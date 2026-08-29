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Cây thuốc quý cực tốt cho tim mạch và xương khớp không phải ai cũng biết dùng

Thứ Bảy, 05:45, 29/08/2026
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VOV.VN - Cây đại hoàng là một trong những vị thuốc lâu đời, quan trọng trong Đông y. Không chỉ giữ vị trí chủ chốt trong các bài thuốc cổ truyền, y học hiện đại cũng chứng minh đại hoàng chứa nhiều hợp chất sinh học có giá trị cao trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Cải thiện sức khỏe xương

Hàm lượng vitamin K trong cây đại hoàng giúp bạn duy trì xương chắc khỏe. Vitamin K rất quan trọng cho sự hình thành xương và có thể giúp ngăn ngừa loãng xương.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Đại hoàng là một nguồn chất xơ tuyệt vời, giúp giảm cholesterol. Các nghiên cứu cho thấy đại hoàng giúp giảm mức cholesterol xấu cũng như tổng lượng cholesterol. Mức cholesterol thấp hơn làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đau tim. Vitamin K trong đại hoàng cũng có thể giúp ngăn ngừa sự vôi hóa mạch máu. Các chất chống oxy hóa trong loại rau này cũng có tác dụng chống viêm, giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch của bạn tốt hơn nữa. 

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Cây đại hoàng chứa nhiều hợp chất sinh học có giá trị cao trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.

Hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ trong cây đại hoàng giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, ngăn ngừa các vấn đề như táo bón. Nó cũng chứa các hợp chất gọi là sennosides, hoạt động như thuốc nhuận tràng tự nhiên. Tannin trong cây đại hoàng cũng có tác dụng chống tiêu chảy.

Ngăn ngừa ung thư

Các chất chống oxy hóa trong cây đại hoàng giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể, từ đó có thể giúp bảo vệ chống lại stress oxy hóa và tổn thương tế bào. Đặc tính chống gốc tự do của chất chống oxy hóa có thể làm giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Giảm viêm

Các hợp chất chống oxy hóa trong cây đại hoàng giúp chống viêm. Những đặc tính này có thể hữu ích cho những người mắc hội chứng phản ứng viêm toàn thân. Một nghiên cứu khác cho thấy đặc tính chống viêm của chiết xuất đại hoàng có thể giúp cải thiện quá trình lành vết thương. 

Kháng khuẩn và tăng cường miễn dịch

Chiết xuất từ đại hoàng có khả năng ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn, nấm và virus gây hại. Việc ứng dụng đại hoàng đúng cách giúp củng cố hàng rào bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng đường ruột và nhiễm trùng da.

Mặc dù đại hoàng là một thảo dược có nhiều lợi ích cho sức khỏe, song không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng loại cây này nếu chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ, đặc biệt là với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và người đang điều trị bệnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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