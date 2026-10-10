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Bí quyết khỏe đẹp từ trong ra ngoài nhờ một loại quả cực quen mặt

Thứ Bảy, 14:00, 10/10/2026
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VOV.VN - Không chỉ dừng lại ở vai trò giải khát, cam còn là một "kho báu" vitamin và khoáng chất tự nhiên, đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Tăng cường hệ miễn dịch vượt trội

Nhắc đến quả cam không thể không nhắc đến hàm lượng Vitamin C dồi dào. Chỉ cần một quả cam trung bình đã cung cấp đủ nhu cầu Vitamin C hàng ngày của cơ thể. Dưỡng chất này kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, nâng cao hàng rào miễn dịch và giúp cơ thể chống lại các bệnh nhiễm trùng thông thường như cảm cúm, cảm lạnh.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Quả cam chứa các hợp chất chống oxy hóa mạnh thuộc nhóm Flavonoid (đặc biệt là Hesperidin) cùng khoáng chất Kali. Hesperidin có khả năng giảm huyết áp và kháng viêm, trong khi Kali hỗ trợ điều hòa nhịp tim, giảm áp lực lên thành mạch. Việc tiêu thụ cam thường xuyên giúp kiểm soát nồng độ cholesterol xấu (LDL) và giảm rủi ro mắc bệnh tim mạch.

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Quả cam từ lâu đã trở thành loại trái cây quen thuộc và được yêu thích bậc nhất nhờ hương vị thanh mát.

Cải thiện hệ tiêu hóa và táo bón

Cam là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, bao gồm cả xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ giúp kích thích nhu động ruột, hỗ trợ quá trình tiêu hóa diễn ra trơn tru và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Ngoài ra, xơ hòa tan Pectin trong cam còn nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi cho đường ruột.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng, trẻ trung

Vitamin C trong quả cam đóng vai trò quyết định trong quá trình tổng hợp Collagen – protein giúp da duy trì độ đàn hồi và săn chắc. Các chất chống oxy hóa trong cam còn giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV và gốc tự do, giảm thiểu nguy cơ hình thành nếp nhăn và đốm nâu sớm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Mặc dù có vị ngọt tự nhiên, quả cam lại có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, đường fructose trong cam được hấp thu vào máu một cách chậm rãi, tránh gây tăng xông đường huyết đột ngột. Do đó, cam tươi là lựa chọn trái cây an toàn cho người muốn kiểm soát đường huyết khi tiêu thụ đúng cách.

Hỗ trợ giảm nguy cơ sỏi thận

Sỏi thận thường hình thành khi nồng độ khoáng chất trong nước tiểu quá cao. Quả cam rất giàu Citrate (axit citric), hợp chất giúp giảm độ axit của nước tiểu và ngăn ngừa sự kết tinh của canxi oxalat. Thói quen uống nước cam tươi hoặc ăn cam hằng ngày giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận hiệu quả.

Tăng cường hấp thu sắt, ngăn ngừa thiếu máu

Sắt từ thực vật (sắt phi-heme) thường khó hấp thu hơn sắt từ động vật. Nhờ lượng Vitamin C dồi dào, quả cam giúp cơ thể chuyển hóa và tối ưu hóa khả năng hấp thu sắt từ các loại thực phẩm khác như rau xanh, ngũ cốc, giúp ngăn ngừa nguy cơ thiếu máu do thiếu sắt.

Mẹo sử dụng cam đúng cách để đạt hiệu quả tốt nhất

- Nên ăn nguyên múi hơn là chỉ uống nước ép: Ăn nguyên múi giúp bạn giữ lại trọn vẹn chất xơ, tránh việc lượng đường tự nhiên (fructose) bị hấp thu quá nhanh vào máu.

- Không ăn, uống nước cam khi bụng quá đói: Axit citric trong cam có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày nếu tiêu thụ vào lúc đói.

- Không nên ăn cam ngay sau khi uống sữa: Axit trong cam có thể làm kết tủa protein trong sữa, gây khó tiêu hoặc đau bụng.

- Nên uống nước cam nguyên chất, hạn chế cho thêm đường hoặc uống các loại nước cam đóng hộp

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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