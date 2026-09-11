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Cây thuốc quý không trồng vẫn mọc khắp vườn lại hay bị nhầm là cỏ dại

Thứ Sáu, 05:45, 11/09/2026
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VOV.VN - Không chỉ thu hút với những quả khô khi gặp nước sẽ nổ tách lách thú vị, cây trái nổ từ lâu đã được nền y học cổ truyền sử dụng như một vị thuốc quý cho sức khoẻ.

Tác dụng lợi tiểu

Tác dụng nổi tiếng nhất của rễ cây trái nổ trong Đông y là khả năng thanh nhiệt, giải độc và kích thích bài tiết nước tiểu. Cây giúp tăng cường lượng nước tiểu đào thải ra ngoài, từ đó hỗ trợ rửa trôi vi khuẩn trong đường tiết niệu, làm sạch bàng quang và giảm nhẹ các triệu chứng của bệnh viêm đường tiết niệu, sỏi thận hay chứng suy thận giai đoạn đầu.

Tác dụng chống oxy hóa, kháng khuẩn 

Rễ cây trái nổ đã được nghiên cứu và cho thấy tác dụng chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do trong cơ thể. Ngoài ra, người ta nhận thấy nhiều chiết xuất khác nhau từ tất cả các bộ phận của cây trái nổ đều nhận thấy tác dụng kháng khuẩn đáng kể. Vì vậy, cây được dùng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn đường tiết niệu, răng miệng...

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Cây trái nổ là loài cây mọc dại quen thuộc ở các vùng quê Việt Nam. (Ảnh: VTC News)

Hạ huyết áp, bảo vệ tim mạch

Nhờ đặc tính lợi tiểu tự nhiên, việc uống nước cây trái nổ giúp cơ thể đào thải bớt lượng natri dư thừa qua đường nước tiểu, từ đó làm giảm áp lực lên thành mạch máu và giúp hạ huyết áp hiệu quả. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa thuộc nhóm flavonoid trong cây còn giúp ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch và cải thiện lưu thông máu.

Kháng viêm, giảm đau

Chiết xuất từ cây trái nổ chứa các hợp chất có khả năng ức chế các chất trung gian gây viêm trong cơ thể. Nhờ vậy, dược liệu này thường được dùng để hỗ trợ làm giảm các cơn đau nhức xương khớp, viêm khớp dạng thấp, hoặc giảm sưng đau do va đập và mụn nhọt ngoài da.

Tác dụng chống ung thư

Kết quả chiết xuất từ thân và lá của cây cho thấy tác dụng chống lại tình trạng ung thư gan. Bên cạnh đó, chiết xuất methanol từ thân cây trái nổ còn có tác dụng chống ung thư vú. Bên cạnh đó, theo nghiên cứu chiết xuất methnolic từ toàn cây trái nổ có tác dụng làm giảm lượng đường huyết trên thỏ.

Mặc dù làm một loại thảo dược lành tính, không nên tự ý sử dụng hoặc lạm dụng cây trái nổ khi chưa tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai, người già, trẻ nhỏ.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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