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Cây thuốc quý giúp miễn dịch thăng hạng, ngừa cả ung thư, cực tốt cho phái đẹp

Thứ Tư, 05:45, 02/09/2026
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VOV.VN - Trong kho tàng y học cổ truyền, trinh nữ hoàng cung từ lâu đã được mệnh danh là "dược liệu vàng" cho sức khỏe. Ngày nay, nhiều nghiên cứu y học hiện đại đã chứng minh những tác dụng vượt trội của trinh nữ hoàng cung trong việc hỗ trợ điều trị u xơ, u nang và tăng cường hệ miễn dịch.

Có thể ức chế sự phát triển của khối u xơ

Các hoạt chất alkaloid trong lá cây có khả năng ức chế quá trình phân chia tế bào, làm chậm sự phát triển và hỗ trợ thu nhỏ kích thước của các khối u xơ tử cung, u nang buồng trứng lành tính. Đồng thời, dược liệu này còn giúp giảm bớt các triệu chứng khó chịu như đau bụng kinh, rong kinh, nặng vùng bụng dưới do khối u gây ra.

Kháng viêm, giảm đau, chữa bệnh phụ khoa

Nhờ đặc tính kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên mạnh mẽ, trinh nữ hoàng cung thường được kết hợp trong các bài thuốc đông y để điều trị viêm nhiễm phụ khoa như viêm âm đạo, viêm lộ tuyến cổ tử cung, khí hư ra nhiều. Dược liệu này giúp làm sạch, dịu các niêm mạc bị tổn thương và ngăn ngừa vi khuẩn, nấm phát triển tái phát.

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Cây trinh nữ hoàng cung hỗ trợ điều trị u xơ, u nang và tăng cường hệ miễn dịch. (Ảnh: VietNamNet)

Tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa

Các hợp chất flavonoid và alkaloid trong cây hoạt động như những chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Nhờ đó, trinh nữ hoàng cung giúp kích thích sự sản sinh của các tế bào bạch cầu, tăng cường sức đề kháng tổng thể, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài.

Hỗ trợ ức chế tế bào ung thư

Nhiều nghiên cứu y học hiện đại bước đầu ghi nhận các phân đoạn alkaloid chiết xuất từ trinh nữ hoàng cung có khả năng kích thích hệ miễn dịch tự nhiên nội sinh, làm suy yếu sự phát triển của một số dòng tế bào ung thư (như ung thư cổ tử cung, ung thư tuyến tiền liệt). Mặc dù không phải là thuốc đặc trị ung thư, dược liệu này đóng vai trò hỗ trợ tích cực trong quá trình chăm sóc và phục hồi của bệnh nhân.

Hỗ trợ điều trị phì đại tuyến tiền liệt

Không chỉ có lợi cho phụ nữ, cây trinh nữ hoàng cung còn được sử dụng để hỗ trợ điều trị phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới. Hoạt chất alkaloid trong cây được cho là có khả năng hỗ trợ giảm kích thước tuyến tiền liệt, cải thiện tiểu khó, giảm tiểu đêm, hạn chế tình trạng tiểu són, tiểu không hết lần,... 

Mặc dù làm một loại thảo dược lành tính, không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng cây trinh nữ hoàng cung khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ.

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Loại cá giàu omega-3, bồi bổ tim mạch và tốt cho não bộ

VOV.VN - Trong thực đơn dinh dưỡng hiện đại, cá ngừ luôn nằm trong nhóm thực phẩm vàng được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị. Không chỉ giàu protein, thịt cá ngừ còn chứa hàm lượng vi chất vượt trội giúp phòng ngừa nhiều bệnh lý nguy hiểm. Vậy ăn cá ngừ có tác dụng gì cho sức khỏe?

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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