  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Cây thuốc quý mọng nước, mềm như thạch, bổ gan dưỡng thận

Thứ Sáu, 05:45, 24/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lô hội, hay còn gọi là nha đam, không chỉ là một loại cây cảnh phổ biến mà còn là một kho báu dưỡng chất. Với thành phần hoạt tính bao gồm vitamin, khoáng chất, enzyme và axit amin, lô hội mang lại những lợi ích vượt xa việc chỉ làm dịu vết bỏng nắng.

Đặc tính kháng khuẩn

Lô hội nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và sát trùng. Đây là một phần lý do tại sao loại cây này có thể giúp chữa lành vết thương và điều trị các vấn đề về da. Lô hội có thể ức chế sự phát triển của nhiều loại vi khuẩn khác nhau, trong đó được nghiên cứu nhiều nhất là tụ cầu vàng (Staphylococcus aureus) và vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa. 

Làm dịu và phục hồi làn da tổn thương

Lợi ích phổ biến nhất của lô hội chính là khả năng làm dịu da tức thì, đặc biệt là sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc bị bỏng nhẹ. Nhờ chứa các hợp chất polysaccharides, lô hội giúp kích thích tái tạo tế bào, thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và làm lành vết thương nhanh chóng.

Ngoài ra, tính năng kháng khuẩn tự nhiên của lô hội còn hỗ trợ điều trị mụn trứng cá, giảm viêm và cung cấp độ ẩm sâu, giúp làn da luôn căng mọng và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Lô hội, hay còn gọi là nha đam, không chỉ là một loại cây cảnh phổ biến mà còn là một kho báu dưỡng chất. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm táo bón

Lô hội là một "liều thuốc" tự nhiên tuyệt vời cho hệ tiêu hóa nhờ chứa hợp chất anthraquinone có tác dụng nhuận tràng. Việc sử dụng nước ép lô hội với liều lượng hợp lý giúp kích thích nhu động ruột, làm mềm phân và cải thiện tình trạng táo bón kinh niên.

Bên cạnh đó, các enzyme trong lô hội còn hỗ trợ phân hủy đường và chất béo, giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, đồng thời làm dịu các triệu chứng khó chịu của hội chứng ruột kích thích (IBS) và viêm loét dạ dày.

Tăng cường sức khỏe răng miệng và nướu

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng nước ép lô hội có khả năng tiêu diệt vi khuẩn gây mảng bám và sâu răng hiệu quả không kém gì các loại nước súc miệng chuyên dụng. Nhờ đặc tính chống viêm và kháng nấm, lô hội giúp giảm sưng nướu, ngăn ngừa chảy máu chân răng và hỗ trợ điều trị nhiệt miệng.

Sử dụng các sản phẩm chăm sóc răng miệng chứa chiết xuất lô hội là cách an toàn và lành tính để duy trì hơi thở thơm tho và bảo vệ men răng khỏi sự tấn công của axit.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Lô hội có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và hỗ trợ ổn định đường huyết. Các hoạt chất trong lô hội giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu sau bữa ăn, từ đó ngăn chặn sự tăng vọt chỉ số đường huyết đột ngột. Tuy nhiên, nếu bạn đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng lô hội để tránh tình trạng hạ đường huyết quá mức (hypoglycemia).

Thanh lọc cơ thể và tăng cường miễn dịch

Uống nước ép lô hội là một cách hiệu quả để thải độc và cấp nước cho cơ thể nhờ hàm lượng nước và chất dinh dưỡng dồi dào. Lô hội giúp gan và thận hoạt động hiệu quả hơn trong việc loại bỏ các tạp chất, đồng thời cung cấp một lượng lớn Vitamin C, E và kẽm giúp củng cố hệ miễn dịch.

Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ của nó giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh mãn tính và giữ cho các cơ quan nội tạng luôn ở trạng thái hoạt động tốt nhất.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
3 cách uống sữa đậu nành sai lầm dễ làm tăng cân và ảnh hưởng thận
3 cách uống sữa đậu nành sai lầm dễ làm tăng cân và ảnh hưởng thận

VOV.VN - Sữa đậu nành giàu dinh dưỡng và thường được lựa chọn trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, uống không đúng cách có thể khiến cơ thể dư năng lượng, rối loạn chuyển hóa và tạo áp lực cho thận. Nhận diện những sai lầm phổ biến giúp tận dụng lợi ích của thức uống này mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

3 cách uống sữa đậu nành sai lầm dễ làm tăng cân và ảnh hưởng thận

3 cách uống sữa đậu nành sai lầm dễ làm tăng cân và ảnh hưởng thận

VOV.VN - Sữa đậu nành giàu dinh dưỡng và thường được lựa chọn trong chế độ ăn lành mạnh. Tuy nhiên, uống không đúng cách có thể khiến cơ thể dư năng lượng, rối loạn chuyển hóa và tạo áp lực cho thận. Nhận diện những sai lầm phổ biến giúp tận dụng lợi ích của thức uống này mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Niềm vui ngày ra viện của những người bệnh được ghép mô, tạng thành công
Niềm vui ngày ra viện của những người bệnh được ghép mô, tạng thành công

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4, với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, thì tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, niềm vui như được nhân lên khi không chỉ hai người bệnh ghép giác mạc hồi phục tốt mà hai người bệnh ghép thận cũng ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Niềm vui ngày ra viện của những người bệnh được ghép mô, tạng thành công

Niềm vui ngày ra viện của những người bệnh được ghép mô, tạng thành công

VOV.VN - Những ngày cuối tháng 4, với nhiều dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, thì tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, niềm vui như được nhân lên khi không chỉ hai người bệnh ghép giác mạc hồi phục tốt mà hai người bệnh ghép thận cũng ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Việt Nam có cây thuốc đại bổ, tự mọc đầy vườn lại hay bị ngó lơ vì nhầm là cỏ dại
Việt Nam có cây thuốc đại bổ, tự mọc đầy vườn lại hay bị ngó lơ vì nhầm là cỏ dại

VOV.VN - Cây bồ công anh không chỉ là một loài cây dại quen thuộc mà còn là "kho báu" dinh dưỡng trong y học cổ truyền và hiện đại. Từ rễ, lá đến hoa, mỗi bộ phận của loài cây này đều mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

Việt Nam có cây thuốc đại bổ, tự mọc đầy vườn lại hay bị ngó lơ vì nhầm là cỏ dại

Việt Nam có cây thuốc đại bổ, tự mọc đầy vườn lại hay bị ngó lơ vì nhầm là cỏ dại

VOV.VN - Cây bồ công anh không chỉ là một loài cây dại quen thuộc mà còn là "kho báu" dinh dưỡng trong y học cổ truyền và hiện đại. Từ rễ, lá đến hoa, mỗi bộ phận của loài cây này đều mang lại những lợi ích bất ngờ cho cơ thể.

