi dùng cả vỏ hoặc tép chanh), giúp tạo cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn giữa các bữa chính và hỗ trợ kiểm soát calo nạp vào cơ thể.

Hỗ trợ phòng ngừa sỏi thận

Sỏi thận hình thành chủ yếu do sự kết tinh của canxi oxalat trong nước tiểu. Hàm lượng Citrate cao trong nước chanh giúp làm giảm độ axit của nước tiểu và có khả năng phá vỡ các tinh thể khoáng chất nhỏ trước khi chúng phát triển thành sỏi. Đây là biện pháp tự nhiên được các bác sĩ khuyên dùng để hỗ trợ bảo vệ chức năng thận.

Cung cấp độ ẩm và cải thiện làn da

Bổ sung đủ nước là chìa khóa cho một làn da căng mịn, và nước chanh giúp việc uống nước trở nên dễ dàng hơn. Sự kết hợp giữa khả năng cấp nước và tác dụng tổng hợp Collagen của Vitamin C giúp làn da duy trì độ đàn hồi, làm mờ các vết thâm nám, ngăn ngừa nếp nhăn và mang lại vẻ trẻ trung, hồng hào.

Hỗ trợ tăng cường hấp thu sắt

Thực phẩm từ thực vật (như ngũ cốc, rau xanh đậm) chứa sắt phi-heme khó hấp thu hơn so với nguồn sắt từ thịt động vật. Vitamin C trong nước chanh đóng vai trò là chất xúc tác chuyển hóa, giúp cơ thể tối ưu hóa việc hấp thu sắt từ bữa ăn, góp phần phòng ngừa tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Thanh lọc cơ thể và hỗ trợ giải độc

Nước chanh đóng vai trò như một chất lợi tiểu nhẹ, thúc đẩy quá trình đào thải chất thải qua đường tiết niệu. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa thuộc nhóm Flavonoid trong chanh giúp bảo vệ tế bào gan khỏi sự tấn công của các gốc tự do, hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.

Để tối ưu hóa hàm lượng Vitamin C và chất chống oxy hóa trong nước chanh mà không gây hại cho sức khỏe, bạn nên pha 1/2 quả chanh tươi với 250ml nước ấm (35°C – 40°C) – tránh dùng nước quá nóng làm phân hủy vitamin hay nước quá lạnh gây sốc nhiệt đường tiêu hóa. Đặc biệt, để bảo vệ men răng khỏi tác hại của axit citric, bạn hãy uống bằng ống hút, súc miệng lại bằng nước lọc ngay sau khi uống và đợi ít nhất 30 phút mới tiến hành đánh răng.