Bỏ kính cận: Quyết định nhỏ tạo nên khác biệt lớn của nhiều người trẻ

Khi chiếc kính không còn là một phụ kiện

Hơn 10 năm đeo kính, Hoàng Ngọc Đoan - Hà Nội từng nghĩ chiếc kính cận là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mình.

Mỗi ngày của Đoan bắt đầu bằng việc tìm kính ngay sau khi thức dậy. Chiếc kính theo cô trong mọi hoạt động, từ học tập, đi chơi đến du lịch. Nhưng đi cùng sự quen thuộc ấy cũng là không ít bất tiện: kính mờ khi trời mưa, vướng víu khi tham gia thể thao hay cảm giác thiếu tự tin khi muốn thử một phong cách mới.

"Có những lúc mình muốn trang điểm, chụp ảnh hoặc đơn giản là nhìn thấy gương mặt của mình rõ ràng hơn mà không có cặp kính. Mình nhận ra chiếc kính không chỉ hỗ trợ thị lực mà đôi khi cũng tạo ra những giới hạn nhất định trong trải nghiệm của bản thân", Ngọc Đoan chia sẻ.

Ngọc Đoan quyết định mổ cận để đôi mắt không còn phụ thuộc vào kính

Câu chuyện của Ngọc Đoan cũng là tâm sự chung của nhiều bạn trẻ hiện nay. Khi chất lượng cuộc sống ngày càng được quan tâm, nhiều người lựa chọn thay đổi từ những điều nhỏ nhất: duy trì thói quen tập luyện, học thêm một kỹ năng mới hoặc tìm kiếm giải pháp để đôi mắt không còn phụ thuộc vào chiếc kính cận.

Không chỉ là bỏ kính, đó là thay đổi trải nghiệm sống

Theo BS Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND nhu cầu phẫu thuật khúc xạ ở nhóm khách hàng trẻ đang gia tăng trong những năm gần đây. Bên cạnh yếu tố thẩm mỹ, điều khiến nhiều người đưa ra quyết định mổ cận là mong muốn có những trải nghiệm sống trọn vẹn hơn.

Không còn bị giới hạn bởi chiếc kính, nhiều người có thể thoải mái bơi lội, chơi thể thao, đi du lịch, tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc tự tin theo đuổi những ngành nghề đòi hỏi thị lực tốt.

BS Phạm Thị Hằng - Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND trong quá trình phẫu thuật TKX cho bệnh nhân bằng phương pháp SMILE pro

Đặc biệt, sự phát triển của công nghệ nhãn khoa hiện đại cũng khiến hành trình điều trị cận thị trở nên nhẹ nhàng hơn trước.

Tại Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, nhiều công nghệ phẫu thuật khúc xạ tiên tiến như SMILE Pro, SMILE, CLEAR, E-Signature, Femto LASIK, Femto Pro, Phakic ICL… đang được ứng dụng nhằm mang đến giải pháp phù hợp với từng tình trạng mắt. Trong đó, SMILE Pro được đánh giá là một trong những công nghệ thế hệ mới với thời gian chiếu laser chỉ vài giây mỗi mắt, hạn chế xâm lấn và hỗ trợ phục hồi nhanh.

Điều khiến nhiều bệnh nhân bất ngờ là toàn bộ quá trình phẫu thuật diễn ra nhanh hơn tưởng tượng. Không ít người bước vào phòng mổ với tâm lý hồi hộp, nhưng khi ca phẫu thuật kết thúc, cảm giác rõ ràng nhất là sự nhẹ nhõm khi lần đầu tiên có thể nhìn mọi thứ rõ nét mà không cần tìm chiếc kính quen thuộc.

DND – 15 năm tiên phong, định hình chuẩn mực mới trong điều trị tật khúc xạ

Trải qua hơn 15 năm phát triển, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực điều trị tật khúc xạ tại Việt Nam với hàng trăm nghìn ca phẫu thuật thành công, đón tiếp hơn 5 triệu lượt bệnh nhân và là đơn vị được vinh danh là “Bệnh viện tiên phong phẫu thuật SMILE và SMILE Pro tại Việt Nam”.

Bên cạnh đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, dẫn dắt bởi BS.CKII Nguyễn Đăng Dũng, DND liên tục cập nhật các công nghệ nhãn khoa tiên tiến như SMILE Pro, SMILE, CLEAR, Phakic ICL… cùng hệ thống thiết bị đo khám chuyên sâu, cho phép phân tích chính xác các thông số của mắt. Trên nền tảng chuyên môn và công nghệ hiện đại, mỗi bệnh nhân được xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa, phù hợp với tình trạng thị lực, nhu cầu và phong cách sống riêng, hướng tới mục tiêu tối ưu chất lượng thị giác lâu dài.

Summer Smile Days DND 2026 với nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó mức ưu đãi chi phí phẫu thuật lên tới 50%

Nhằm đồng hành cùng các bạn trẻ trong hành trình "tháo kính" mùa hè này, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND triển khai chương trình Summer Smile Days DND 2026 với nhiều ưu đãi dành cho khách hàng phẫu thuật khúc xạ như giảm tới 50% chi phí phẫu thuật, miễn phí khám chuyên sâu trước mổ, tặng ưu đãi cho học sinh - sinh viên và hỗ trợ chi phí di chuyển cùng nhiều quà tặng khác trong thời gian diễn ra chương trình.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin tại: https://matquocte.vn/ hoặc liên hệ trực tiếp đến Bệnh viện Mắt Quốc tế DND.

Địa chỉ: 128 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội.

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