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Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc khắp vườn lại bị nhổ bỏ vì nhầm cỏ dại

Chủ Nhật, 05:45, 12/07/2026
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VOV.VN - Nhiều người thường nghĩ cây me đất chỉ là một loài cỏ dại mọc hoang ở bờ rào, góc vườn. Thế nhưng, trong Đông y và y học hiện đại, loại cây có vị chua thanh này lại là một vị thuốc quý với vô vàn công dụng tuyệt với cho sức khỏe.

Thúc đẩy tiêu hóa

Cây me đất là một bài thuốc truyền thống để điều trị nhiều chứng rối loạn tiêu hóa như khó tiêu, táo bón, đầy hơi, viêm thực quản, ợ nóng, tiêu chảy, loét dạ dày tá tràng, trào ngược dạ dày thực quản và đau dạ dày. Nhờ đặc tính làm giảm đầy hơi mạnh mẽ, các chế phẩm chứa chua me đất giúp phân giải các hạt thức ăn trong dạ dày và ruột, tăng cường tiết dịch tiêu hóa và do đó tăng cường hấp thu các chất dinh dưỡng thiết yếu qua ruột.

Điều trị hội chứng ruột kích thích (IBS)

Hội chứng ruột kích thích (IBS) chủ yếu do chế độ ăn uống không lành mạnh, ăn quá nhiều thực phẩm khó tiêu, ăn các loại thực phẩm gây dị ứng, ăn thực phẩm ít chất dinh dưỡng, ăn quá nhiều, ăn uống không đều đặn, và các yếu tố thể chất và tinh thần khác như vấn đề cảm xúc, căng thẳng... IBS có thể gây cả tiêu chảy và táo bón. Việc sử dụng me đất đúng cách có thể mang lại hiệu quả điều trị đáng kể cho căn bệnh khó chịu này.

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Cây me đất là một bài thuốc truyền thống để điều trị nhiều chứng rối loạn tiêu hóa như khó tiêu, táo bón... (Ảnh minh họa: VTC News)

Ngăn ngừa tiêu chảy và kiết lỵ

Lá cây me đất có đặc tính kháng khuẩn và chống vi trùng mạnh mẽ, được sử dụng rộng rãi để loại bỏ vi khuẩn trong ruột gây tiêu chảy, kiết lỵ và các bệnh nhiễm trùng đường ruột khác.

Cây me đất không chỉ loại bỏ độc tố khỏi cơ thể mà còn làm giảm hiệu quả tần suất đi ngoài. Loại thảo dược này rất hiệu quả trong việc chống lại bệnh kiết lỵ do vi khuẩn Entamoeba histolytica, vi khuẩn Shigella và vi khuẩn Escherichia coli gây ra.

Kháng khuẩn mạnh mẽ, hỗ trợ điều trị nhiễm trùng da

Lá me đất đóng vai trò quan trọng trong điều trị nhiều bệnh nhiễm trùng da. Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong loại thảo dược mạnh mẽ này rất hiệu quả trong việc loại bỏ các gốc tự do có hại khỏi cơ thể và đặc tính chống ngứa của nó làm giảm cảm giác ngứa do các tình trạng dị ứng gây ra.

Nhiều nghiên cứu cho thấy me đấtcó đặc tính kháng khuẩn mạnh mẽ được sử dụng rộng rãi để loại bỏ vi khuẩn khỏi cơ thể. Các hợp chất hoạt tính sinh học có trong loại thảo dược truyền thống này không chỉ ngăn ngừa nhiễm giun sán mà còn điều trị vết thương và thúc đẩy quá trình lành vết thương.

Hỗ trợ điều trị chứng chán ăn 

Chứng chán là một rối loạn ăn uống trong đó người bệnh tự bỏ đói bản thân. Thêm vào đó, người bệnh cũng mất cảm giác đói hoặc không muốn ăn bất kỳ loại thức ăn nào. Lá me đất là một chất hỗ trợ tiêu hóa và kích thích ăn ngon tự nhiên, giúp tiêu hóa thức ăn, cải thiện sự thèm ăn và đảm bảo người bệnh ăn uống đúng cách.

Trị hôi miệng

Hôi miệng hay chứng hôi miệng không chỉ là dấu hiệu của sức khỏe răng miệng kém mà còn là nguyên nhân gây khó chịu nơi công cộng. Nó có thể xảy ra do răng yếu, sưng nướu, sâu răng hoặc các vấn đề về đường tiêu hóa.

Với đặc tính sát trùng và kháng khuẩn, lá me đất không chỉ điều trị các vấn đề tiêu hóa tiềm ẩn mà còn ngăn ngừa sưng nướu, chảy máu nướu , viêm nướu, tích tụ vi khuẩn có hại trên răng...

Hỗ trợ điều trị đau đầu, mất ngủ 

Lá me đất có vai trò quan trọng trong việc giảm đau đầu mãn tính, căng thẳng. Thông thường, đau đầu xảy ra do khối lượng công việc quá tải, căng thẳng, lo lắng. Lá me đất giúp làm dịu các dây thần kinh bị kích thích, làm dịu não và cải thiện chức năng thần kinh. Ngoài ra, loại thảo dược này còn giúp giúp giảm nồng độ cortisol, một loại hormone gây căng thẳng, từ đó làm giảm stress, cải thiện chất lượng, thời lượng và mang lại giấc ngủ ngon.

Dù là một thảo dược lành tính, bạn không nên sử dụng cây me đất khi chưa có sự tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, trẻ em, người lớn tuổi.

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Loại cây quen mặt được ví như "tủ thuốc tự nhiên", từ quả đến lá đều cực tốt

VOV.VN - Ổi là loại cây ăn quả vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng từ búp non, lá ổi cho đến quả ổi đều là những vị thuốc Nam sở hữu dược tính cực kỳ mạnh mẽ. Từ việc hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết cho đến kháng khuẩn, bảo vệ tim mạch, cây ổi được ví như "tủ thuốc tự nhiên" ngay trong vườn.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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