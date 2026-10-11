Cây thuốc đa công dụng, cực dễ tìm nhưng nhiều người chỉ trồng làm cảnh

Cây huyết dụ là gì?

Cây huyết dụ (tên khoa học: Cordyline fruticosa) là loài cây thân bụi sống lâu năm, mọc thẳng, ít phân nhánh và thường đạt chiều cao từ 1–2m. Điểm đặc trưng nhất của cây là phần lá dạng lưỡi kiếm dài 30–50cm, mọc tập trung xum xuê ở đỉnh. Lá huyết dụ có mép nguyên, không cuống và phần bẹ ôm chặt lấy thân.

Thực tế, huyết dụ gồm hai nhóm phổ biến: Loại có hai mặt lá màu đỏ tía và loại mặt trên xanh - mặt dưới đỏ. Trong y học cổ truyền, dòng huyết dụ có hai mặt lá đỏ tía được ưu tiên dùng làm dược liệu nhờ hàm lượng dược tính vượt trội. Là loài cây dễ sống, thích nghi tốt với khí hậu nhiệt đới, ngoài giá trị làm cây cảnh, huyết dụ còn có những lợi ích sức khoẻ bất ngờ dưới đây nếu được sử dụng đúng các.

Cây huyết dụ là một vị thuốc quý với nhiều lợi ích cho sức khoẻ nếu được sử dụng đúng cách. (Ảnh: VTC News)

Giàu chất chống oxy hóa mạnh

Lá huyết dụ chứa hàm lượng lớn các chất thuộc nhóm flavonoid (như anthocyanin tạo nên màu đỏ của lá) và polyphenol. Các chất này đóng vai trò là những chất dọn dẹp gốc tự do, bảo vệ màng tế bào khỏi tình trạng stress oxy hóa, từ đó giúp giảm tổn thương tế bào và hỗ trợ ngăn ngừa các phản ứng viêm cấp tính lẫn mãn tính trong cơ thể.

Có thể trợ cầm máu

Lá huyết dụ chứa tannin, chất này đóng vai trò cốt lõi trong khả năng cầm máu. Tannin có đặc tính làm săn se niêm mạc, kết tủa protein bề mặt, giúp các mạch máu nhỏ đang bị tổn thương co lại nhanh chóng, từ đó làm giảm thời gian chảy máu và hỗ trợ cầm máu cơ học rất hiệu quả.

Khả năng kháng khuẩn, kháng viêm

Các thử nghiệm lâm sàng cho thấy dịch chiết từ lá huyết dụ có khả năng ức chế sự phát triển của một số chủng vi khuẩn đường ruột và vi khuẩn gây viêm nhiễm ngoài da. Đồng thời, nó giúp làm giảm các chất trung gian gây viêm, hỗ trợ đắc lực cho hệ miễn dịch khi cơ thể gặp tình trạng nhiễm trùng.

Có thể tốt cho sức khoẻ gan thận

Các chiết xuất từ huyết dụ giúp bảo vệ gan và thận khỏi các tổn thương do thuốc điều trị ung thư có độc tính cao như cisplatin và doxorubicin. Ngoài ra, chúng còn làm giảm đáng kể các chỉ số AST, ALT, urê và creatinine, nhờ đó tăng cường chức năng gan, thận.

Giảm đau nhức xương khớp, đau do chấn thương

Đặc tính tiêu ứ của huyết dụ giúp tan các vết máu bầm do va đập, chấn thương. Ngoài ra, kết hợp huyết dụ với một số vị thuốc khác sắc uống giúp giảm tình trạng đau nhức phong thấp, tê buồn tay chân.

Mặc dù huyết dụ là một loại thảo dược lành tính và có tác dụng cầm máu rất tốt, nhưng y học khuyến cáo người dùng không tự ý sử dụng hoặc lạm dụng cây huyết dụ nếu chưa tham khảo ý kiền của bác sỹ hoặc các chuyên gia y tế, đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai, trẻ nhỏ, người lớn tuổi và người đang điều trị bệnh.