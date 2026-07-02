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Cây thuốc “nghìn rễ” lại đa công dụng, chẳng trồng vẫn mọc dại khắp vườn

Thứ Năm, 05:45, 02/07/2026
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VOV.VN - Trong kho tàng y học cổ truyền, có những loại cây mọc hoang dại ngay ven đường, bờ ruộng nhưng lại sở hữu công dụng chữa bệnh vô cùng kỳ diệu. Cỏ sữa lá nhỏ chính là một trong số đó, mặc dù có kích thước khiêm tốn, loại thảo dược này lại được ví như một vị thuốc đa năng.

Hỗ trợ chống co thắt và giảm đau nhức cơ bắp

Co thắt cơ là tình trạng các cơ bắp bị co rút một cách không tự chủ, gây ra sự bất tiện trong vận động và đi lại. Hiện tượng này thường xảy ra khi chúng ta hoạt động quá sức, khiến các nhóm cơ bị vắt kiệt năng lượng. Nhờ sở hữu các hoạt chất đặc biệt, chiết xuất từ cỏ sữa lá nhỏ có khả năng chống co thắt cơ hiệu quả. Loại thảo dược này giúp làm dịu nhanh chóng các cơn co thắt đột ngột, đồng thời ngăn ngừa tình trạng này tái diễn. 

Bảo vệ gan

Không chỉ dừng lại ở các bài thuốc dân gian, y học hiện đại cũng đã chứng minh tác dụng bảo vệ gan và hoạt tính chống oxy hóa mạnh mẽ của chiết xuất cỏ sữa lá nhỏ (E.thymifolia). Trong các nghiên cứu lâm sàng, Cacbon tetraclorua (CCl4) được biết đến là một độc tố cực mạnh, có khả năng tàn phá và làm tổn thương nghiêm trọng các tế bào gan.

Tuy nhiên, khi thử nghiệm cho chuột sử dụng chiết xuất từ cỏ sữa lá nhỏ trước khi tiếp xúc với CCl4, kết quả cho thấy loại thảo dược này có khả năng tạo ra một "hàng rào" bảo vệ gan một cách hiệu quả. Chiết xuất của cây giúp trung hòa độc tố, giảm thiểu tối đa tổn thương lên tế bào gan, đồng thời thúc đẩy quá trình thải độc tự nhiên của cơ thể diễn ra trơn tru hơn. 

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Cỏ sữa lá nhỏ mặc dù có kích thước khiêm tốn nhưng loại thảo dược này lại được ví như một vị thuốc đa năng.

Hỗ trợ điều trị và giảm triệu chứng viêm khớp

Viêm khớp dạng thấp là một căn bệnh tự miễn phức tạp, xảy ra khi hệ thống miễn dịch tự tấn công các mô khỏe mạnh trong cơ thể. Quá trình này được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự tích tụ của các tế bào bạch cầu, các dấu hiệu tiền viêm và cytokine, dẫn đến tình trạng sưng, đau và cứng khớp dai dẳng.

Các thầy thuốc dân gian xưa kia thường đắp cỏ sữa lá nhỏ  tươi lên các khớp bị viêm, tận dụng đặc tính làm mát của thảo dược này để giảm sưng và đau. Các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm hiện đại cũng chứng thực những công dụng này của cỏ sữa lá nhỏ.

Có tác dụng lợi tiểu

Lợi tiểu là quá trình cơ thể tăng cường đào thải lượng nước tiểu dư thừa ra ngoài. Trong y học, các chất có khả năng thúc đẩy quá trình này được gọi là chất lợi tiểu, một yếu tố then chốt trong việc điều trị bệnh cao huyết áp. Cơ chế hoạt động của chúng là giúp loại bỏ lượng muối (natri) và nước dư thừa ra khỏi lòng mạch, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch và hạ huyết áp một cách an toàn.

Đáng chú ý, các nghiên cứu khoa học đã kiểm nghiệm và xác nhận chiết xuất từ cỏ sữa lá nhỏ sở hữu hoạt tính lợi tiểu tự nhiên rất rõ rệt. Đặc biệt, tác dụng này hoạt động phụ thuộc vào liều lượng sử dụng (liều lượng thích hợp sẽ mang lại hiệu quả đào thải tối ưu).

Hỗ trợ tẩy ký sinh trùng

Giun sán (bao gồm các loại phổ biến như giun đũa, sán lá và sán dây) là những ký sinh trùng nguy hiểm thường lây nhiễm qua môi trường sống hoặc nguồn thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ con người. Chiết xuất của cỏ sữa lá nhỏ đã được phát hiện có hoạt tính chống giun sán. Và hoạt tính tẩy giun sán của cây là bằng cách làm tê liệt giun.

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CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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