English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Uống bột rau má thường xuyên, cơ thể nhận được gì?

Thứ Năm, 09:25, 10/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Rau má là thực phẩm, thảo dược quen thuộc với nhiều lợi ích tiềm năng cho sức khỏe. Khi được chế biến thành bột, rau má càng thuận tiện sử dụng. Vậy bột rau má có tác dụng gì và dùng thế nào cho phù hợp?

Bột rau má và rau má tươi có khác nhau không?

Rau má tươi chứa nhiều nước, còn bột rau má được làm từ lá và cọng rau sau khi sấy hoặc phơi khô rồi nghiền mịn. Quá trình này có thể làm thay đổi một số vitamin và hợp chất tự nhiên, nhưng bột vẫn giữ được nhiều dưỡng chất nếu được sản xuất, bảo quản đúng cách.

Rau má cung cấp vitamin B1, C, K, sắt, protein và một số khoáng chất. Khi chọn bột rau má, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, sản xuất bảo đảm vệ sinh và không chứa thành phần không cần thiết.

Bột rau má có tác dụng gì với sức khỏe?

Cải thiện trí nhớ

Một số nghiên cứu cho thấy rau má chứa các hợp chất có tiềm năng hỗ trợ chức năng nhận thức. Việc sử dụng rau má ở mức phù hợp có thể góp phần hỗ trợ hoạt động của não bộ và khả năng tập trung.

Tuy nhiên, không nên xem bột rau má là phương pháp điều trị các bệnh lý liên quan đến trí nhớ. Người có vấn đề về nhận thức cần được thăm khám và điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.

Giúp hệ thần kinh hoạt động tốt

Rau má được quan tâm nhờ các hợp chất có khả năng tác động đến hệ thần kinh. Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy loại thực vật này có thể hỗ trợ thư giãn và giảm căng thẳng.

uong bot rau ma thuong xuyen, co the nhan duoc gi hinh anh 1
Một số hợp chất trong rau má được nghiên cứu về khả năng tác động đến hệ thần kinh và mức độ căng thẳng

Dù vậy, những lợi ích liên quan đến các bệnh lý thần kinh như động kinh hay đột quỵ cần được nhìn nhận thận trọng. Người mắc bệnh không nên tự sử dụng rau má hoặc các sản phẩm từ rau má thay cho thuốc điều trị.

Tăng cường miễn dịch

Rau má cung cấp một số vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật có lợi, qua đó góp phần bổ sung dưỡng chất cho cơ thể và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, chưa có cơ sở để khẳng định uống rau má có thể phòng ngừa hoặc điều trị nhiều bệnh lý như cao huyết áp, nhiễm trùng đường tiết niệu hay các bệnh nhiễm trùng khác. Để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh, chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên vẫn đóng vai trò quan trọng.

Làm đẹp da

Rau má chứa nhiều hợp chất thực vật được quan tâm trong lĩnh vực chăm sóc da. Một số sản phẩm chăm sóc da có chiết xuất rau má được sử dụng với mục đích làm dịu da và hỗ trợ quá trình phục hồi hàng rào bảo vệ da.

Bột rau má cũng có thể được sử dụng để làm mặt nạ tại nhà. Tuy nhiên, cần lựa chọn nguyên liệu sạch, thử trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng và ngừng ngay nếu xuất hiện dấu hiệu kích ứng.

Ngăn rụng tóc

Rau má được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ sức khỏe da và mô liên kết, song bằng chứng về tác dụng trực tiếp trong việc ngăn rụng tóc hoặc kích thích mọc tóc vẫn còn hạn chế.

Vì vậy, không nên coi nước ép hay bột rau má là giải pháp điều trị rụng tóc. Nếu tóc rụng nhiều, kéo dài hoặc xuất hiện bất thường ở da đầu, người bệnh nên tìm nguyên nhân và tham khảo ý kiến chuyên gia.

Cải thiện tâm trạng

Một số hợp chất trong rau má được nghiên cứu về khả năng tác động đến hệ thần kinh và mức độ căng thẳng. Việc sử dụng rau má trong chế độ ăn uống hợp lý có thể mang lại cảm giác thư giãn ở một số người.

Tuy nhiên, rau má không thể thay thế các phương pháp điều trị đối với tình trạng mệt mỏi, lo âu hoặc các vấn đề sức khỏe tinh thần. Khi những triệu chứng này kéo dài, cần tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp.

Cải thiện chất lượng của giấc ngủ

Một số nghiên cứu cho thấy rau má có thể hỗ trợ thư giãn, từ đó góp phần cải thiện giấc ngủ ở một số người. Tuy nhiên, không nên xem rau má như “thuốc ngủ” tự nhiên. Người thường xuyên mất ngủ nên điều chỉnh giờ giấc, hạn chế caffeine buổi tối và tìm nguyên nhân nếu tình trạng kéo dài.

Tăng cường khả năng nhận thức

Một số nghiên cứu đã tập trung tìm hiểu tác động của rau má đối với khả năng nhận thức, trí nhớ và chức năng thần kinh. Những kết quả ban đầu cho thấy tiềm năng nhất định, nhưng cần thêm bằng chứng để xác định rõ hiệu quả và liều lượng sử dụng.

Đặc biệt, với người từng bị đột quỵ hoặc đang gặp vấn đề về nhận thức, rau má chỉ nên được xem là thực phẩm bổ sung trong chế độ ăn và không thay thế thuốc hay chương trình phục hồi chức năng.

 

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cây thuốc siêu bổ là loại rau, sẵn ở chợ quê, nhiều người hay ăn mà không biết
Cây thuốc siêu bổ là loại rau, sẵn ở chợ quê, nhiều người hay ăn mà không biết

VOV.VN - Thường xuất hiện trong các bát canh thịt băm thanh mát vào mùa hè, rau ngót không chỉ dừng lại là một món ăn ngon mà còn được Đông y lẫn Tây y đánh giá cao như một "vị thuốc" có khả năng thanh nhiệt, giải độc và chữa nhiều bệnh lý. Vậy cụ thể rau ngót có tác dụng gì cho sức khỏe?

Cây thuốc siêu bổ là loại rau, sẵn ở chợ quê, nhiều người hay ăn mà không biết

Cây thuốc siêu bổ là loại rau, sẵn ở chợ quê, nhiều người hay ăn mà không biết

VOV.VN - Thường xuất hiện trong các bát canh thịt băm thanh mát vào mùa hè, rau ngót không chỉ dừng lại là một món ăn ngon mà còn được Đông y lẫn Tây y đánh giá cao như một "vị thuốc" có khả năng thanh nhiệt, giải độc và chữa nhiều bệnh lý. Vậy cụ thể rau ngót có tác dụng gì cho sức khỏe?

Rau má đậu xanh: “Thức uống quốc dân” có thật sự tốt như lời đồn?
Rau má đậu xanh: “Thức uống quốc dân” có thật sự tốt như lời đồn?

VOV.VN - Rau má đậu xanh là thức uống quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị thanh mát, dễ uống và khả năng giải nhiệt tốt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Sự kết hợp giữa rau má tươi và đậu xanh không chỉ tạo hương vị dễ chịu mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Rau má đậu xanh: “Thức uống quốc dân” có thật sự tốt như lời đồn?

Rau má đậu xanh: “Thức uống quốc dân” có thật sự tốt như lời đồn?

VOV.VN - Rau má đậu xanh là thức uống quen thuộc, được nhiều người yêu thích nhờ vị thanh mát, dễ uống và khả năng giải nhiệt tốt, đặc biệt trong những ngày nắng nóng. Sự kết hợp giữa rau má tươi và đậu xanh không chỉ tạo hương vị dễ chịu mà còn bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

Nước rau má được yêu thích trong mùa hè, những người không nên uống
Nước rau má được yêu thích trong mùa hè, những người không nên uống

VOV.VN - Nước rau má là thức uống được nhiều người yêu thích nhất là trong mùa hè nhưng không phải ai cũng uống được, dưới đây là những người không nên uống nước rau má.

Nước rau má được yêu thích trong mùa hè, những người không nên uống

Nước rau má được yêu thích trong mùa hè, những người không nên uống

VOV.VN - Nước rau má là thức uống được nhiều người yêu thích nhất là trong mùa hè nhưng không phải ai cũng uống được, dưới đây là những người không nên uống nước rau má.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe