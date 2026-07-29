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Thảo dược đa công dụng, vừa khoẻ người vừa dưỡng nhan, nhiều người chỉ làm cảnh

Thứ Tư, 05:45, 29/07/2026
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VOV.VN - Từ lâu, cúc vạn thọ đã trở thành loài hoa quen thuộc trong văn hóa Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết rằng, loài hoa mang sắc vàng rực rỡ này còn là một vị thuốc Đông y quý giá và là nguyên liệu đắt giá trong ngành dược mỹ phẩm hiện đại.

"Thần dược" bảo vệ và nuôi dưỡng đôi mắt

Lợi ích nổi bật nhất của cúc vạn thọ chính là hàm lượng Lutein dồi dào. Cơ thể chúng ta không tự tổng hợp được Lutein mà phải hấp thụ từ thực phẩm. Chất này hoạt động như một bộ lọc ánh sáng xanh, bảo vệ võng mạc, giúp ngăn ngừa hiệu quả bệnh thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Kháng viêm, kháng khuẩn và làm lành vết thương

Chiết xuất từ hoa cúc vạn thọ thường được dùng để bào chế các loại kem bôi ngoài da nhờ đặc tính kháng viêm mạnh mẽ. Nó giúp kích thích lưu thông máu đến vùng bị tổn thương, thúc đẩy quá trình tái tạo mô mới, từ đó làm dịu và nhanh lành các vết bỏng nhẹ, vết côn trùng cắn, trầy xước hoặc loét da.

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Cúc vạn thọ là một vị thuốc Đông y quý giá và là nguyên liệu đắt giá trong ngành dược mỹ phẩm hiện đại. (Ảnh minh họa: VTC News)

Hỗ trợ hệ tiêu hóa, làm dịu chứng đau dạ dày

Trà cúc vạn thọ là phương thuốc tự nhiên tuyệt vời cho những ai hay bị đầy hơi, khó tiêu hoặc co thắt dạ dày. Các hoạt chất trong hoa giúp làm giãn cơ trơn đường ruột, kháng viêm niêm mạc dạ dày, từ đó hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày và cải thiện chức năng tiêu hóa.

Ngăn ngừa mụn và chống lão hóa da

Trong ngành mỹ phẩm, chiết xuất cúc vạn thọ (Calendula/Marigold extract) là thành phần vàng cho da nhạy cảm và da mụn. Với khả năng kháng khuẩn tự nhiên, hoa cúc vạn thọ giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mụn, giảm sưng đỏ. Đồng thời, các chất chống oxy hóa mạnh giúp làm mờ nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho da.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hàm lượng Flavonoid và Vitamin C trong cúc vạn thọ giúp tăng khả năng phòng ngự của cơ thể trước các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Uống trà cúc vạn thọ vào mùa lạnh giúp bạn phòng ngừa và giảm nhẹ các triệu chứng của cảm cúm, viêm họng, ho khan.

Điều hòa kinh nguyệt, giảm đau bụng kinh

Đối với phái đẹp, cúc vạn thọ có tác dụng hoạt huyết, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt rất tốt. Đặc tính chống co thắt của loại hoa này giúp làm dịu các cơn đau quặn bụng trong những ngày "đèn đỏ", mang lại cảm giác dễ chịu hơn.

Có khả năng giúp bảo vệ gan

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy chiết xuất cúc vạn thọ có chứa cồn có thể giúp bảo vệ tế bào gan khỏi tổn thương do một số loại thuốc gây ra, đặc biệt là acetaminophen.

Cúc vạn thọ là một thảo dược có nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ, tuy nhiên bạn không nên lạm dụng loại thảo dược này khi chưa có sự tham khảo ý kiển của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn tuổi.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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