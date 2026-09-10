Loại củ bên trong vừa trắng vừa giòn, là thuốc bổ tự nhiên cực tốt cho sức khoẻ

Giảm nguy cơ đột quỵ và cải thiện huyết áp

Kali có trong củ năng, có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và huyết áp cao, cả hai đều liên quan đến bệnh tim mạch. Các nghiên cứu cho thấy những người có chế độ ăn giàu kali có nguy cơ đột quỵ và huyết áp cao thấp hơn đáng kể.

Chất chống oxy hóa

Các hợp chất chống oxy hóa dồi dào trong củ năng, đặc biệt là ferulic acid, có khả năng trung hòa các gốc tự do gây hại trong cơ thể. Nhờ đó, củ năng hỗ trợ bảo vệ tế bào khỏi tình trạng căng thẳng oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến viêm nhiễm.

Củ năng là một "vị thuốc" thanh lọc cơ thể cực kỳ hiệu quả. (Ảnh: VietNamNet)

Tốt cho sức khỏe hệ tiêu hóa

Lượng chất xơ dồi dào trong củ năng đóng vai trò như một chất kích thích tự nhiên giúp nhu động ruột co bóp trơn tru hơn. Ăn củ năng thường xuyên giúp phân mềm hơn, cải thiện tình trạng đầy hơi, khó tiêu và ngăn ngừa táo bón kinh niên, đồng thời tạo môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn có lợi trong đường ruột phát triển.

Củ năng là một loại thực phẩm ít fodmap. Fodmap là các oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide và polyol có khả năng lên men, là các loại đường mà ruột non hấp thụ kém. Nếu thực phẩm giàu fodmap gây ra các vấn đề về tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích (IBS), củ năng là một lựa chọn ít fodmap, không gây áp lực lên đường ruột của bạn.

Hỗ trợ giảm cân

Với hàm lượng nước và chất xơ cao nhưng chứa rất ít calo cũng như chất béo, củ năng là thực phẩm lý tưởng cho người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc giảm cân. Vị ngọt thanh cùng độ giòn sần sật của củ năng giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa giờ mà vẫn đảm bảo cung cấp dưỡng chất lành mạnh.

Kháng khuẩn tự nhiên và tăng cường miễn dịch

Củ năng chứa hợp chất flavonoid mang đặc tính kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên. Tiêu thụ củ năng giúp củng cố hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại một số loại vi khuẩn gây nhiễm trùng đường hô hấp hoặc đường tiêu hóa nhẹ, giúp bạn luôn khỏe mạnh khi thời tiết thay đổi.