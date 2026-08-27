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Thảo dược quý cực tốt cho sức khỏe nhưng nhiều người chỉ trồng làm cảnh

Thứ Năm, 05:45, 27/08/2026
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VOV.VN - Cây hương thảo từ lâu đã là loại gia vị cao cấp mang đến hương thơm nồng nàn đặc trưng cho các món ăn nổi tiếng trên thế giới. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở vai trò ẩm thực, hương thảo còn được mệnh danh là "thảo dược quý" với loạt công dụng bất ngờ cho sức khỏe.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Cây hương thảo chứa axit carnosic, một hợp chất nổi tiếng với đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit carnosic có thể làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư trong cơ thể và thậm chí làm giảm nguy cơ hình thành khối u. 

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng axit carnosic và rosmarinic trong cây hương thảo có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm mạnh mẽ. Thường xuyên sử dụng hương thảo có thể giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng và hỗ trợ hệ miễn dịch chống các bệnh nhiễm trùng.

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Cây hương thảo còn được mệnh danh là "thảo dược quý" với loạt công dụng bất ngờ cho sức khoẻ. (Ảnh: VTC News)

Giảm căng thẳng

Mặc dù cần thêm nghiên cứu, các nghiên cứu sơ bộ cho thấy cây hương thảo có tác động tích cực trong việc giảm lo âu và căng thẳng. Trong một thử nghiệm ngẫu nhiên được thực hiện trên sinh viên đại học, hương thảo được phát hiện giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm mức độ lo âu của sinh viên.

Cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung

Cây hương thảo đã được sử dụng hàng thế kỷ như một chất hỗ trợ trí nhớ, và các nghiên cứu về liệu pháp hương thơm sử dụng hương thảo đã chứng thực một số tuyên bố này. Một nghiên cứu đã phát hiện ra sự cải thiện đáng kể về hiệu suất nhận thức trong vòng 20 phút sau khi sử dụng tinh dầu hương thảo.  

Thúc đẩy lưu thông máu và bảo vệ sức khỏe tim mạch

Các hoạt chất trong cây hương thảo hỗ trợ làm gia tăng quá trình tuần hoàn máu đến các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là não bộ và các chi. Việc cải thiện lưu thông máu giúp cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, giảm bớt tình trạng lạnh tay chân, đồng thời củng cố độ bền thành mạch và bảo vệ hệ tim mạch khỏe mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa và giảm chướng bụng

Dùng hương thảo làm gia vị hoặc uống trà hương thảo sau bữa ăn giúp kích thích dạ dày tiết dịch vị và mật, thúc đẩy quá trình tiêu hóa chất béo diễn ra nhanh chóng. Loại thảo dược này giúp xoa dịu niêm mạc dạ dày, giảm rõ rệt các triệu chứng đầy hơi, chướng bụng, ợ chua và co thắt ruột.

Trị gàu, giảm rụng tóc và kích thích mọc tóc

Tinh dầu hương thảo là một trong những thành phần thiên nhiên hàng đầu cho mái tóc. Các dưỡng chất trong hương thảo giúp làm sạch da đầu, kháng khuẩn, giảm ngứa, đồng thời kích thích sự lưu thông máu dưới da đầu để nuôi dưỡng nang tóc. Nhờ đó, hương thảo giúp ngăn ngừa tóc xơ yếu gãy rụng và kích thích tóc mới mọc dầy, bóng mượt.

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6 loại trái cây nên ăn mỗi ngày giúp thanh lọc gan và thận tự nhiên

VOV.VN - Gan và thận là những cơ quan quan trọng nhất trong cơ thể đảm nhận nhiệm vụ lọc bỏ độc tố, chuyển hóa chất dinh dưỡng và duy trì cân bằng nội môi. Bổ sung 6 loại trái cây giúp thanh lọc gan và thận dưới đây vào thực đơn hằng ngày sẽ mang lại sự bảo vệ toàn diện cho sức khỏe của bạn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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