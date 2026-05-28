Cây thuốc đa công dụng giúp bổ tim, dưỡng gan nhưng nhiều người chỉ trồng làm cảnh

Thứ Năm, 05:45, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Không chỉ là loài hoa cảnh quen thuộc, hoa dâm bụt còn là một dược liệu tự nhiên sở hữu nhiều giá trị sức khỏe đáng quý. Vậy cụ thể hoa dâm bụt có tác dụng gì cho sức khỏe và tại sao nó lại được săn đón như một liệu pháp chăm sóc cơ thể tự nhiên?

Tăng cường chất chống oxy hóa trong cơ thể

Hoa dâm bụt giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, carotenoid và anthocyanin. Các hợp chất này trung hòa các nguyên tử không ổn định gọi là gốc tự do để bảo vệ chống lại stress oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa gây ra tổn thương tế bào và viêm nhiễm. Cả hai đều có thể góp phần gây lão hóa sớm và bệnh tật. Việc tiêu thụ các loại thực phẩm và đồ uống giàu chất chống oxy hóa, chẳng hạn như trà dâm bụt, có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số loại ung thư.

Ổn định huyết áp, bảo vệ tim mạch

Nhiều nghiên cứu lâm sàng đã chứng minh trà hoa dâm bụt có khả năng làm giảm cả huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương một cách hiệu quả, tương đương với một số loại thuốc điều trị huyết áp nhẹ. Các hợp chất chống oxy hóa trong hoa giúp làm giãn mạch máu, giảm áp lực lên thành mạch và điều hòa lưu thông máu tốt hơn.

Thường xuyên thưởng thức một tách trà dâm bụt ấm hàng ngày là giải pháp tự nhiên tuyệt vời để bảo vệ hệ tim mạch, phòng ngừa nguy cơ đột quỵ và xơ vữa động mạch ở người cao tuổi.

cay thuoc da cong dung giup bo tim, duong gan nhung nhieu nguoi chi trong lam canh hinh anh 1
Hoa dâm bụt giàu chất chống oxy hóa như vitamin C, carotenoid và anthocyanin. Các hợp chất này trung hòa các nguyên tử không ổn định gọi là gốc tự do để bảo vệ chống lại stress oxy hóa. (Ảnh minh họa).

Cải thiện mức cholesterol

Không chỉ dừng lại ở việc ổn định huyết áp, hoa dâm bụt còn là khắc tinh của mỡ máu cao. Các hoạt chất sinh học trong hoa có khả năng làm giảm đáng kể hàm lượng cholesterol xấu (LDL) và chất béo trung tính (triglyceride) trong cơ thể, đồng thời tăng cường lượng cholesterol tốt (HDL) có lợi.

Cơ chế này giúp giữ cho lòng mạch luôn thông thoáng, ngăn chặn sự hình thành các mảng bám nguy hiểm bên trong động mạch, từ đó bảo vệ trái tim của bạn luôn khỏe mạnh.

Hỗ trợ giảm cân an toàn

Nếu bạn đang tìm kiếm một phương pháp hỗ trợ kiểm soát vóc dáng lành tính thì hoa dâm bụt chính là câu trả lời lý tưởng. Chiết xuất từ hoa dâm bụt có khả năng ức chế enzyme amylase – một loại enzyme chịu trách nhiệm phân hủy tinh bột thành đường.

Nhờ vậy, uống trà dâm bụt sau bữa ăn giúp giảm hấp thụ carbohydrate vào cơ thể, thúc đẩy tốc độ trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn để tiêu hao calo dư thừa, hạn chế tối đa việc tích tụ mỡ ở các vùng như bụng, bắp tay hay bắp đùi.

Tăng cường chức năng gan và thúc đẩy giải độc

Gan là cơ quan chịu trách nhiệm đào thải độc tố, và hoa dâm bụt chính là người bạn đồng hành đắc lực giúp bảo vệ cơ quan này.

Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ trong cánh hoa có tác dụng ngăn ngừa các tổn thương gan do gốc tự do gây ra, giảm tình trạng gan nhiễm mỡ và hỗ trợ tăng sinh các enzyme giải độc gan. Việc sử dụng trà dâm bụt giúp thanh nhiệt cơ thể, làm mát gan từ bên trong, giúp làn da giảm hẳn mụn nhọt hay mẩn ngứa do nóng trong.

Nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hoa dâm bụt hoạt động như một chất lợi tiểu và nhuận tràng tự nhiên rất nhẹ nhàng cho cơ thể. Nó giúp kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru hơn, bôi trơn hệ tiêu hóa và hỗ trợ đào thải các chất cặn bã ra ngoài dễ dàng, từ đó ngăn ngừa hiệu quả chứng táo bón, đầy hơi, co thắt dạ dày. Ngoài ra, việc giảm giữ nước trong cơ thể nhờ tác dụng lợi tiểu của hoa dâm bụt cũng giúp bạn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái hơn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
