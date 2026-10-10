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Đau dạ dày uống cà phê: 3 điều cần biết

Thứ Bảy, 11:26, 10/10/2026
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VOV.VN - Đau dạ dày có nên uống cà phê? Caffeine và một số hợp chất trong cà phê có thể ảnh hưởng đến tiết axit, hoạt động của dạ dày và mức độ triệu chứng ở từng người.

 

Đau dạ dày uống cà phê được không?

Người bị đau dạ dày không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cà phê. Caffeine và một số hợp chất trong cà phê có thể kích thích tiết axit, ảnh hưởng đến hoạt động của dạ dày và làm tăng khó chịu ở những người nhạy cảm, đặc biệt khi niêm mạc đang viêm hoặc tổn thương. Mức độ ảnh hưởng tùy cơ địa, tình trạng bệnh, lượng và thời điểm uống. Nếu vẫn dung nạp tốt, có thể dùng một lượng nhỏ vào thời điểm phù hợp; ngược lại, nếu thường xuyên xuất hiện đau bụng, ợ nóng hoặc trào ngược sau khi uống, nên giảm hoặc ngừng sử dụng.

Uống cà phê ảnh hưởng thế nào đến người bị dạ dày?

Caffeine tác động đến hệ thần kinh và tiêu hóa

Caffeine là hợp chất tự nhiên có trong hạt cà phê, lá trà, hạt cola và một số thực vật khác. Khi được hấp thu, caffeine kích thích hệ thần kinh trung ương, giúp tăng tỉnh táo, khả năng tập trung và giảm cảm giác mệt mỏi.

Chất này đồng thời có thể tác động đến tim mạch, cơ bắp và hệ tiêu hóa. Đây cũng là một trong những yếu tố cần được cân nhắc khi người có bệnh lý dạ dày sử dụng cà phê.

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Người bị đau dạ dày không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn cà phê

Ảnh hưởng của các hợp chất trong cà phê đến chuyển hóa

Ngoài caffeine, cà phê còn chứa axit chlorogenic, một hợp chất thực vật có thể tham gia vào nhiều quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Chất này được nghiên cứu về ảnh hưởng đối với mạch máu, đường huyết và các phản ứng trao đổi chất.

Những tác động trên không nhất thiết gây bất lợi khi sử dụng ở mức phù hợp. Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê có thể khiến một số người, đặc biệt những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, cảm thấy khó chịu.

Nguy cơ làm nặng triệu chứng dạ dày

Ở một số người, cà phê có thể làm tăng ợ nóng, nóng rát vùng thượng vị hoặc triệu chứng trào ngược. Nếu các triệu chứng tái diễn sau khi uống, nên giảm lượng hoặc tạm ngừng để theo dõi phản ứng của cơ thể.

Giải pháp cải thiện trào ngược dạ dày hiệu quả và an toàn

Kiểm soát trào ngược dạ dày cần kết hợp thuốc với điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt. Người bệnh nên hạn chế thực phẩm, đồ uống dễ kích thích triệu chứng như đồ chua, nước có gas, món nhiều muối, chất béo, đồ chiên rán, cay nóng, sô cô la và rượu bia; đồng thời duy trì cân nặng phù hợp.

Nếu vẫn uống cà phê, nên dùng lượng vừa phải, tránh uống khi đói, có thể chọn loại khử caffeine và hạn chế kem, sữa béo, hương liệu. Bên cạnh đó, cần uống đủ nước, theo dõi phản ứng của cơ thể và điều chỉnh những thực phẩm, đồ uống gây khó chịu; nếu triệu chứng kéo dài hoặc tái diễn thường xuyên, nên đi khám để được tư vấn phù hợp.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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