Bộ Y tế đề xuất mỗi trạm y tế xã có 15 nhân sự, tăng thêm theo dân số

Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 03/2023/TT-BYT về hướng dẫn vị trí việc làm, định mức số lượng người làm việc và cơ cấu viên chức trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Điểm đáng chú ý là đề xuất mới về nhân lực tại trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Theo dự thảo, mỗi trạm y tế được bố trí định mức 15 người làm việc/trạm, thay cho cách xác định linh hoạt như trước đây. Đây được xem là bước điều chỉnh nhằm củng cố mạng lưới y tế cơ sở trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu ngày càng tăng.

Ngoài định mức chung, số lượng nhân sự sẽ được điều chỉnh theo quy mô dân số và điều kiện địa lý.

Cụ thể, với trạm y tế ở vùng I và vùng II, nếu địa bàn có trên 6.000 dân thì cứ tăng từ 2.000 đến 3.000 dân sẽ được bổ sung thêm một người làm việc.

Đối với trạm y tế xã vùng III, nếu dân số vượt 5.000 người thì cứ tăng thêm 1.000 dân được cộng thêm một nhân sự.

Về yếu tố địa lý, trạm y tế vùng II được áp dụng hệ số tăng thêm 1,2; vùng III là 1,3. Đây là nhóm địa bàn thường có điều kiện đi lại khó khăn, dân cư phân tán, nhu cầu chăm sóc sức khỏe cao nhưng khó thu hút nhân lực y tế.

Dự thảo cũng cho phép địa phương căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội thực tế để bố trí số lượng người làm việc thấp hơn hoặc cao hơn định mức. Giám đốc trạm y tế sẽ xây dựng đề án vị trí việc làm, đề xuất cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời các dịch vụ y tế cơ bản, thiết yếu cho người dân.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đề xuất thay thế toàn bộ Phụ lục IV của Thông tư 03/2023 bằng phụ lục mới về vị trí việc làm tại trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Danh mục vị trí việc làm lãnh đạo gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc trạm y tế, trưởng/phó phòng, khoa và trưởng điểm trạm.

Nhóm chuyên môn nghiệp vụ gồm nhiều chức danh như bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ, dược, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng, dân số, công tác xã hội, tâm lý lâm sàng, kỹ thuật thiết bị y tế...

Dự thảo cũng chia vị trí việc làm theo 4 bậc nghề nghiệp, từ mức thực hiện nhiệm vụ cơ bản theo quy trình có sẵn đến mức chủ trì, tổ chức, kiểm tra và đánh giá công việc.

Nếu được thông qua, thông tư dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/8/2026. Đây được kỳ vọng là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương kiện toàn nhân lực y tế cơ sở, nhất là sau giai đoạn nhiều trạm y tế thiếu người, khó tuyển dụng và quá tải nhiệm vụ.

Theo Bộ Y tế, Việt Nam là một trong số ít quốc gia có mạng lưới y tế hoàn chỉnh, tổ chức rộng khắp tới tận thôn, bản. Hiện, 100% quận, huyện, thị xã, thành phố có trung tâm y tế. 99,6% xã, phường, thị trấn có trạm y tế, 97,3% trạm y tế xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020.

Nhân lực y tế cơ sở từng bước được củng cố, 92,4% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc. Số lượng nhân lực y tế trình độ cao ngày càng tăng. Cơ sở vật chất, thiết bị gần 80% trạm y tế được đầu tư kiên cố.

Đội ngũ cán bộ y tế cơ sở được đánh giá là “cánh tay nối dài” của ngành y tế, góp phần vào thành công chung của toàn ngành y tế. Y tế cơ sở không chỉ là nơi gần dân nhất, dễ tiếp cận nhất, mà còn là “lá chắn” đầu tiên trong phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.